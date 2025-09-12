La CCIC presenta su nueva imagen institucional

San Pedro Sula. – La Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC), principal organización empresarial de la zona norte de Honduras, presentó su nueva imagen institucional durante un evento que congregó a destacados empresarios y líderes gremiales del sector privado nacional.

La develación de su nueva marca representa un momento histórico para la institución, que con 94 años de trayectoria ha acompañado a diversas generaciones de empresarios y ha sido protagonista del desarrollo económico y social del país.

El cambio responde a la visión de consolidar a la CCIC como una organización moderna, cercana a las nuevas generaciones y capaz de enfrentar con solidez los retos del presente y del futuro, reafirmando ser “La casa de los empresarios”.

Presidente de la CCIC, Karim Qubain.

“El proceso de renovación de la imagen no fue fácil porque la anterior ha estado profundamente arraigada en la mente de nuestros afiliados y en la historia misma de la Cámara. Sin embargo, entendemos que las instituciones, al igual que las empresas y la sociedad, deben adaptarse, transformarse y proyectar confianza hacia el futuro. Este cambio es la reafirmación de nuestro compromiso de representar con más fuerza a un gremio moderno, dinámico y resiliente, preparado para los retos de hoy y de mañana, reafirmando a la CCIC como ‘La casa de los empresarios’, un espacio que impulsa, acompaña y respalda a quienes apuestan por Honduras”, expresó el presidente de la CCIC, Karim Qubain.

Proceso creativo

El proyecto de rediseño de la identidad visual fue desarrollado por la agencia creativa One Touch, conformada por jóvenes emprendedores afiliados a la CCIC, con el acompañamiento de la Junta Directiva y de la Gerencia de Comunicaciones y Mercadeo de la institución.

Tatiana Paz, Gerente de Comunicaciones y Mercadeo de la CCIC.

“Hoy presentamos una imagen que honra la esencia de la Cámara y les da a sus siglas, CCIC, el protagonismo absoluto. Con un estilo moderno, limpio y dinámico, reafirmamos que una marca poderosa no necesita más de cuatro letras para trascender”, destacó Tatiana Paz, Gerente de Comunicaciones y Mercadeo de la CCIC.

La CCIC mantendrá la vigencia de su lema, el cual ha inspirado desde hace décadas a sus representantes y afiliados: “Por el desarrollo empresarial hacia el progreso social”, manteniéndose como referente gremial y motor de desarrollo nacional.

La nueva imagen de la CCIC representa una etapa de renovación y unidad, que fortalece su compromiso de seguir construyendo futuro para Honduras, de la mano de los empresarios y de toda la sociedad hondureña.

Expresidentes y miembros de Junta Directiva de la CCIC.

Reconocimientos destacados

En el marco de este evento, la CCIC entregó a los expresidentes y miembros de Junta Directiva un pin de oro con las siglas CCIC. Asimismo, se otorgaron reconocimientos especiales a dos de sus empresas afiliadas: Cervecería Hondureña y Aura Minosa, por su contribución a iniciativas institucionales.

Al cierre, se entregó un reconocimiento especial a la Lic. Elisa Mercedes Pineda por su apoyo a la gestión presidencial y un reconocimiento a la trayectoria gremial de la exdirectora de la Junta Directiva de la CCIC, la destacada empresaria Maritza Soto de Lara.