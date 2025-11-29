Trump anuncia que indultará a JOH, preso por narcotráfico en EE.UU.

Miami. – El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció este viernes que indultará al exmandatario hondureño Juan Orlando Hernández (2014-2022), condenado en 2024 en Estados Unidos por tres cargos de narcotráfico y armas, incluyendo haber recibido dinero del capo mexicano Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán.

«Estaré concediendo un total y completo indulto al expresidente Juan Orlando Hernández, quien ha sido tratado, de acuerdo con muchas personas a las que enormemente respeto, muy severamente y muy injustamente», reveló el mandatario en su red social Truth Social.

Trump informó del perdón en una publicación en la que reiteró su apoyo al candidato conservador Nasry ‘Tito’ Asfura, del Partido Nacional, la misma agrupación política de Hernández, para las elecciones del domingo en Honduras, al prometer que «habrá mucho apoyo» para el país centroamericano si dicho político gana.

Hernández llegó extraditado en abril de 2022 a Estados Unidos, donde en marzo de 2024 lo sentenciaron a 45 años de prisión por tres cargos de narcotráfico y armas, más cinco años de libertad vigilada.

Al exmandatario centroamericano lo acusaron de haber recibido dinero del ‘Chapo’ Guzmán para financiar fraudes electorales a cambio de participar en una conspiración que introdujo más de 500 toneladas de cocaína en el país.

Trump reiteró en TruthSocial que la «democracia está en juego» en Honduras, donde advirtió de que el gobernante venezolano, Nicolás Maduro, y sus «narcoterroristas» podrían «tomar otro país como han tomado Cuba, Nicaragua y Venezuela».

El presidente consideró que Asfura «está luchando contra Maduro», además de alertar de consecuencias para Honduras si no lo eligen el domingo.

«Si Tito Asfura gana la presidencia de Honduras, como Estados Unidos tiene tanta confianza en él, sus políticas y lo que hará para el gran pueblo de Honduras, daremos mucho apoyo. Si no gana, Estados Unidos no dará buen dinero porque un líder equivocado solo puede traer resultados catastróficos», adelantó.

Antes de ser jefe de Estado de Honduras, Hernández, de 57 años, fue presidente del Parlamento, en el periodo 2010-2014.

En noviembre de 2013 ganó las elecciones con la bandera del Partido Nacional entre denuncias de presunto fraude por parte de la oposición.

Para los comicios generales de 2017 se lanzó en busca de la reelección, favorecido por una interpretación de magistrados del Supremo que desconocieron la Constitución, que no permite que un presidente se reelija bajo ninguna modalidad.

Su reelección de manera irregular y las denuncias de fraude de la oposición, principalmente del ahora candidato presidencial del Partido Liberal, también conservador, Salvador Nasralla, derivó en hechos violentos.

Nasralla acusó a Hernández de haberle robado las elecciones, lo que también adujo en los comicios de 2013 entonces al frente del Partido Anticorrupción.

El desgaste de los doce años en el poder del Partido Nacional, los primeros cuatro con Porfirio Lobo, pesaron en las elecciones generales de 2021 que ganó Xiomara Castro, del Partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda).

Castro obtuvo la victoria tras una alianza, solo para la fórmula presidencial, con Salvador Nasralla, bajo la consigna que había que sacar del poder «la narcodictadura» encabezada por Juan Orlando Hernández.

El expresidente no había cumplido ni tres semanas de haber dejado el poder el 27 de enero de 2022 cuando lo capturaron en su residencia en Tegucigalpa, atendiendo una solicitud de extradición de Estados Unidos que se concretó en abril.

Esposado de pies y manos, del mismo modo que cuando lo capturaron en el portón de su residencia el 21 de abril de 2022, lo llevaron en un avión hacia Estados Unidos, donde reiteró ser inocente de todos los cargos que le imputaron.

Esposa de Hernández agradece a Trump

Por su parte, Ana García, la esposa del expresidente Juan Orlando Hernández, agradeció este viernes a Trump por el futuro indulto a su marido, quien podría reencontrarse con su familia «en los próximos días».

«Él está bien de salud, muy contento y muy agradecido. Esperamos que en los próximos días, no sabemos cuándo, no se nos ha informado oficialmente en el momento, pero sí creemos que en los próximos días lo vamos a tener con nosotros», dijo ante la prensa arropada por sus hijos, sin detallar dónde se realizaría ese encuentro.

Ana García de Hernández.

García, quien agradeció a Dios por ese próximo indulto a su marido, señaló que «logró» hablar con el expresidente para darle la noticia: «Hace un poco, logramos hablar finalmente con Juan Orlando. Él no sabía todavía de esta noticia y créanmelo que cuando se la compartimos su voz se partió de la emoción».

«Oró dando gracias a Dios y gracias a él también porque pronto como familia vamos a estar juntos», agregó la esposa y exprimera dama de Honduras desde la entrada de la casa familiar en Tegucigalpa.

Las elecciones en Honduras

Entretanto, más de seis millones de hondureños podrán votar el domingo para elegir a quien sucederá en el poder a la presidenta izquierdista Xiomara Castro el 27 de enero de 2026.

Asfura, empresario y candidato de la derecha, compite contra Rixi Moncada, candidata del izquierdista Libre, y el presentador de noticias Salvador Nasralla, quien pese a tener un discurso de derecha y encabezar el Partido Liberal no tiene el apoyo de Estados Unidos.

El proceso afronta denuncias de fraude entre el oficialismo y la oposición por la presunta intromisión de la Fiscalía al abrir investigaciones contra altas autoridades electorales o por la injerencia de las Fuerzas Armadas.

Con información de EFE