UCENM San Pedro Sula renueva el liderazgo de su cubierta de estudiantes mercantes

En un acto cargado de simbolismo y disciplina, la universidad reconoció el mérito académico y otorgó nuevos rangos a los brigadieres que liderarán la formación náutica con proyección internacional.

San Pedro Sula. – En un evento que exaltó el rigor, la ética y la mística que caracterizan a los hombres y mujeres de mar, el campus de la Universidad Cristiana Evangélica Nuevo Milenio (UCENM) en San Pedro Sula fue escenario de la ceremonia de traspaso de mando de la cubierta de estudiantes mercantes.

Estudiantes destacados reciben reconocimientos por su excelencia académica y constancia, pilares fundamentales en su formación profesional hacia el sector marítimo internacional.

El acto, más que un protocolo, representó la continuidad de los valores institucionales. Durante la jornada, se realizó la entrega de distintivos a brigadieres y jefes de curso, quienes asumen desde hoy la responsabilidad de guiar a sus compañeros bajo principios de disciplina, vocación de servicio y liderazgo ejemplar.

El Máster Roldán Suazo Nuila y el Máster Cristian Molina, junto a autoridades académicas de UCENM y representantes del Centro de Formación Marítima Blue Sea, durante la solemne ceremonia en el campus de San Pedro Sula.

La ceremonia también dedicó un espacio fundamental para premiar el esfuerzo intelectual y la entrega personal. Se otorgaron reconocimientos al mérito y a la excelencia académica, honrando a aquellos cadetes que han demostrado una constancia excepcional en su proceso de formación profesional, posicionándose como referentes de dedicación para la comunidad estudiantil.

El evento contó con la distinguida presencia de autoridades universitarias y del sector marítimo: el Máster Roldán Suazo Nuila, Director Financiero de UCENM; el Máster Cristian Molina, Director de Docencia Universitaria; y el Licenciado Aunner Valle, Director del Proyecto Marítimo de Ingeniería Náutica en Navegación; así como autoridades del Centro de Formación Marítima Blue Sea, quienes reafirmaron su alianza estratégica en la capacitación de los futuros oficiales.

“Esta ceremonia reafirma el compromiso de UCENM con una formación integral que trasciende las aulas, forjando el carácter de quienes llevarán nuestra bandera en aguas internacionales”.

La jornada culminó con un momento de reflexión y alabanza, sellando con fe y compromiso la formación integral que distingue a los futuros profesionales de mar en UCENM.

Un Cierre de Gratitud y Familia

El orgullo de los padres de familia fue evidente a lo largo del acto, celebrando los peldaños ascendidos por sus hijos en esta exigente carrera. Para culminar con un espíritu de reflexión, un grupo de alabanza ofreció un momento de gratitud, cerrando una jornada que consolida a UCENM como una institución líder en la formación de profesionales del mar con proyección internacional y sólidos valores cristianos.