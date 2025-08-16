Inauguración de exposición “Arrecifes y Colores”: Una Oda al Mar y un llamado a la conciencia

San Pedro Sula. — El arte se une a la conciencia ambiental en la Galería Colibrí del Centro Cultural Sampedrano (CCS), que inauguró el 14 de agosto la exposición pictórica “Arrecifes y Colores” del artista hondureño Julio César Contreras.

Julio César Contreras es un artista que se ha destacado por manifestar la amenaza que enfrenta la vida marina.

Ganador del Salón Nacional de Arte en 2013, Contreras presenta una colección de 33 obras que no solo celebran la vibrante belleza de los arrecifes de coral, sino que también actúan como un potente recordatorio de su vulnerabilidad frente a la crisis climática.

Un espectáculo visual y emocional

Las obras de Contreras transportan al espectador a un mundo submarino, donde la paleta del artista cobra vida. Sus lienzos son un estallido de azul ultramar, amarillos intensos, naranjas cálidos y turquesas profundos, colores que parecen palpitar con la energía de los arrecifes. Más allá de la estética, cada pieza es una reflexión sobre la amenaza que el calentamiento global y la actividad humana representan para la vida marina, especialmente para estos frágiles ecosistemas.

Karen Atunez representante del Centro Cultural Sampedrano, ofreció las palabras de bienvenida.

El historiador, Jorge Torres, dio a conocer la trayectoria del artista.

El evento de inauguración contó con la participación de Karen Atúnez, representante del CCS quien dio la bienvenida a los asistentes, destacando la importancia de usar el arte como plataforma para el diálogo social. Posteriormente, el historiador Jorge Torres compartió una reseña de la trayectoria de Julio César Contreras, contextualizando su obra dentro de la lucha por la conservación marina.

El Pintor Julio César Contreras, agradeció al Centro Cultural Sampedrano y a la concurrencia por apoyar a los artistas nacionales.

Sully Cuellar, Julio César Contreras, Francia Quintana, Sharon Leiva.

¡No te la pierdas!

La exposición “Arrecifes y Colores” estará abierta al público de manera gratuita del 14 de agosto al 30 de septiembre en la Galería Colibrí, ubicada en el Centro Cultural Sampedrano. Es una oportunidad única para sumergirse en la obra de un artista comprometido y reflexionar sobre la importancia de proteger nuestro patrimonio natural.

Yarely Montes y Karen Martínez

Daniela Milla, Ana Mendoza y Lía Cárdenas.

Orlin Canales y Estefany García.

Daniela Castro, Abigail Andino y Libnnie Medina

Mayra Casiano, Jennifer Soriano, Jorge Torres y Merari Guevara.

Keydi Palacios y Darwin García.

Joa Aguilar, Alba Murillo y Beyce Aguilar.

Camila Escober y Doris Carpio.

Carlos Sebastián Morales, Nataly Fuentes y Carlos Morales.