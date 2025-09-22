La boda soñada de Iris Chinchilla y Miguel Pineda

San Pedro Sula. – El salón Jerusalén del Club Hondureño Árabe acogió la celebración nupcial de Miguel Eduardo Pineda García e Iris Lorena Chinchilla Bardales. Después de su emotiva ceremonia religiosa en la Iglesia Sagrada Familia, la pareja, de la mano de sus padrinos —Enrique Núñez, Karina Bardales, Juan Carlos Meraz y Ligia Cardona—, se dispuso a celebrar su unión en un ambiente de ensueño.

Del altar al salón: La celebración nupcial de Miguel Pineda e Iris Chinchilla.

La decoración del salón Jerusalem fue un verdadero despliegue de elegancia clásica, con un toque moderno y rústico que le dio un aire de sofisticación. Los cartuchos en diferentes tamaños se alzaron como los protagonistas de la noche, mientras que las sillas Tiffany doradas y las mesas imperiales complementaban una ambientación de ensueño. Los imponentes centros de mesa, diseñados con gran cuidado, crearon un entorno perfecto para la gran celebración.

Miguel e Iris: Un ‘sí, quiero’ que brilló con luz propia.

Los novios, radiantes, deslumbraron con sus impecables atuendos. Iris lució un vestido de ensueño, con una amplia falda de princesa y un corpiño ajustado que resaltaba su figura, mientras que su peinado y maquillaje natural complementaban su look de novia perfecta. Por su parte, Miguel optó por un moderno esmoquin negro, que combinó con una camisa de etiqueta blanca y una corbata de seda, un conjunto que proyectaba una imagen de gran distinción.

Una noche mágica para Miguel Pineda e Iris Chinchilla que fusionó lo clásico y lo moderno.

Elegancia y amor, Miguel e Iris celebran su unión.

Fue una noche en la que Miguel e Iris, enmarcados en un escenario de ensueño, unieron sus vidas en una fiesta que fue, en cada detalle, el reflejo de la historia de amor que han construido.

El brindis por la felicidad de los recién casados ​​fue ofrecido por Daniel Edgardo Chinchilla , padre de la novia.

