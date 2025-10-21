Chicha y Limón martes 21 de octubre de 2025

EL ESPEJO…Hoy se celebra el Dia de las FFAA y lo harán en misa negra entre barracas…Mientras tanto corillo, a lo que nos truje Chencha, porque hoy venimos con todo: El Wine Spirits Experience 2025, el evento más esperado de octubre…Mañana 22 de plácemes: Justo Mayorga y Darío Banegas…y este domingo, la especial dama Tesla Callejas de Flores…El tradicional coctel navideño de Diunsa…¿Adivinen quien apareció?…El sol mañana ilumina Escorpio…#warning…¡Se caso Joyce Carson!…#supiste.

*.-Uno de los eventos más esperados en la society sampedrana, cambio de recinto mas no de esencia: El Wine & Spirits Experience 2025…El Salón Jerusalén del Club Árabe se vistió de gala y distinción con la familia Robelo como excelsos anfitriones de una velada sin igual…escenario perfecto para una inmersión en la cultura del vino y los destilados.

*.-Los asistentes tuvieron el privilegio de explorar una cuidadosa selección de licores y vinos premium provenientes de reconocidas bodegas vinícolas a nivel global, una auténtica travesía de aromas y matices…todo un epicentro de glamour, cultura y sabores, marcando la distinción en cada maridaje…elevando los sentidos de reconocidas caras de la sociedad del Valle de Sula y potenciales clientes comerciales…¡Una noche única!

Bajo la anfitrionía de Gustavo Robelo y Gustavo Robelo (hijo), se llevó a cabo con éxito la Wine & Spirits Experience 2025.

*.-Gustavo y Emma Robelo, junto a sus hijos Andrea y Gustavo, brillaron en anfitrionía, recibiendo y atendiendo a los selectos invitados que llegaron al Club Árabe la mayoría en parejas…La atmósfera de distinción y elegancia se complementó con un espectáculo musical de primer nivel…a cargo del artista nacional Daniel Ochoa

*.-Quien cautivó a los presentes con un show fabuloso, interpretando las melodías más emblemáticas de todos los tiempos y llenando el espacio con un toque de nostalgia y romance…La velada continuo su ritmo gracias a la energía contagiosa de DJ Beis, quien mantuvo el ambiente vibrante y animado hasta altas horas de la madrugada.

*.-Muy elegantes y afables disfrutaron el “Wine & Spirits Experiencie 2025” en el Salón Jerusalén: Antonio y Melisa Gutiérrez-Garza, la siempre bella e impecable Jeannette Enamorado, quien ya se extrañaba en la vitrina social…Eugenio Laínez, Karlita Faraj, Fidel Yllescas, Janira Tabora, Erik y Mónica Ramírez, Flor Bustillo, Silvia Martinez, Anita Navas, Jose Antonio y Ena Interiano…divinos…igual sus hijas Ena e Isabella…#lindas.

*.-Otra bella pareja que siempre es un placer graficar: Santiago y Daniela Oberholzer-Robelo, super fotogénica la hija de don Werner…el estimado rotario y ejecutivo bancario Ramón Fuentes, Alejandra Moreno, Sobeida Verde, Tricia Sorto, María José Paguaga…el genial Víctor Toledo de la firma Royalto…¡Idéntico al socialité capitalino Eduardo Andonie!…#guapos.

*.-Otras conocidas caras de la “pink press” que disfrutaron la velada fueron: Denisse Gonzales, preciosa en blanco y negro, una de las organizadoras de eventos más cotizadas de la city…Aida Soto, Andrea Córdoba, Francis Medina, Yamal Sikaffy, Daniel Miles…las bellas Fabiola y Carolina Icaza, impecables y marcando tendencia; María Eugenia Sáenz, Meray Gonzales y Wendy Parada, entre un largo ETC que copo recinto.

*.-Si de gente bella se trata…nos cuenta Vidajena que la temporada de “seniors breakfast-26” la arranco como todos los años la Escuela Internacional Sampedrana, seguido de la SERAN clase que copo en su totalidad glamuroso recinto de la city…todos bellos, frescos y a la moda…#juiciosos…Por su parte en TGA, la antañona Escuela Americana abrió la temporada de graduaciones XXVI con el desayuno de los próximos a graduarse.

Radiante y muy elegante lució María José Vijil durante el Senior Breakfast de Seran School.

