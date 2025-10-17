viernes, octubre 17, 2025

Top 5

Más Noticias

UTH y Secretaría de Trabajo firman una importante alianza

Empresas
El Diario HN
Autor: El Diario HN
2 min.
Abogado Wilmer Fernández, Secretario del Trabajo y Seguridad Social y Dr. Javier Mejía, Rector General de UTH, firmaron el convenio.

San Pedro Sula. – Se firmó una alianza que trasciende las instituciones. La Universidad Tecnológica de Honduras (UTH) y la Secretaría de Estado en los Despachos de Trabajo y Seguridad Social (SETRASS) no solo estrechan lazos, sino que consolidan un gran logro para toda Honduras, al unir esfuerzos en favor de la educación, la capacitación y el fortalecimiento del talento humano del país.

Wilmer Fernández, Secretario del Trabajo.

El acto de firma se llevó a cabo en el Salón Armenta del campus UTH San Pedro Sula, con la presencia de autoridades universitarias y representantes de SETRASS, quienes destacaron el impacto positivo que este convenio tendrá en la formación profesional de los hondureños.

El acuerdo contempla una serie de beneficios y compromisos orientados a impulsar la formación continua y el desarrollo de competencias: Descuentos académicos del 25% en mensualidades de programas de pregrado y del 20% en maestrías para los colaboradores de SETRASS.

Dr. Javier Mejía, Rector General de UTH.

Programas de formación y capacitación en habilidades blandas, derecho laboral, liderazgo sindical, diplomados, cursos y certificaciones, a través de Executive Education UTH.

Colaboración académica en la definición de currículos y desarrollo de temas de interés común.

Prácticas profesionales y pasantías para estudiantes de UTH dentro de la SETRASS, fortaleciendo su aprendizaje con experiencia real en el ámbito laboral.

Wilmer Fernández, Secretario del Trabajo.

Durante el evento, el abogado Wilmer Javier Fernández Alachán, Secretario de Estado en los Despachos de Trabajo y Seguridad Social, expresó: “Esta es una oportunidad para que todos los hondureños que forman parte de nuestra organización puedan tener la facilidad de estudiar en una universidad tan prestigiosa como lo es UTH. Asimismo, recibir capacitaciones que fortalezcan aún más sus conocimientos. De igual manera, abrimos nuestras puertas a los estudiantes de la universidad para que puedan realizar sus prácticas y adquirir experiencia profesional”.

Dr. Javier Mejía, Rector General de UTH.

Por su parte, el Rector General de UTH, Dr. Javier Mejía, manifestó: “Dios bendiga esta alianza, que es motivo de orgullo y felicidad para UTH. Seguimos demostrando que somos la universidad del hondureño. Con nuestros campus equipados con los mejores laboratorios y el respaldo de haber ingresado al ranking de las mejores universidades de Latinoamérica, reafirmamos nuestro compromiso de seguir formando alianzas, pero sobre todo, líderes y profesionales de calidad.

En la historia de Honduras queda enmarcado un gran paso con la firma de esta alianza, que refleja el compromiso de ambas instituciones con el desarrollo del país.

@eldiariohnd 🤝 La Universidad Tecnológica de Honduras @uthedu ♬ sonido original – eldiariohn / Farah La Revista

Previous article
El Mundial 2026 supera el millón de entradas vendidas en 212 países
El Diario HN
El Diario HN

Más leído

Acerca de Nosotros

Revista digital de Honduras, lo mejor de la vida social, eventos empresariales y noticiosas.

Lo Último

El Mundial 2026 supera el millón de entradas vendidas en 212 países

Deportes 0
El Mundial de fútbol 2026, que se disputará en Estados Unidos,...

Revelan la causa de muerte de la actriz estadounidense Diane Keaton

Farandula 0
La familia de la célebre actriz estadounidense Diane Keaton,...

Diunsa realiza su segundo Buying Show 2025, la mejor oportunidad para los mayoristas

Empresas 0
San Pedro Sula. - Diunsa, la cadena de tiendas...

Más Popular

La historia de Guillermo Anderson

Farandula 0
Nombre real Guillermo Anderson Nacimiento 25 de febrero de 1962...

Destituyen a la Miss Honduras Universo 2016 Sirey Moran

Arte y Cultura 0
San Pedro Sula.- Nuevamente el concurso Miss Honduras Universo,...

Desde la ciudad de Corleone llega a SPS el sabor de Corleone´s Pizza

Empresas 0
San Pedro Sula.- Al entrar a Corleone´s Pizza Lounge...

Suscríbete

Contáctanos

Redaccioneldiariohn@gmail.com

© El Diario HN. Todos los Derechos Reservados.