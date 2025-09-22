Supermercados Colonial lleva sonrisas a más de 1,000 niños en San Pedro Sula y Puerto Cortés

San Pedro Sula. — En un esfuerzo por honrar y celebrar la infancia, Supermercados Colonial dedicó la semana del 8 al 13 de septiembre a conmemorar el Día del Niño. Más de 1,000 niños y niñas de San Pedro Sula y Puerto Cortés fueron los protagonistas de una serie de eventos llenos de alegría y diversión, que se llevaron a cabo en diversas escuelas, guarderías y hogares.

Las celebraciones contaron con la participación de los pequeños en actividades diseñadas especialmente para ellos. Entre los lugares visitados se encontraron la Guardería San José, la Escuela Dionisio de Herrera, la Escuela 18 de Noviembre en Armenta, el Centro de Educación Básica Gracias a Dios y el Hogar de Niñas San José.

Durante estas jornadas, los niños disfrutaron de una variedad de sorpresas. Los eventos incluyen juegos, piñatas, pasteles y regalos como libros para colorear con crayolas, balones y termos. Además, los pequeños compartieron una merienda especial. La alegría se multiplicó con la presencia de las mascotas de Supermercados Colonial, que animaron cada momento con su carisma.

La empresa agradeció el apoyo de sus proveedores, quienes hicieron posible que estas celebraciones se desarrollaran con éxito, dejando un rastro de sonrisas y momentos inolvidables. La iniciativa de Supermercados Colonial reafirma su compromiso con la niñez, reconociendo que cada pequeño gesto de celebración es una inversión en un futuro más brillante para todos.