*.-Luis Chinchilla y Joyce Carson sellaron con bendición su idilio de varios años atrás, con una emotiva boda celebrada en el templo La Santa Cruz de la colonia Tara…ante la presencia de ambas familias y su círculo más cercano de amigos…fieles testigos de una relación sentimental basada en el respeto, la comprensión y el dialogo constante…Así los atestiguaron varios de los presentes, con quienes tuvimos el gusto de dialogar.

*.-“mirábamos a Joyce y preguntábamos por Luis” y viceversa, nos comentó una amiga de años de la pareja…siempre han sido el uno para el otro…y así lo dejaron constatado en su noche más esperada…El brindis de esponsales se dio en los salones Emperadores del Centro de Convenciones Copantl…impecablemente decorado al gusto personal de Joyce y las damas de la firma decorativa Acontecimientos…¡Full romance!

*.-Joyce lució radiante esa noche…ella misma selecciono su ajuar y se estilizo a su gusto, completamente personalizada de pies a cabeza: con un vestido con escote en barco, mangas de tul y tirantes interiores…corte al sesgo y caída natural en tafetán de seda, con sensual forro de tul, en armonía con las sutiles mangas…maquillaje natural y cabello suelto…Luis más elegante imposible con smoking y zapatos de charol…¡Encantadores!

*.-Fue la complicidad única que fluyó entre ambos lo que hizo de la velada algo verdaderamente especial, demostrando que su amor es el motor de su felicidad…Luis Chinchilla y Joyce Carson disfrutaron de una noche increíble, rindiendo un hermoso homenaje a su relación y dejando los mejores recuerdos en el corazón de quienes tuvieron el privilegio de acompañarlos…¡Toda la felicidad del mundo al hogar Chinchilla-Carson!

*.-Una joven diva de la society que sigue recibiendo buenos deseos y lindos presentes, entre ellos bellas joyas de Zared, es la especial Jocelyn Kattúm…dilecta esposa del caballero Farid Kattum y madre de unos hijos maravillosos…Jocelyn arranco celebraciones el pasado fin de semana que se extienden estos días en varios recintos glam…Bendiciones Mon Cherie.

Este domingo 26 amanece de manteles largos la distinguida y joven ejecutiva de las relaciones públicas, Lic. Tesla Callejas de Flores…rodeada del amor de su apuesto esposo, Dr. Heber Flores y sus guapísimos hijos…se unen a las congratulaciones de esta dama, su numeroso círculo de amigos vía redes sociales, familiares y obviamente, sus ex compañeros de la AHM que el viernes empiezan a celebrar…¡Que lo pase súper bien!

*.-Quienes ya empezaron a recibir las muestras de aprecio de sus círculos sociales son los primos: María Cristina Hawit y Basilio Fuschich, quienes por estas fechas estarán “tiernitos” y súper congratulados en redes sociales…Las regias propuestas hoteleras de: Hyatt Place, Hilton Princess, Intercontinental, Clarion y obviamente el Hotel Copantl, los esperan en familia para un brindis muy especial…Congratulaciones.

*.-Celebró en fecha reciente su cumpleaños número 79 el honorable empresario Kamal Diek…esposo de la guapísima Elida Zavala de Diek… quien hace varios años tiro la casa por la ventana en el Club Árabe con la llegada al séptimo piso de Kamal…Este año los Diek celebraron en familia y primero Dios cuando llegue a los 80, se repita esa rumba…Bendiciones.

*.-La honorable dinastía de los Boadla también celebra por estas fechas el onomástico de José Boadla y será su bella esposa Soad Dibán quien organice un íntimo convite en esa bella residencia…Vía redes sociales siguen congratulando a José solo como él se lo merece…Feliz Cumple!!

*.-La especial dama Hilda Sabillón de Córdoba, fue sorprendida por sus amigos con tremendo agasajo para festejar su natalicio… doña Hilda que es una amante del arte, disfruto de una tarde fascinante, donde no faltaron los deliciosos canapés y los finos vinos de Marcas Mundiales.

*.-Otra dilecta cumpleañera de estas fechas es la guapísima Melissa de Michelem, esposa de Glen Michelem y una de las socialités más apreciadas de la city…hace un par de años, celebro su onomástico en La Marguerita…donde Paola Bouloy y su equipo se lucieron en finísimas atenciones…Mesón que la espera por otro brindis de antología.



