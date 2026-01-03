sábado, enero 3, 2026

Top 5

Más Noticias

Doble motivo para celebrar: Prisma Dents conmemora su 11.º aniversario y su cena decembrina

DestacadaFarah la Revistasociedad
El Diario HN
Autor: El Diario HN
Lectura menos de 1 min.
Prisma Dents celebra 11 años de excelencia en su tradicional recepción navideña. / Fotos El Diario HN

San Pedro Sula. – Bajo el cálido aroma de la Navidad y el espíritu festivo de diciembre, la clínica Prisma Dents llevó a cabo su tradicional celebración de fin de año. El evento fue doblemente especial, ya que la institución aprovechó la ocasión para conmemorar con orgullo su undécimo aniversario.

Aniversario y Navidad: La doble celebración de la clínica Prisma Dents

La gerencia general eligió el Restaurante La Estancia como el escenario perfecto para esta acogedora recepción. Durante el brindis, la Dra. Lucía Argüello Lacayo dirigió un emotivo mensaje de agradecimiento a sus colaboradores.

 La velada transcurrió entre una exquisita cena, bebidas selectas y el esperado intercambio de regalos, fortaleciendo los lazos de un equipo que celebra más de una década de servicio.

Previous article
Donald Trump publica una fotografía de Nicolás Maduro bajo custodia a bordo de un buque de EE. UU.
El Diario HN
El Diario HN

Más leído

Acerca de Nosotros

Revista digital de Honduras, lo mejor de la vida social, eventos empresariales y noticiosas.

Lo Último

Donald Trump publica una fotografía de Nicolás Maduro bajo custodia a bordo de un buque de EE. UU.

Internacionales 0
Washington.- El presidente de EE.UU., Donald Trump, publicó este...

Rusia exige aclarar el paradero de Maduro y su mujer

Internacionales 0
Moscú.- Rusia exigió este sábado que se aclare el...

EEUU ataca a Venezuela y dice que Nicolás Maduro fue capturado y sacado del país

Internacionales 0
Caracas. — Estados Unidos lanzó un “ataque a gran...

Más Popular

La historia de Guillermo Anderson

Farandula 0
Nombre real Guillermo Anderson Nacimiento 25 de febrero de 1962...

Destituyen a la Miss Honduras Universo 2016 Sirey Moran

Arte y Cultura 0
San Pedro Sula.- Nuevamente el concurso Miss Honduras Universo,...

Desde la ciudad de Corleone llega a SPS el sabor de Corleone´s Pizza

Empresas 0
San Pedro Sula.- Al entrar a Corleone´s Pizza Lounge...

Suscríbete

Contáctanos

Redaccioneldiariohn@gmail.com

© El Diario HN. Todos los Derechos Reservados.