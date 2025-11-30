Develan placa en memoria del Sub Comisario Kevin Pérez Vargas, el policía que murió por rescatar a dos niños

San Pedro Sula. – En una emotiva ceremonia, la Municipalidad de San Pedro Sula, encabezada por el alcalde Roberto Contreras, desarrolló una placa en honor al Sub Comisario de Policía Póstumo Kevin Pérez Vargas, el oficial que sacrificó su vida para rescatar a dos niños arrastrados por las aguas pluviales.

El acto tuvo lugar en el bulevar Los Arcos, cerca del lugar de la tragedia, y congregó a familiares, autoridades y compañeros que rindieron tributo a la valentía y entrega del oficial.

El pasado trágico, el Sub Comisario Pérez Vargas no dudó en lanzarse a las turbulentas aguas de un canal en la colonia Los Arcos. El oficial logró salvar a uno de los menores, pero perdió la vida en el intento.

La ceremonia también se vio marcada por el dolor, ya que el menor Elvis Eliú Bautista continúa desaparecido. Sus familiares, Wilmer Geovanny Gutiérrez Sánchez (padrastro) y Keindy Larissa Guillén Cárcamo (madre), estuvieron presentes. Las autoridades municipales reiteraron su solidaridad con ellos.

El alcalde Roberto Contreras destacó la magnitud del sacrificio del Sub Comisario Pérez Vargas.

“Hoy honramos a un hombre que no dudó ni un segundo en arriesgarlo todo. El Sub Comisario Pérez dio su vida para proteger a los niños, y San Pedro Sula siempre recordará su nombre con gratitud y respeto “, expresó el alcalde.

Contreras agregó que el acto heroico de Pérez Vargas debe ser una reflexión para toda la institución: “Que la valentía y esa vocación de servicio de un policía que ahora está en el cielo como Kevin Pérez Vargas nos lleva también a nosotros a reflexionar que estamos para servir a la ciudadanía”.

Apoyo Vitalicio para la Familia

Uno de los anuncios más importantes de la mañana fue el compromiso municipal para asegurar el bienestar de la familia del héroe caído.

El alcalde Contreras informó que este martes realizará gestiones ante el Congreso Nacional para que se asigne un sueldo vitalicio a la viuda del Sub Comisario, Skarlett Lagos, para el sustento de sus dos hijos. De no ser viable en el Congreso, presentará una moción a la Corporación Municipal para asegurar un salario hasta que los niños cumplan 18 años.

El Homenaje de la Policía Nacional

La Policía Nacional, representada por el Comisario Cristian Nolasco, de la UMEP-5, compartió el sentimiento de pérdida y orgullo.

“Sabemos que nuestro héroe, el Sub Comisario de Policía Póstumo Kevin Pérez Vargas, sin pensarlo ofrendó su vida”, comentó el Comisario Nolasco.

El oficial enfatizó el riesgo que consideró Pérez Vargas: “Sinceramente ser policía es un apostolado, porque nosotros no estamos entrenados para rescatistas, sino para combatir el crimen. Nos llena de nostalgia a todos los Policías de Tránsito; nuestro héroe Kevin Vargas está entre nosotros“.

La familia del Sub Comisario, incluyendo a su padre Margarito Pérez y su hermana Ana Suyapa Pérez, agradeció el homenaje y pidió que se le recordara como un hombre entregado a su trabajo ya la seguridad de las personas.