Alberto Oliva, Encargado de Operaciones Financieras de UNITEC, fue homenajeado con una grata celebración de cumpleaños. El festejo tuvo lugar en el Restaurante Selva, donde fue agasajado por sus compañeras de trabajo: Heidy Mena-Martínez, Yosselin Peraza y Belinda Andino, quienes se encargaron de que el día fuera memorable… Para la ocasión, Maritza’s Bakery preparó una tarta espectacular con la temática de viajes, reflejando la gran pasión de Alberto…. ¡Nuestras más sinceras felicitaciones para él!

*.-Bendecidos 61 años para la gentil dama Rosalina Bueso…sus hijas Lizy y Sophia Soler le celebraron, donde Lidabel de Mena y su firma Acontecimientos, enchularon el recinto solo como Lidabel e hijas saben hacerlo…mientras que Maritza’s Bakery elabora la exquisita tarta.

*.-Suman y siguen las bellas cumpleañeras…cerramos con broche de oro este segmento con la encantadora Jennifer Valle…la doctora en belleza y prima de Tatiana Paz Morel, apaga velitas de pastel por estos días…una ex reina de belleza con mucho encanto y personalidad, que dejo bien en alto el nombre del país con su representación…¡Aun la recuerdan en Japón!

*.-Abrimos nuestros avisos parroquiales con: Christian y Nicole Vaquero de Salas quienes brindan con finísima champaña por su tercer año de casados…memorable enlace celebrado en tiempo y forma por estas fechas del 2022 y donde la joven abogada y creadora de contenidos lució esplendida, ataviada de fineza y romance absoluto…#memories.

*.-Ambas familias venían planificando esa unión desde que arrancó el año…Nicole como buena abogada, socialité y vlogger, en perfecta mancuerna con su madre, la exquisita dama Pamela Blanco de Vaquero y su hoy suegra Elenita Salas, confiaron en el buen gusto de Irela Pérez, quien sello con clase y perfección este ágape…Jackie Cabrera ornamento la iglesia Ortodoxa San Juan Bautista y el Club Árabe…#bodasdecuero.

*.-Pasearon su amor por el Viejo Continente allá por el 2017, Juan José Abadie Jácome y Lourdes Romero Aplícano…quienes estelarizaron una de las bodas más emotivas celebradas en la emblemática iglesia Nuestra Señora de Suyapa…donde intercambiaron votos matrimoniales después de dos años de feliz noviazgo…La rumba fue en el Club Hondureño Árabe.

Eli Alfredo Aranda y Lizbeth Murillo, sellaron su compromiso con una doble celebración nupcial… La unión civil fue formalizada por la Abogada Sindy de Di Giannantonio, mientras que la ceremonia eclesiástica fue presidida por el Pastor Santos Reyes de la Iglesia Visión Jesús, quien instó a la pareja a priorizar su fidelidad a Dios para asegurar un matrimonio exitoso… El Salón Oxford del Hotel Hilton Princess se convirtió en el escenario perfecto para esta hermosa boda. Lidabel de Mena, a través de su firma Acontecimientos, creó una espectacular decoración que reflejaba el gusto de los novios, utilizando una combinación clásica con rosas rojas y eucalipto…Familiares y amistades cercanas se congregaron para acompañar y festejar la felicidad de los recién casados.

*.- Cerramos nuestros avisos parroquiales con las renombradas familias Kattán-Salem-Bandy & Fonseca-Rumman…que jamás olvidaran el 2018, cuando sus enamorados hijos, Carlos y Rozeana, se juraron amor eterno en una solemne ceremonia oficiada por el padre Fernando Ibañez en el bello altar de la iglesia Nuestra Señora de Suyapa… Entre las bodas más espectaculares de ese gran año mis amores…¡Saludos guapos!

*.-Luego de aquella memorable despedida de soltera en el Club Hondureño Árabe, donde Annie Melissa Erazo López derrocho encanto y glamour, ataviada con aquel icónico vestido en satín de seda con estampado polka dot…de la firma polaca Milla Nova…¡Annie se casó con el amor de su vida, el especial caballero Rene Prieto!…Las familias Prieto-Rivera & Erazo-López tiraron la casa por la ventana con la esperada unión.

