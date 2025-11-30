domingo, noviembre 30, 2025

La OEA le pide a las Fuerzas Armadas de Honduras mantener un rol apolítico y no deliberante en las elecciones

El excanciller de Paraguay y jefe de la Misión de Observación Electoral de la OEA, Eladio Loizaga. / Foto EFE

Tegucigalpa.- El jefe de la Misión de Observación Electoral de la Organización de Estados Americanos (OEA), el excanciller de Paraguay Eladio Loizaga, pidió este sábado a las Fuerzas Armadas de Honduras que mantenga «el rol apolítico y no deliberante” que les encomienda la Constitución ante las elecciones generales del domingo.

«Respecto a las Fuerzas Armadas, la misión ratifica la necesidad de conservar el rol apolítico y no deliberante que les manda la Constitución en su artículo 272», subrayó Loizaga en un video difundido por la misión en las redes sociales.

El jefe del Estado Mayor Conjunto, general Roosevelt Hernández, ha solicitado al Consejo Nacional Electoral (CNE) que, durante la jornada de votación, le entregue una copia del acta con los resultados de la fórmula presidencial, una petición inédita.

La presidenta del CNE, Ana Paola Hall, ha calificado la petición del jefe militar como «injerencia».

Además, Hernández ha protagonizado ásperas disputas con una de las consejeras del organismo y ha calificado de «sicarios de la verdad» a varios periodistas y propietarios de medios.

El jefe de la Misión de Observación Electoral de la OEA hizo un llamado a los hondureños a participar “masiva y pacíficamente” en los comicios, y exhortó a los distintos actores políticos e institucionales a «respetar el derecho ciudadano a elegir» y a esperar los resultados oficiales.

También pidió «prudencia» a los poderes del Estado y a las personas en posiciones de responsabilidad dentro de la institucionalidad electoral, así como a las candidaturas, los medios de comunicación, la sociedad civil, el sector privado y la comunidad internacional «para no anticipar mensajes que puedan introducir incertidumbre al proceso».

Las elecciones en Honduras

La misión de la OEA en Honduras está integrada por 101 observadores, desplegados en los 18 departamentos del país.
Loizaga agradeció al Gobierno hondureño por la invitación y al pueblo por su “hospitalidad y compromiso democrático”, y expresó su confianza en que la jornada electoral se desarrollará con una “gran concurrencia” en todo el territorio nacional.

Más de seis millones de hondureños están llamados a las urnas para elegir al presidente, tres designados presidenciales (vicepresidentes), 298 alcaldes, 128 diputados al Parlamento local y 20 representantes ante el Centroamericano.

Los que acaparan mayor caudal de votantes, según los sondeos, son Rixi Moncada, del gobernante partido Libre (izquierda); Nasry Asfura, del Partido Nacional; primera fuerza de oposición, y Salvador Nasralla, del Partido Liberal, ambos conservadores.

El ganador de las elecciones sustituirá a la actual presidenta del país, Xiomara Castro, quien desde diciembre de 2022 mantiene a Honduras en un estado de excepción con diversos derechos constitucionales restringidos.

