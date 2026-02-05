‘Tengo suerte de estar viva’: El desgarrador mensaje de Britney Spears contra su familia

La cantante, Britney Spears de 44 años, publicó el miércoles 4 de febrero un extenso texto en su cuenta de Instagram en el que reflexionó sobre el aislamiento, el miedo y las consecuencias emocionales del trato que recibió por parte de su entorno más cercano, especialmente durante los años en que estuvo bajo tutela legal.

“Como personas, lo único que realmente queremos es sentirnos conectados con los demás y no sentirnos nunca solos”, escribió la artista.

En ese contexto, la artista cuestionó la idea de que aislar a alguien pueda considerarse una forma de ayuda y aseguró que, aunque las personas pueden perdonar “nunca se olvida”.

“Para aquellos en su familia que dijeron que ayudar era aislarte y hacerte sentir increíblemente excluido… estaban equivocados”, expresó.

En el mismo mensaje, la intérprete de “Toxic” afirmó que se considera “increíblemente afortunada de seguir viva” dadas las experiencias que atravesó.

“Anhelar y desear contacto siempre es crucial”, señaló, antes de admitir que actualmente siente miedo de su familia. Aunque no mencionó a ningún familiar en particular, el mensaje se inscribe en un largo historial de tensiones públicas con su entorno, especialmente con su padre.

Por si fuera poco, Britney Spears también reflexionó sobre la fe y el sentido de sus vivencias. “Es extraño cómo Dios obra de maneras misteriosas”, escribió, preguntándose qué mensaje podría desprenderse de lo vivido.

Sin embargo, se mostró escéptica sobre la posibilidad de que quienes la perjudicaron asuman responsabilidades. “Para ser totalmente honesta, no importa lo que se diga, nunca se harán cargo de lo que hicieron”, concluyó.

En un tono más cotidiano, la cantante cerró su publicación con una referencia a su estado físico actual, explicando que no había bailado en un mes debido a que se rompió un dedo del pie en dos ocasiones.

Las declaraciones llegan años después del fin de la tutela legal que marcó profundamente la vida de la artista.

Britney Spears estuvo bajo una conservaduría durante 13 años, desde 2008 hasta 2021, un acuerdo que otorgó a su padre, Jamie Spears, control sobre sus finanzas, decisiones médicas y aspectos clave de su vida personal y profesional.

Antes de que la tutela fuera disuelta, la cantante testificó en un tribunal en contra de su padre, denunciando que fue obligada a trabajar, incluyendo su gira Piece of Me y su residencia en Las Vegas, incluso cuando no se sentía en condiciones de hacerlo.

También afirmó que fue medicada con litio, internada contra su voluntad en un centro de rehabilitación y amenazada con no poder ver a sus hijos, Sean Preston y Jayden James Federline, si no cumplía con las exigencias.

Además, la cantante declaró que se le prohibió casarse o tener más hijos y que fue obligada a utilizar métodos anticonceptivos.

En su libro autobiográfico The Woman in Me, publicado en 2023, Britney Spears sostuvo que la tutela no tenía otro propósito que beneficiar económicamente a su familia. Documentos judiciales revelaron que Jamie Spears recibió alrededor de seis millones de dólares durante los años en que administró la tutela.

Actualmente, Britney mantiene una relación distante con su padre. Según fuentes citadas por Us Weekly, no existe posibilidad de reconciliación, incluso ante los problemas de salud que él ha atravesado.

En cuanto a su madre, Lynne Spears, la cantante ha intentado reconstruir el vínculo, aunque personas cercanas aseguran que la relación sigue siendo frágil y el contacto es esporádico.

La relación con su hermana, Jamie Lynn Spears, también habría mejorado tras el conflicto público que mantuvieron en 2022. En contraste, Britney se mantiene especialmente cercana a su hermano Bryan Spears, quien se mudó con ella tras su separación de Sam Asghari en agosto de 2023.

Fuente: EFE