Diunsa y Adidas revelan “Trionda”, el balón oficial de la Copa Mundial de la FIFA 26™

San Pedro Sula. – Diunsa y adidas presentan “Trionda”, el balón oficial de la Copa Mundial de la FIFA 26™, marcando el inicio de la cuenta regresiva hacia el torneo internacional más grande de fútbol.

Diseñado con adornos dorados en homenaje al trofeo de la Copa Mundial de la FIFA, el balón destaca por sus detalles precisos y elegantes motivos grabados, reflejando un color de campeón para el balón de los campeones.

El Trionda está compuesto por cuatro paneles con uniones profundas y líneas en relieve estratégicamente ubicadas, junto a íconos representativos de los países anfitriones. Esta innovadora estructura proporciona una superficie que garantiza estabilidad óptima en vuelo, al ofrecer resistencia y una distribución uniforme del aire durante su trayectoria. Los iconos en relieve proporcionan el beneficio de rendimiento adicional de un agarre elevado al controlar el balón en condiciones húmedas o mojadas.

Significado de Trionda

Trionda tiene un significado de la unión de las naciones que serán anfitrionas del torneo: Canadá, México y Estados Unidos, cada panel presenta los colores del país, rojo, azul y verde, que se conectan en forma de triángulo en el centro del panel, simbolizando tres naciones que se unen para albergar el torneo por primera vez.

Cada nación anfitriona se celebra con la inclusión de iconografía significativa para los países, incluida una estrella para los EE. UU., una hoja de arce para Canadá y un águila para México. Los íconos se presentan como gráficos audaces en los diseños de los paneles, además están grabados en relieve en la base mate de la pelota, proporcionando una textura intrincada cuando se ve de cerca.

Sam Handy, director general de adidas Football, expresó: “Con TRIONDA, cada detalle tiene un impacto. Las texturas en relieve, los gráficos en capas y los colores llamativos hacen que la pelota se destaque al instante, creando un diseño que se siente vivo en sus manos. Es el balón de la Copa Mundial de la FIFA más divertido visualmente que hemos creado: una pieza de artesanía construida para el escenario más grande, que te hace querer sostenerlo, admirarlo y, sobre todo, jugar con él”.

Trionda, también lleva la última evolución de la tecnología adidas Connected Ball en forma de un nuevo e innovador sistema de chip montado en el lateral. El chip del sensor de movimiento de la unidad de medición inercial (IMU) de 500 Hz, ahora se encuentra dentro de una capa especialmente creada en uno de los cuatro paneles, en lugar de un sistema montado en el centro sostenido por un sistema de suspensión. La adición de contrapesos en los otros tres paneles garantiza la estabilidad y el equilibrio continuos del vuelo.

Proporcionando una visión sin precedentes de cada elemento del movimiento del balón, la tecnología envía datos precisos del balón al sistema de árbitro asistente de video (VAR) en tiempo real, que cuando se combina con los datos de posición de los jugadores y mediante la aplicación de inteligencia artificial, ayuda a los árbitros a tomar decisiones de fuera de juego más rápido.

Desarrollando una estrecha colaboración con Kinexon, la tecnología adidas Connected Ball también puede ayudar a los árbitros a identificar cada toque individual del balón, lo que resulta en menos tiempo dedicado a resolver incidentes específicos, incluida una posible mano.

Sigue a @Trionda en TikTok para ver en primera persona el balón oficial en acción desde ahora hasta la Copa Mundial de la FIFA26™.

Mauricio Contreras, Director de Deportes de Diunsa expresó: “Nos sentimos orgullosos de presentar junto a adidas este balón que representará la pasión del fútbol en todo el mundo. “Trionda” simboliza innovación, precisión y el espíritu de competencia que une a millones de aficionados. El balón oficial de Trionda, está disponible en todas las tiendas Diunsa y Sportia a nivel nacional”.