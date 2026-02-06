viernes, febrero 6, 2026

Asesinan en San Pedro Sula al reconocido abogado René Altamirano

Asesinan al reconocido abogado penalista y exregidor René Altamirano en el barrio Medina de San Pedro Sula. / Foto Cortesía.

San Pedro Sula. – El reconocido abogado penalista y exregidor municipal, René Altamirano, fue víctima de un atentado mortal la tarde de este viernes en el barrio Medina de esta ciudad.

El hecho violento ocurrió en la 14 calle, entre la 2 y 3 avenida, a solo una cuadra de su bufete. Según reportes preliminares, dos sujetos a bordo de una motocicleta llegaron a un establecimiento cercano donde se encontraba el profesional y le dispararon de forma directa hasta quitarle la vida. Tras el ataque, los sicarios huyeron con rumbo desconocido.

Altamirano era una figura reconocida en el ámbito jurídico y político de la zona norte: Se desempeñó como regidor durante la administración de Armando. Además, era miembro activo del Partido Libertad y Refundación (Libre).

En su ejercicio profesional, fue apoderado legal del exalcalde Rodolfo Padilla Sunceri. También lideró la defensa en casos de alto impacto nacional, como los de Plutarco Ruiz y José “Chepito” Handal Pérez.

El profesional del derecho era conocido por su apertura y accesibilidad con los medios de comunicación, siendo fuente recurrente de consulta para análisis jurídicos.

Agentes de la Policía Nacional acordonaron rápidamente el área para preservar la escena, mientras equipos de Medicina Forense y la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) realizaban el levantamiento cadavérico y la recolección de indicios. Hasta el momento, las autoridades no han establecido el móvil del crimen.

