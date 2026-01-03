Doble motivo para celebrar: Prisma Dents conmemora su 11.º aniversario y su cena decembrina

San Pedro Sula. – Bajo el cálido aroma de la Navidad y el espíritu festivo de diciembre, la clínica Prisma Dents llevó a cabo su tradicional celebración de fin de año. El evento fue doblemente especial, ya que la institución aprovechó la ocasión para conmemorar con orgullo su undécimo aniversario.

Aniversario y Navidad: La doble celebración de la clínica Prisma Dents

La gerencia general eligió el Restaurante La Estancia como el escenario perfecto para esta acogedora recepción. Durante el brindis, la Dra. Lucía Argüello Lacayo dirigió un emotivo mensaje de agradecimiento a sus colaboradores.

La velada transcurrió entre una exquisita cena, bebidas selectas y el esperado intercambio de regalos, fortaleciendo los lazos de un equipo que celebra más de una década de servicio.