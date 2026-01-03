sábado, enero 3, 2026

Top 5

Más Noticias

Donald Trump publica una fotografía de Nicolás Maduro bajo custodia a bordo de un buque de EE. UU.

Internacionales
El Diario HN
Autor: El Diario HN
1 min.

Washington.- El presidente de EE.UU., Donald Trump, publicó este sábado una foto del presidente venezolano, Nicolás Maduro, esposado y con los ojos y oídos tapados a bordo de un buque militar estadounidense en el Caribe, tras su captura por fuerzas del país norteamericano.

«Nicolás Maduro a bordo del USS Iwo Jima», escribió Trump en su red Truth Social junto a la imagen, en la que que Maduro aparece de pie, vestido con un chándal gris de la marca deportiva Nike, una especie de antifaz sobre los ojos y canceladores de sonido sobre los oídos, mientras sostiene una botella de agua con sus manos esposadas.

Detrás del presidente capturado puede verse un agente con un chaleco de la Administración de Control de Drogas (DEA).

Trump anunció este sábado que Maduro y su mujer Cilia Flores están detenidos en el buque anfibio USS Iwo Jima y están camino de Nueva York para que se les procese por narcotráfico, al tiempo que reveló detalles de la operación de las fuerzas especiales en la que se descabezó al chavismo en Venezuela esta madrugada.

«Van camino de Nueva York. Han sido imputados en Nueva York. Fueros llevados primero a un buque, el Iwo Jima y seguirán camino de Nueva York. Los helicópteros se los llevaron. Un buen vuelo, estoy seguro que les encantó», aseguró Trump en una entrevista con Fox News esta mañana.

Con información de EFE

Previous article
Rusia exige aclarar el paradero de Maduro y su mujer
El Diario HN
El Diario HN

Más leído

Acerca de Nosotros

Revista digital de Honduras, lo mejor de la vida social, eventos empresariales y noticiosas.

Lo Último

Rusia exige aclarar el paradero de Maduro y su mujer

Internacionales 0
Moscú.- Rusia exigió este sábado que se aclare el...

EEUU ataca a Venezuela y dice que Nicolás Maduro fue capturado y sacado del país

Internacionales 0
Caracas. — Estados Unidos lanzó un “ataque a gran...

Elegancia y alegría en los quince años de Ivanna Valeria Carvajal

Destacada 0
San Pedro Sula. - Rodeada de amor y alegría,...

Más Popular

La historia de Guillermo Anderson

Farandula 0
Nombre real Guillermo Anderson Nacimiento 25 de febrero de 1962...

Destituyen a la Miss Honduras Universo 2016 Sirey Moran

Arte y Cultura 0
San Pedro Sula.- Nuevamente el concurso Miss Honduras Universo,...

Desde la ciudad de Corleone llega a SPS el sabor de Corleone´s Pizza

Empresas 0
San Pedro Sula.- Al entrar a Corleone´s Pizza Lounge...

Suscríbete

Contáctanos

Redaccioneldiariohn@gmail.com

© El Diario HN. Todos los Derechos Reservados.