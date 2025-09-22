lunes, septiembre 22, 2025

Top 5

Más Noticias

Supermercados Colonial lleva sonrisas a más de 1,000 niños en San Pedro Sula y Puerto Cortés

Empresas
El Diario HN
Autor: El Diario HN
1 min.
Supermercados Colonial celebra el Día del Niño con festejos en varias escuelas de la zona norte. / Fotos Cortesía.

San Pedro Sula. — En un esfuerzo por honrar y celebrar la infancia, Supermercados Colonial dedicó la semana del 8 al 13 de septiembre a conmemorar el Día del Niño. Más de 1,000 niños y niñas de San Pedro Sula y Puerto Cortés fueron los protagonistas de una serie de eventos llenos de alegría y diversión, que se llevaron a cabo en diversas escuelas, guarderías y hogares.

Las celebraciones contaron con la participación de los pequeños en actividades diseñadas especialmente para ellos. Entre los lugares visitados se encontraron la Guardería San José, la Escuela Dionisio de Herrera, la Escuela 18 de Noviembre en Armenta, el Centro de Educación Básica Gracias a Dios y el Hogar de Niñas San José.

Durante estas jornadas, los niños disfrutaron de una variedad de sorpresas. Los eventos incluyen juegos, piñatas, pasteles y regalos como libros para colorear con crayolas, balones y termos. Además, los pequeños compartieron una merienda especial. La alegría se multiplicó con la presencia de las mascotas de Supermercados Colonial, que animaron cada momento con su carisma.

La empresa agradeció el apoyo de sus proveedores, quienes hicieron posible que estas celebraciones se desarrollaran con éxito, dejando un rastro de sonrisas y momentos inolvidables. La iniciativa de Supermercados Colonial reafirma su compromiso con la niñez, reconociendo que cada pequeño gesto de celebración es una inversión en un futuro más brillante para todos.

Previous article
La boda soñada de Iris Chinchilla y Miguel Pineda
El Diario HN
El Diario HN

Más leído

Acerca de Nosotros

Revista digital de Honduras, lo mejor de la vida social, eventos empresariales y noticiosas.

Lo Último

La boda soñada de Iris Chinchilla y Miguel Pineda

Destacada 0
San Pedro Sula. - El salón Jerusalén del Club...

Reino Unido, Australia, Canadá y Portugal dan un paso histórico y reconocen el Estado palestino

Internacionales 0
Naciones Unidas.- El Reino Unido, Australia y Canadá, tres...

Congreso “Edifiquemos Familias Saludables” en San Pedro Sula

Ciudad 0
San Pedro Sula. - La Iglesia Evangélica Ministerios Theos...

Más Popular

La historia de Guillermo Anderson

Farandula 0
Nombre real Guillermo Anderson Nacimiento 25 de febrero de 1962...

Destituyen a la Miss Honduras Universo 2016 Sirey Moran

Arte y Cultura 0
San Pedro Sula.- Nuevamente el concurso Miss Honduras Universo,...

Desde la ciudad de Corleone llega a SPS el sabor de Corleone´s Pizza

Empresas 0
San Pedro Sula.- Al entrar a Corleone´s Pizza Lounge...

Suscríbete

Contáctanos

Redaccioneldiariohn@gmail.com

© El Diario HN. Todos los Derechos Reservados.