Club Rotario San Pedro Sula recibe a Gobernadora del Distrito 4250, Diana Brown en visita oficial

San Pedro Sula. – El Club Rotario de San Pedro Sula celebró un evento de gran importancia para la comunidad rotaria local al recibir la visita oficial de la Sra. Diana Brown, gobernadora del Distrito 4250. La cita, que tuvo lugar el miércoles 6 de agosto de 2025 en el Salón Pulhapanzak del Hotel Copantl, reuniendo a miembros del club, sus cónyuges y representantes de diversas organizaciones de servicio.
La visita de un gobernador distrital es un momento crucial en la vida de un club rotario. Como líder y mentora, la Sra. Brown tiene la oportunidad de guiar a los miembros del Club Rotario San Pedro Sula y fortalecer la misión de Rotary International, la cual se centra en el servicio, el liderazgo y el desarrollo comunitario.
La noche, enmarcada en una cena especial, sirvió como un espacio para la confraternidad y el intercambio de ideas. Los asistentes celebraron los logros del club y reafirmaron su compromiso de seguir generando un impacto positivo en la comunidad. La presencia de la gobernadora es un impulso para continuar con el trabajo rotario en la ciudad, inspirando a sus miembros a continuar con sus proyectos de servicio.
Esta visita subraya la vitalidad del movimiento rotatorio en la región y refuerza su papel como motor de cambio y desarrollo social.
El Club Rotario San Pedro Sula atravesé de su presidente Román Darío Rivera, agradeció la visita de la gobernadora y se comprometió a seguir trabajando con dedicación para servir a la comunidad.