*.-Annie nuevamente dio catedra de exquisita elegancia, distinción y porte, al seleccionar un ajuar acorde a su personalidad…para su boda religiosa se decantó por un vestido caída princesa, con bustier palabra de honor y corte al sesgo…recatado escote cuadrado a tirantes develaba su sutil encanto femenino…impecable estilismo sello su look nupcial…Rene Prieto elegantísimo con traje a tres piezas…¡Enamoradísimo de su amada!

*.-El magno evento se inició con una emotiva homilía nupcial, celebrada en la Parroquia Nuestra Señora de Suyapa, que lució un entorno ornamentado en idilio y glamour absoluto…inmerso en una esencia profundamente romántica…Bajo la mirada de sus seres queridos, Annie y René se entregaron al “Sí, quiero”, intercambiando sus votos matrimoniales.

*.-El solemne enlace fue atestiguado con gran emoción por sus padres: Toribio y Mónica Rivera-Prieto, junto a Óscar y Ana Elisa López-Erazo, quienes siguieron paso a paso la unión de sus hijos…Como testigos de honor fungieron los padrinos Roger y Verónica León.

*.-Luego de la ceremonia, los recién casados ​​e invitados se dirigieron al Salón Jordán del Club Hondureño Árabe, para el ágape nupcial…La celebración, coordinada, planeada y decorada magistralmente por Irela Pérez, ofreció un elegante banquete, precedido por el protocolo de rigor: el primer baile de los esposos y el tradicional brindis….#blessingsguys.

Una de las asistentes más destacadas del Senior Breakfast de Seran School fue Daniela Somoza, quien lució preciosa.

*.-¡Dicho y hecho!…Se “cocino” la primera tramoya asiática del año: MGI y gano Filipinas, con Tailandia como virreina…de ahí llévense como será el Miss Universo, bajo la misma organización y en la misma sede…a las latinas las aventaron y pegaron como relleno en semifinales para no “estorbar” en el top final…¡Venezuela no corona en el ex reino de Siam!

*.-Y la historia lo certifica mis amores…la más cercana al cetro ha sido la siempre viral y pocahontas, Stephanie Gutiérrez, comadre de nuestra Vanessa Villar en Bangkok 2018…¡Donde se viralizo Eva Colas!…¿La recuerdan?…Desde la semana pasada están llegando las primeras candidatas al MU-26: Costa de Marfil, Republica Checa y Paraguay…siendo la mas esperada la pantera africana…¡La recibieron con honores!

*.-La ex comadre de nuestra Dayana Bordas en el MW-21, ya se perfila como la máxima de África y del top 5 nadie la baja…llego como toda una celeb a Bangkok, tal cual Sheynnis Palacios en El Salvador…¿cábala?…Por cierto, el MGI el próximo año será en la India…¿Los dejaran hacer tantas piruetas y en traje de baño?…Y el MU celebrara 75 años en Puerto Rico.

*.-Nuestra Alejandra Fuentes zarpa este jueves 23 a tierras asiáticas, nos deben el itinerario: salida, escalas y hora de llegada a Bangkok…con todas las piezas de vestuario que lucirá, con diseños de los nuestros y extranjeros…La olanchana mas bella se lució en la noche del “Wine & Spirits Experience”…cautivo al honorable publico asistente y le desearon la mejor de las suertes…Marcas Mundiales es uno de los auspiciadores.

*.-Luego de muchos soles y otras tantas lunas, aparece Grimorio…más puntual y místico que antes, luego de meditar en pura contemplación a la orilla del rio Ulua, en su natal Ilama…60 días y 60 noches…#WAO…¿Qué le dijo el afluente más caudaloso de Honduras?…o quizás sus ancestros, guías o maestros de luz?…ya lo averiguaremos…mientras ese momento llega, le damos la más cordial de las bienvenidas al chaman más chaman.

Isabella Fernández, se deslumbró con su atuendo en el Senior Breakfast de Seran School.

*.-Nos convida frutas y legumbres de temporada, que, junto a esos fiambres importados de Supermercados Colonial, nos hacen el dia…que Petra nos elabore unos paninis al mejor estilo Panistro…que empujados con un buen capuchino será el desayuno de hoy…Te vemos más delgado Grimorio, un gramo menos y desapareces de la faz de la tierra…jijijji…esta con ayuno intermitente, té verde y puras proteínas a la plancha…#OMG.

