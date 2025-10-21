Elegancia y romanticismo en la boda de Carlos Gutiérrez y Paola Handal

San Pedro Sula. – El día tan anhelado por Carlos Gutiérrez Peña y Paola Handal Samara se convirtió en una deslumbrante realidad. La pareja unió sus vidas en sagrado matrimonio, en una velada que desbordó elegancia, romance y un profundo sentido de la celebración personal.

La emotiva ceremonia religiosa tuvo lugar en la Iglesia María Reina del Mundo, donde los novios intercambiaron votos y alianzas ante sus testigos de honor, los padrinos de enlace: Sofía Handal y Neyib Hawit.

Carlos y Paola estuvieron acompañados por sus orgullosos padres: Carlos Gutiérrez y Nancy Peña (padres del novio); y Patrick Handal y Linda Samara (padres de la novia).

Los padres de la novia, Linda Samara y Patrick Handal .

Nancy Peña y Carlos Gutiérrez, padres del novio.

Convertidos en marido y mujer, los recién casados ​​se trasladaron a los amplios Salones Napoleón del Centro de Convenciones del Hotel Copantl, el escenario elegido para compartir su felicidad con más de 300 invitados.

La gran celebración nupcial de Carlos Gutiérrez y Paola Handal.

La mágica recepción fue el resultado de la impecable planificación y diseño de Susana Prieto, quien coordinó cada detalle para una velada verdaderamente excepcional. El ambiente fascinante fue una obra de arte creada por Jacky Cabrera, cuya decoración capturó la atención de los asistentes desde el primer momento.

Carlos Gutiérrez y Paola Handal hacen su entrada al salón Napoleón.

La decoración fue una fusión exquisita: elementos clásicos y elegantes se entrelazaron con sutiles pinceladas rústicas y detalles personalizados, sucumbiendo a una atmósfera de inspiración romántica.

Carlos Gutiérrez y Paola Handal, fueron recibidos con una lluvia de confetis.

La paleta cromática, dominada por tonos nude y blanco, se complementó con exuberantes verdes follajes, aportando un toque de sofisticación natural. El lujo se manifestó en cada rincón: imponentes lámparas Chandelier, finos cortinajes y cautivadores centros de mesa que enmarcaron la celebración.

Carlos Gutiérrez y Paola Handal, realizan sus primer baile como esposos.

Uno de los momentos cumbres de la noche fue el tradicional brindis. Los padres de los novios, Carlos Gutiérrez y Patrick Handal, conmovieron a los presentes con sentidas palabras dedicadas a sus hijos, elevando posteriormente sus copas para desearle la mayor felicidad a Carlos y Paola.

Los nuevos esposos lucieron radiantes. Paola optó por un sobrio y hermoso diseño en blanco antiguo, con un corte ajustado que realzó su silueta y un delicado detalle de abotonadura en la espalda. El toque glamuroso lo aportó su exquisito ramo de novia.

Felices en su boda Carlos Gutiérrez y Paola Handal .

Por su parte, Carlos encarnó la figura del caballero elegante, enfundado en un clásico smoking oscuro, combinado con zapatos de charol negros y camisa de etiqueta, logrando un look impecable para su gran día.

Una noche inolvidable que sella el inicio de la vida en común de Carlos Gutiérrez y Paola Handal, con el amor y los buenos deseos de todos sus seres queridos.

Angie Andonie, Paola Handal Carlos Gutiérrez y Tino Pineda.

Carlos Gutiérrez, Nancy Peña y María Eugenia Peña-Craniotis.

Sofia de Hawit y Emily Fúnez.

Claudia Bustamante y Alan Flores.

Doris y Dany Diday.

Ivanna Castillo, Kelly Gudiel, Jackie Madrid, Ana Sabillón y Danee Collins.

Kelly Gudiel, Alexandra Kattán, Deborah Pineda y Gabriela González.

Gloria Ruiz y Gabriela Handal.

Dalton y Annie Barrosse.

Gabriela Perdomo y Luis Zuñiga.

Stefano Fanconi y Andrea Gómez.

María Moya y Ángela Laitano.

Juan Bendaña y Meryl Tabueña.

Mirela Pérez y Alejandra Barahona.

Lisandro y Lenis Orellana.

Fernanda Pinto y Mario García.

Billy Fajardo y Tania Gabrie.

Lester Aguilar López, Waleska López y Lester Aguilar.