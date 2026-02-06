Mas de un siglo de Gracia: Doña Sophia Thiebud celebra sus 105 años

San Pedro Sula. – En una mañana impregnada de gratitud y distinción, la sociedad sampedrana se vistió de gala para honrar la vida de una de sus damas más queridas: doña Sophia Thiebud. Alcanzar el onomástico número 105 es un regalo extraordinario, y la cumpleañera lo celebró rodeada del amor incondicional de su familia y su círculo social más cercano.
El Hotel Maya Colonial fue el escenario elegido para este festejo, una recepción organizada con esmero por su nieta, Sophia Pastora. La planificación y el diseño floral estuvieron a cargo de Selenia Lara by Slara Decoraciones, quien transformó el salón en un jardín primaveral. Cada detalle fue dispuesto con meticulosidad, logrando una atmósfera etérea que cautivó a los asistentes y realzó la elegancia del recinto.
Luciendo impecable y con la jovialidad que la caracteriza, doña Sophia recibió una calurosa oleada de afecto. La importancia de la fecha se vio reflejada en la presencia de invitados que viajaron desde el exterior, quienes, junto a sus amistades de toda la vida, se unieron para exaltar el legado y la calidez humana de la cumpleañera.
El clímax de la reunión llegó con los acordes del tradicional “Feliz Cumpleaños”. Con una sonrisa radiante que iluminó el salón, doña Sophia sopló las velas de su exquisito pastel de dos niveles, un instante que simbolizó no solo un año más, sino una vida plena y desbordante de sabiduría.
El brunch continuó entre anécdotas y brindis, donde las selectas amistades de la familia Thiebud disfrutaron de una celebración por todo lo alto, honrando la longevidad y la distinción de una dama que es, sin duda, un pilar de luz en nuestra comunidad.