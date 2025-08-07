Tela. – Con playas de clase mundial, un patrimonio cultural invaluable y una economía en crecimiento sostenido, Honduras lanza oficialmente su primera Guía de Inversión de Turismo, elaborada por ONU Turismo y el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe CAF, con el apoyo del Instituto Hondureño de Turismo. Esta guía reúne datos clave, análisis estratégicos y oportunidades concretas para atraer inversión nacional e internacional al sector turístico.

Este lanzamiento fue en el Foro Hondureño de Inversión Turística que se realizó en Tela con la presencia de autoridades gubernamentales, representantes del sector turístico, ponentes nacionales e internacionales, encabezados por la ministra de Turismo, Yadira Gómez; la directora ejecutiva de ONU Turismo, Natalia Bayona; el director regional para las Américas ONU Turismo, Gustavo Santos y el director de Turismo de CAF, Óscar Rueda.

La guía destaca que Honduras ha superado el promedio de crecimiento del PIB en América Latina y el Caribe en la última década, con perspectivas optimistas para los próximos años. En 2024, el país recibió USD 993,9 millones en inversión extranjera directa, la cifra más alta de los últimos diez años, registró 2.8 millones de visitantes en el 2024 y un crecimiento del 29,2% en el turismo de cruceros frente a 2019, consolidándose como uno de los sectores más dinámicos de la economía.

Con el respaldo de políticas como la Ley de Fomento al Turismo, que ha beneficiado a 130 proyectos con incentivos fiscales y aduaneros desde 2017, y el Plan Maestro Regional de Movilidad y Logística 2035, que proyecta inversiones por USD 5,652 millones, el país ofrece un entorno competitivo para nuevos negocios en áreas como sol y playa, ecoturismo, turismo cultural, agroturismo y experiencias de alto valor agregado.

Honduras cuenta con una ubicación estratégica, cuatro aeropuertos internacionales, puertos marítimos de alta capacidad y una conectividad vial en expansión, facilitando el acceso a destinos como Roatán, La Ceiba, Copán, Gracias y la Reserva de la Biosfera del Río Plátano. Esta infraestructura, combinada con la calidez de su gente, su gastronomía, folclore y biodiversidad, refuerza su atractivo como destino emergente y sostenible.

En 2024, el turismo representó el 8,3% del empleo nacional y generó USD 728 millones en ingresos, un incremento del 30,4% respecto a 2019. La guía subraya que el reto y la oportunidad están en diversificar la oferta turística, impulsar nuevos nichos y promover un modelo que equilibre el crecimiento económico con la conservación ambiental.

“Honduras abre sus puertas al mundo con confianza, alianzas estratégicas y una clara voluntad de desarrollo inclusivo. Invertir en turismo es apostar por un presente con propósito y un futuro con visión”, señala el documento.

Con esta guía, el país invita a inversionistas, operadores y aliados internacionales a ser parte de una nueva etapa para el turismo hondureño, marcada por la sostenibilidad, la innovación y la integración cultural. Bajo el liderazgo de la presidenta Xiomara Castro, el país impulsa el turismo como motor de crecimiento económico, generación de empleo y desarrollo inclusivo.