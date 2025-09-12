jueves, septiembre 11, 2025

Top 5

Más Noticias

CrediDiunsa celebra su 8° aniversario con descuentos especiales en todas las tiendas Diunsa

Empresas
El Diario HN
Autor: El Diario HN
1 min.
CrediDiunsa cumple 8 años y lo celebra a lo grande.

San Pedro Sula. – CrediDiunsa, el crédito más fácil y rápido de Honduras, celebra su octavo aniversario premiando la fidelidad de sus clientes con una atractiva promoción: un 15% de descuento adicional, en todas las compras al crédito, aplica en todas las tiendas Diunsa a nivel nacional, válido del 11 al 15 de septiembre.

Esta iniciativa permite a las familias hondureñas adquirir los productos que desean de manera accesible, sin complicaciones, ni enredos.

Durante estos ocho años, CrediDiunsa se ha consolidado como la mejor opción de compras al crédito, brindando a miles de clientes la oportunidad de equipar su hogar, acceder a tecnología de punta, artículos deportivos, línea blanca, muebles y mucho más, siempre con beneficios exclusivos.

Daniel Moradel, Kensy Cardona, Mario A. Faraj y Carlos Murillo.

Mario Alejandro Faraj, gerente de mercadeo de Diunsa, expresó: “Invitamos a todos los clientes a visitar nuestras tiendas y aprovechar esta gran promoción de aniversario. Con CrediDiunsa, pueden llevarse lo que deseen con facilidad, respaldo y grandes descuentos”.

Mario Alejandro Faraj, gerente de mercadeo de Diunsa.

Con esta campaña, Diunsa y CrediDiunsa celebran un camino de ocho años al servicio de sus clientes, reforzando su compromiso de ofrecer soluciones de crédito ágiles, confiables y con beneficios únicos.

Carlos Murillo, gerente de Productos de CrediDiunsa.

El aniversario de CrediDiunsa no solo representa un hito en la historia de la empresa, sino también una oportunidad para agradecer a cada cliente que ha confiado en este método de crédito, que hoy se consolida como una de las mejores opciones al crédito más sólidas e innovadoras del mercado hondureño.

Previous article
Diana Pineda y Emilio Ordóñez celebran su enlace nupcial
Next article
La CCIC presenta su nueva imagen institucional
El Diario HN
El Diario HN

Más leído

Acerca de Nosotros

Revista digital de Honduras, lo mejor de la vida social, eventos empresariales y noticiosas.

Lo Último

La CCIC presenta su nueva imagen institucional

Ciudad 0
San Pedro Sula. – La Cámara de Comercio e...

Diana Pineda y Emilio Ordóñez celebran su enlace nupcial

Destacada 0
San Pedro Sula. - El amor es un encuentro...

JetBlue anuncia nueva ruta desde Fort Lauderdale a San Pedro Sula

Ciudad 0
San Pedro Sula. – La aerolínea JetBlue amplía su...

Más Popular

La historia de Guillermo Anderson

Farandula 0
Nombre real Guillermo Anderson Nacimiento 25 de febrero de 1962...

Destituyen a la Miss Honduras Universo 2016 Sirey Moran

Arte y Cultura 0
San Pedro Sula.- Nuevamente el concurso Miss Honduras Universo,...

Desde la ciudad de Corleone llega a SPS el sabor de Corleone´s Pizza

Empresas 0
San Pedro Sula.- Al entrar a Corleone´s Pizza Lounge...

Suscríbete

Contáctanos

Redaccioneldiariohn@gmail.com

© El Diario HN. Todos los Derechos Reservados.