Diunsa lanza su temporada de juguetes para celebrar el Día del Niño

San Pedro Sula. – Diunsa, la cadena de tiendas por departamento líder en Honduras, ha dado inicio a la temporada más esperada por los niños: la celebración del Día del Niño. Con el objetivo de llenar de alegría a los más pequeños, la compañía invita a las familias hondureñas a visitar sus tiendas y descubrir la más amplia variedad de juguetes del país.

La campaña de este año, enfocada en la invitación a encontrar los juguetes soñados, destaca la extensa colección de Diunsa que incluye opciones para todas las edades. Desde figuras coleccionables y juguetes educativos que estimulan la creatividad, hasta artículos de fantasía que inspiran la imaginación y el juego en los niños.

Mario Faraj, gerente de mercadeo de Diunsa, expresó la emoción de la empresa por ser parte de estos momentos especiales. “En Diunsa nos encanta ser parte de esos momentos que llenan de alegría a los pequeños de la casa”, afirmó Faraj, quien extendió una invitación a todos los padres para aprovechar los descuentos y promociones especiales que se han preparado para la temporada.

La temporada de juguetes de Diunsa no solo se enfoca en la variedad, sino también en la calidad, ofreciendo las mejores marcas del mercado como Lego, Mattel, Hasbro, Bluey, Zuru, Disney Princesas, Maisto y Step 2, entre otras. Esto, sumado a precios competitivos y la confianza que la marca ha construido a lo largo de los años, consolida a Diunsa como la juguetería más grande de Honduras.

Para facilitar las compras, todos los productos están disponibles en las tiendas Diunsa a nivel nacional, ubicadas en San Pedro Sula, Tegucigalpa, Comayagua, La Ceiba y Tocoa. Además, también se pueden encontrar en las tiendas Diunsa ElectroHogar de El Progreso y Danlí. Los clientes pueden aprovechar las facilidades de pago que incluyen CrediDiunsa .