Congreso “Edifiquemos Familias Saludables” en San Pedro Sula

1 min.
Con un llamado a la unidad familiar, la Iglesia Ministerios Theos realiza el congreso "Edifiquemos Familias Saludables". / Fotos El Diario HN

San Pedro Sula. – La Iglesia Evangélica Ministerios Theos celebró el sábado 20 de septiembre el congreso “Edifiquemos Familias Saludables: Mi Casa y Yo”. El evento, organizado por el Ministerio de Mujeres con Propósito y coordinado por la pastora Loly Matamoros, tuvo como objetivo fomentar la unidad y la salud en los hogares a través de la fe.


Abog. María Antonia de Suazo con la pastora Carmen Castro de El Salvador y la pastora Naydu Villamarín de Colombia.

Los pastores anfitriones, Luis y Liliana Castañón, dieron la bienvenida a líderes religiosos de varios países. Entre los invitados internacionales se contó con la presencia de la pastora Carmen Castro de El Salvador y la pastora Naydu Villamarín de Colombia.

Además de los invitados extranjeros, el congreso reunió a varios pastores y profetas de Honduras, incluyendo a Jorge y Maribel Arita, Juan Carlos y Yaldiz Martínez, Liliana Castañón, Maira Ramírez y Lorena Pacheco. También participó la capacitadora Sandra Merary Muñoz.

Pastora Loly Matamoros.

El enfoque principal del evento fue empoderar a las mujeres para que, a través de la palabra de Dios, puedan impactar de manera positiva a sus esposos e hijos, fortaleciendo así los lazos familiares y restaurando la unidad en los hogares.

