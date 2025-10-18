CrediRapid Foresta cumple 4 años consolidándose como líder en soluciones de financiamiento con garantía vehicular

La sucursal, ubicada en Plaza La Foresta, celebra su trayectoria marcada por la adaptación al mercado y un compromiso inquebrantable de brindar liquidez ágil a los hondureños sin requerir aval ni consulta a buró de crédito.

San Pedro Sula. – Con orgullo y visión de futuro, CrediRapid Foresta celebró su cuarto aniversario en la capital industrial de Honduras, reafirmando su posición como una solución financiera confiable y cercana para miles de hondureños que buscan liquidez inmediata.

Colaboradores de CrediRapid Foresta conmemoran con orgullo el cuarto aniversario de la sucursal.

La agencia, estratégicamente ubicada en Plaza La Foresta, Boulevard Mackay, abrió sus puertas en octubre de 2021 como parte de la estrategia de expansión de la financiera CrediRapid en San Pedro Sula. Este proyecto materializó el sueño de su fundador, Roger D. Valladares, quien identificó la necesidad creciente de ofrecer soluciones financieras rápidas con la facilidad de la garantía vehicular en el país.

Master Emma Mejía-Valladares, Directora de Mercado.

“Hoy ese sueño es ya una realidad consolidada, y la agencia se ha convertido en una verdadera familia financiera”, expresó la Master Emma Mejía-Valladares, Directora de Mercado. La sucursal es liderada localmente por la licenciada Kenia Gutiérrez, gerente de CrediRapid Foresta.

Emma Mejía-Valladares y Kenia Gutiérrez.

Mejía-Valladares destacó el esfuerzo del equipo, señalando que el trayecto “no ha sido fácil: han enfrentado cambios del mercado, ajustes regulatorios y desafíos internos”. Sin embargo, estos obstáculos fueron transformados en “oportunidades de crecimiento”, permitiendo a la entidad adaptarse y evolucionar para ofrecer mejores servicios a sus clientes.

Los colaboradores de CrediRapid Foresta celebran cuatro años de éxito y servicio con e tradicional brindis.

En un ambiente festivo, el personal de CrediRapid Foresta en San Pedro Sula celebró el cuarto aniversario de la apertura de su sucursal .

En la fiesta de aniversario de CrediRapid Foresta se brindó por el éxito de la financiera.

CrediRapid La Foresta se distingue en el sector financiero por su modelo de negocio enfocado en la accesibilidad y agilidad. Sus principales diferenciadores son:

Dinero con Garantía Vehicular: Se ofrece liquidez utilizando el vehículo como respaldo, sin necesidad de aval ni consulta al buró de crédito.

Condiciones Competitivas: Garantizan una tasa de interés competitiva, desembolso veloz y plazos de pago flexibles de hasta 60 meses.

Cercanía con el Cliente: Brindan atención personalizada, con presencia en distintas sucursales y canales de pago flexibles.

Los colaboradores más antiguos de CrediRapid Foresta fueron honrados con un reconocimiento especial por su lealtad y dedicación.

Para conmemorar estos cuatro años de éxito y crecimiento, la sucursal organizó un evento especial que incluyó dinámicas interactivas, la entrega de reconocimientos a clientes aliados y colaboradores, así como un brindis de aniversario. “Este tipo de celebraciones refuerza el sentido de comunidad entre la entidad, sus colaboradores y sus clientes, estrechando vínculos de confianza”, comentó la organización.

Kenia Gutiérrez, Gerente de CrediRapid Foresta.

La gerencia local, a cargo de Kenia Gutiérrez, se enfatizó que la experiencia de estos años ha fortalecido los valores corporativos de CrediRapid: responsabilidad, integridad y servicio.

Gutiérrez extendió una invitación pública a la ciudadanía hondureña a “unirse a esta gran familia financiera, donde los sueños pueden tomar forma con respaldo y seguridad”.

Con su cuarto aniversario, CrediRapid Foresta reitera su compromiso de acompañar a sus clientes en cada paso de su camino financiero, innovando para ofrecer soluciones que son accesibles, rápidas y confiables.

Reconocimiento a aliados estratégicos