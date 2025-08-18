Una tarde de rosas y buenos deseos para Mery Gutiérrez en su cumpleaños

San Pedro Sula. – Una atmósfera de júbilo, risas y buenos deseos envolvió el cumpleaños de la apreciada abogada sampedrana, Mery Gutiérrez. La celebración tuvo lugar en el elegante restaurante del Hotel Hilton Princess, donde la cumpleañera fue agasajada con una exquisita reunión que capturó la esencia de una tarde perfecta entre amistades.

Mery Gutiérrez lució espectacular en su celebración de cumpleaños.

Mery irradiaba belleza y alegría, luciendo un moderno conjunto de dos piezas en tonos rosa y azul, complementado con fina bisutería y elegantes tacones que acentuaban su estilo. Sus amigas, todas puntuales, se unieron a ella para compartir un momento de celebración íntima.

Mery Gutiérrez con su esposo Cristian Gutiérrez y sus hijos Alejandro y Edwin Gutiérrez.

Mery con su esposo Cristian Gutiérrez.

El punto culminante de la tarde llegó cuando su esposo, Cristian Gutiérrez, y sus adorados hijos la sorprendieron con cálidos abrazos y muestras de cariño. La emoción se reflejó en cada rincón del salón, llenando la tarde de un profundo sentimiento familiar.

Mery Gutiérrez festejo su natalicio con sus amigas durante.

Mientras la buena música del Dúo Tú y Yo creaba el ambiente ideal, las invitadas deleitaron sus paladares con las delicias gastronómicas del hotel y el suculento pastel. Radiante y feliz, Mery compartió anécdotas y risas, atesorando cada instante de una tarde dedicada a ella.

Fotos El Diario HN / Hugo Díaz

Liliana de Velásquez, Mery Gutiérrez, María Elena Gabrie y Yaneth Burbara.

Sandra Mejía, Mery Gutiérrez, Viena Baide y Sandra Fonseca.