*.-Mas etéreo que nunca y de punta en blanco, se dirige al living, donde nos saluda con tronados besitos con aroma a Kilian Sacred Wood…quien te mira, antes usabas: 4711, Old Spice, Brut, Jovan, Azzaro, Drakar Noir y hasta Lapidus…las dejamos caer en nuestro seccional favorito de Elements para “descoser” todo lo que se bate en la palestra…y arranca con las emergencias capitalinas por el temporal de lluvias que azota el llamado Distrito Central, que gobierna Jorgito Aldana…quien vemos mas delgado.

*.-Desde que empezaron los desastres, televisoras e influencers, tenían que armar una buena maratón de ayuda para nuestros hermanos en desgracia…esa gente perdió todo lo que les costó una vida hacer…con el apoyo logístico de las FFAA, el ejército y demás fuerzas vivas colaborando en las zonas afectadas…muchas por cierto…¡Esos diputados no trabajan ni el congreso menos en áreas de desastre!…¡demás políticos por igual!

*.-Se espera, que el gobierno de turno, los relocalice en mejores zonas con casas dignas…terrenos abundan dentro y fuera de la capital…mientras que la empresa privada les equipe del menage necesario para “volver a empezar”…Si ya se sabe, que donde vivían era zona inhabitable, que no vuelvan ahí…El dragado de los ríos es más que obligatorio con la ayuda internacional…Igual una campaña de educación con el manejo de basura.

*.-Según nuestros “swamis”…en este año 2025 que suma 9: lo bueno, lo malo y hasta lo feo, todo se multiplica por tres de forma expansiva…un año cuadrado perfecto, al igual que 1936, donde paso de todo en el mundo…y luego de esa super luna del 7 de octubre, los cuatro elementos: tierra, aire, fuego y agua, se revuelcan por los mismos cuatro puntos cardinales…¡Se mueve todo!…hasta movimientos socio-políticos…#WTF.

Fernanda Marsan lució bellísima en el Senior Breakfast de Seran School.

*.-Al triplicarse todo…hasta el fenómeno natural más “inofensivo” se convierte en un cataclismo de magnitudes apocalípticas…¡Bien lo dijo el Cipriano cuando miro esa tromba una tarde sobre el cielo capitalino!: “algo viene y no es bueno!…las fogatas se convierten en grandes incendios que arrasan hectáreas de bosques, como paso en Los Angeles y España…y lo que falta en el verano del hemisferio sur…la llovizna más pertinaz se convierte en una tromba de grandes magnitudes…¡Derrumbando todo!

*.-A pierna cruzada y batiente, Grimorio nos actualiza sobre los astros: Marte, Luna Nueva y Venus equilibrando a Libra…a quienes luego de su cumpleaños les bajo la “marea” que traían…vuelven a su balance perfecto en armonía y buen gusto…Urano sigue revolcando a Géminis en salud, amores y trabajo: esos canarios salen de su “rama” de confort y pronto desbarajustan a nuevos horizontes: El extranjero los llama con alaridos.

*.-Plutón, el temido planeta de las grandes transformaciones radicales de todo tipo, ya está directo en Acuario: de aquí a veinte años más…revoleando a toda la rueda zodiacal, pero aún más, a los signos aire (géminis, libra y el mismo acuario)…también a los signos fuego (aries, leo y sagitario)…Neptuno, el planeta de los sueños, la espiritualidad e ilusiones está en Aries, luego de 165 años…¡Los está transformando radicalmente!

*.-Aries siendo un signo de fuego, asociado a la acción, el liderazgo y la iniciativa…la combinación de Neptuno y Aries, trae una energía de idealismo y renovación en todo, donde los sueños y las aspiraciones deben de transformarse en una acción concreta…implica una activación espiritual en pro de la justicia y la defensa de los más vulnerables…¡Inspira a un inusitado entusiasmo!…¡Aries no será el mismo luego de este año!

*.-Neptuno ha estado en Aries desde el 30 de marzo de este año, pero sale de los arianos mañana 22 para retrogradar en Piscis, su signo anterior…pero Neptuno regresa a Aries el 26 de enero del 2026 para quedarse con ellos hasta el 2039…#WTF…que sumado a Plutón en Acuario, nos lleva a pensar que las grandes manifestaciones serán mundiales: auténticas alfombras humanas clamando justicia en las calles.

