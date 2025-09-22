lunes, septiembre 22, 2025

Top 5

Más Noticias

La boda soñada de Iris Chinchilla y Miguel Pineda

DestacadaFarah la Revistasociedad
El Diario HN
Autor: El Diario HN
2 min.
Miguel Pineda e Iris Chinchilla celebran su unión matrimonial. / Fotos El Diario HN / Hugo Díaz.

San Pedro Sula. – El salón Jerusalén del Club Hondureño Árabe acogió la celebración nupcial de Miguel Eduardo Pineda García e Iris Lorena Chinchilla Bardales. Después de su emotiva ceremonia religiosa en la Iglesia Sagrada Familia, la pareja, de la mano de sus padrinos —Enrique Núñez, Karina Bardales, Juan Carlos Meraz y Ligia Cardona—, se dispuso a celebrar su unión en un ambiente de ensueño.

Del altar al salón: La celebración nupcial de Miguel Pineda e Iris Chinchilla.

La decoración del salón Jerusalem fue un verdadero despliegue de elegancia clásica, con un toque moderno y rústico que le dio un aire de sofisticación. Los cartuchos en diferentes tamaños se alzaron como los protagonistas de la noche, mientras que las sillas Tiffany doradas y las mesas imperiales complementaban una ambientación de ensueño. Los imponentes centros de mesa, diseñados con gran cuidado, crearon un entorno perfecto para la gran celebración.

Miguel e Iris: Un ‘sí, quiero’ que brilló con luz propia.

Los novios, radiantes, deslumbraron con sus impecables atuendos. Iris lució un vestido de ensueño, con una amplia falda de princesa y un corpiño ajustado que resaltaba su figura, mientras que su peinado y maquillaje natural complementaban su look de novia perfecta. Por su parte, Miguel optó por un moderno esmoquin negro, que combinó con una camisa de etiqueta blanca y una corbata de seda, un conjunto que proyectaba una imagen de gran distinción.

Una noche mágica para Miguel Pineda e Iris Chinchilla que fusionó lo clásico y lo moderno.
Elegancia y amor, Miguel e Iris celebran su unión.

Fue una noche en la que Miguel e Iris, enmarcados en un escenario de ensueño, unieron sus vidas en una fiesta que fue, en cada detalle, el reflejo de la historia de amor que han construido.

El brindis por la felicidad de los recién casados ​​fue ofrecido por Daniel Edgardo Chinchilla , padre de la novia.
Cortejo de damas.
Iris Yolanda Bardales y Daniel Chichilla, padres de la novia.
Alejandra Mayorga y Faride Padilla.
Andrea Restrepo y Luis Canales.
Ligia y Juan Carlos Meraz.
Jorge Pineda y Marlin España.
Ninoska y Zabdiel Alaniz.
Michelle Pinto y Eduardo Nazar.
Verónica Cartagena y Hugo Perdomo.
Cesia Chinchilla y Javier Velásquez.
Jorge Beltrán y Alejandra Alfaro.
Daphne Galindo y Gustavo Castro.
Irma Alpuche y Dunia Núñez.
José Mejía y Mariela Morales.
Stephanie Velásquez y Pablo Mejía.
Raúl Fuentes y Paola Funez.
Carina y Sofia Bardales, David Núñez, Nataly y Valeria Bardales.

Previous article
Reino Unido, Australia, Canadá y Portugal dan un paso histórico y reconocen el Estado palestino
El Diario HN
El Diario HN

Más leído

Acerca de Nosotros

Revista digital de Honduras, lo mejor de la vida social, eventos empresariales y noticiosas.

Lo Último

Reino Unido, Australia, Canadá y Portugal dan un paso histórico y reconocen el Estado palestino

Internacionales 0
Naciones Unidas.- El Reino Unido, Australia y Canadá, tres...

Congreso “Edifiquemos Familias Saludables” en San Pedro Sula

Ciudad 0
San Pedro Sula. - La Iglesia Evangélica Ministerios Theos...

Trump asegura que un acuerdo sobre TikTok «está en camino»

Internacionales 0
Washington.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró...

Más Popular

La historia de Guillermo Anderson

Farandula 0
Nombre real Guillermo Anderson Nacimiento 25 de febrero de 1962...

Destituyen a la Miss Honduras Universo 2016 Sirey Moran

Arte y Cultura 0
San Pedro Sula.- Nuevamente el concurso Miss Honduras Universo,...

Desde la ciudad de Corleone llega a SPS el sabor de Corleone´s Pizza

Empresas 0
San Pedro Sula.- Al entrar a Corleone´s Pizza Lounge...

Suscríbete

Contáctanos

Redaccioneldiariohn@gmail.com

© El Diario HN. Todos los Derechos Reservados.