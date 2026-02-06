Diunsa dentro del Top 10 de empresas con mejor reputación en Honduras

La organización y su presidente ejecutivo, Mario Roberto Faraj, fueron reconocidos dentro de los resultados de la 2ª edición de Merco Líderes, Merco Responsabilidad ESG y Merco Empresas.
Tegucigalpa. – Diunsa es reconocida en el ranking Merco Empresas 2025, ubicándose en la posición No. 8 entre las empresas con mejor reputación corporativa en Honduras y en el primer lugar del sector retail. Este resultado posiciona a la empresa dentro del Top 10 nacional, reflejando la confianza que ha construido durante los 50 años de una operación cercana, consistente y orientada al bienestar de las familias hondureñas.
Dentro del ranking Merco Responsabilidad ESG 2025, Diunsa obtuvo la posición No. 6 que mide la percepción de las empresas más responsables en materia ambiental, social y de gobernanza. Este reconocimiento llega como consecuencia de la estrategia impulsada para generar empleo formal, fortalecer las capacidades de sus colaboradores, desarrollar iniciativas sociales -a través de la Fundación Diunsa- e integrar los criterios de ética, cumplimiento y respeto en toda su cadena de valor.
Mario Roberto Faraj, presidente ejecutivo, también fue reconocido por ocupar la cuarta posición en Merco Líderes 2025, el cual destaca a los líderes empresariales con mejor reputación en el país. Este reconocimiento pone en relieve su trayectoria y liderazgo, así como su contribución al fortalecimiento del sector empresarial.
Con estos reconocimientos, DIUNSA se muestra como referente empresarial en Honduras, destacando por su aporte al desarrollo económico y social del país y por su compromiso de seguir contribuyendo al bienestar de las familias hondureñas por medio de una gestión responsable y sostenible.