*.-Y lo venimos viendo de unos años para acá con este gobierno: de todos los gremios habidos y por haber, hasta el pueblo mismo, se toma las calles y carreteras para exigir sus derechos…como nunca antes se había visto: doctores, enfermeras, transportistas, ETC…¡Hasta la gente rogando para que les reparen tramos!…El pueblo deja sus casas y se toma las calles…La pregunta del millón es: ¿Esos protestantes votaran por Libre?…#corillo.

*.-El sol, el astro rey, mañana entra al signo de Escorpión…uno de los más temidos del zodiaco…¿Por qué será?…como canta Rudy La Scala…Saturno es otro de los planetas que estuvo en Aries este año, regreso a Piscis y estará ahí hasta el 13 de febrero del 2026, cuando regrese a Aries, para quedarse con estos iracundos hasta abril del 2028…por esa y otras razones más, Aries es uno de los protagonistas de este año…Al igual que Cáncer.

*.-Aries, Tauro, Géminis y Cáncer…son el cuarteto armónico de este 2025…el pokar de la buena o no tan buena suerte…pero a Cáncer le va de maravilla con Júpiter, el gran benefactor del Sistema Solar que lo baña de suerte, viajes, expansión y buena fortuna…no se pueden quejar…y lo que les falta, porque Cáncer seguirá “rachado” hasta Julio 2026…Júpiter expande lo bueno, lo malo y lo feo: hasta achaques y sobre peso…#OJO.

*.-Con la llegada del sol a Escorpio…les cae dineritos a los Libra, por cierto…de donde menos esperan y de quienes les debían, pero les pagan libranos…bonos, comisiones, retroactivos y viejas jaranas pendientes…pero andarán con dinero en estas venideras cuatro semanas…Tauro más magnéticos, seductores y sensuales que nunca, con un pegue bárbaro y con “el guapo subido”…¡Nadie les niega el placer!

*.-Piscis con buenas nuevas en redes sociales: “los muertos se levantan y textean”…jijijijji…”El que está vivo siempre aparece”…¡Gratas sorpresas para piscis en la social media!…otros piscianos planificando viajes al extranjero…Los Acuario que buscan trabajo apliquen desde HOY y todas las noches online, en todas las empresas de su interés, durante dos semanas continuas…¡En noviembre firman el contrato de sus sueños!

*.-Muchos Virgo siguen bravos con nosotros, pero no es culpa mia, como canta El Cangry…son los astros y demás planetas mis amores…por cierto, estas semanas tendrán un poder de convocatoria bárbaro: andarán con miel y melao de caña en su lenguita feroz…consiguiendo aparentes imposibles en el primer intento… “pidan que se los darán”…y con albur…ya saben que esos eclipses “tocaron” el eje Piscis-Virgo hasta Piscis del 2026.

Con gran porte, María José Banegas destacó en el Senior Breakfast de Seran School.

*.-De hecho, son los signos más afectados del año…no están solos Virgo, también Piscis se las ha visto “negras” en economía este 2025 y lo que les falta hasta su próximo cumpleaños…tipo Abril del 2026, los Piscis empezaran a verle el relleno a la baleada…¿Y Virgo? Quizás allá por octubre del próximo año…#WTF…si aprietan el gasto y se rodean de gente positiva en: redes, trabajo, vecinos y familia…#fueratoxicos…#cerodolor.

*.-Eviten vestirse de negro Virgo, es el peor tono para ustedes, aprendan de Thalia que lo evita al máximo…los mejores colores para Virgo: los tonos neutros que van desde el arena, marfil, beige, cremas y blanco…en mancuerna perfecta con los tonos tierra: ocre, marrón, chocolate, terracota, café siena, ETC…¡Ahí ustedes arman el outfit, los tonos son esos!…Esos “adictos” al negro: se negrean desde al aura hasta el hígado.

*.-Un botón de muestra es nuestra “morenita de cacao”: Johana Bermúdez…quien siempre llega de punta en blanco a todas las sesiones del hemiciclo legislativo…¡Hasta turbante blanco usa la ceibeña graduada del San Isidro!…ex comadre de estudios de la también mulata Marixa Montoya, vecina y diva de El Danto…Johanita sella su look con: Coco Mademoiselle de Chanel y de su centro nadie la saca…¡Felicidades guapa!… Hasta la próxima entrega mis amores, un abrazo con aroma a “Teriaq Intense” de Lattafa, recuerden que los queremos en P!@#$%.