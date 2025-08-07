jueves, agosto 7, 2025

Club Rotario San Pedro Sula recibe a Gobernadora del Distrito 4250, Diana Brown en visita oficial

Ramon Fuentes, Diana Brown, Gobernadora del Distrito 4250 y Román Darío Rivera, presidente del Club Rotario San Pedro Sula. / Fotos El Diario HN

San Pedro Sula. – El Club Rotario de San Pedro Sula celebró un evento de gran importancia para la comunidad rotaria local al recibir la visita oficial de la Sra. Diana Brown, gobernadora del Distrito 4250. La cita, que tuvo lugar el miércoles 6 de agosto de 2025 en el Salón Pulhapanzak del Hotel Copantl, reuniendo a miembros del club, sus cónyuges y representantes de diversas organizaciones de servicio.

La mesa principal estuvo conformada por: José Handal Bográb, Diana Brown, Román Darío Rivera, Gisela de Rivera y Tulio Bueso.

La visita de un gobernador distrital es un momento crucial en la vida de un club rotario. Como líder y mentora, la Sra. Brown tiene la oportunidad de guiar a los miembros del Club Rotario San Pedro Sula y fortalecer la misión de Rotary International, la cual se centra en el servicio, el liderazgo y el desarrollo comunitario.

Diana Brown, Román Darío Rivera y Gisela de Rivera, anfitriones de la velada.

La noche, enmarcada en una cena especial, sirvió como un espacio para la confraternidad y el intercambio de ideas. Los asistentes celebraron los logros del club y reafirmaron su compromiso de seguir generando un impacto positivo en la comunidad. La presencia de la gobernadora es un impulso para continuar con el trabajo rotario en la ciudad, inspirando a sus miembros a continuar con sus proyectos de servicio.

Alberto y Nena Díaz Lobo.
Oscar y Nelsy Bográn.

Esta visita subraya la vitalidad del movimiento rotatorio en la región y refuerza su papel como motor de cambio y desarrollo social.

Román Dario Rivera, Carlos Bueso y Víctor Hugo David.
Diego Zerón, José Handal Bográn, Edgardo Valerio y Jack Kattán.

El Club Rotario San Pedro Sula atravesé de su presidente Román Darío Rivera, agradeció la visita de la gobernadora y se comprometió a seguir trabajando con dedicación para servir a la comunidad.

Sonia y Héctor Valerio.
Carlos Bueso, Noel oliva y Juan Carlos Gamero.
Gisela de Rivera, Lourdes Bueso y Jacky de Rodríguez.
Víctor Manuel y Liseth Rodríguez.
Génesis Jovel y Nahomy Alemán.
Tulio Bueso y Oscar Rodríguez.
Román y Melisa Soto.
Marlene y Sergio Rivera.
Nelsy bogran y Sonia de Valerio.

Honduras lanza oficialmente su primera Guía de Inversión de Turismo
EE.UU. duplica a 50 millones la recompensa por información que lleve a la captura de Nicolás Maduro
