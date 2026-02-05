miércoles, febrero 4, 2026

La Clase 2026 de la Santa María del Valle celebra su Senior Breakfast

La Clase 2026 de la Escuela Santa María del Valle luciendo sus mejores galas durante su esperado Senior Breakfast. / Fotos El Diario HN

San Pedro Sula. – Bajo una temática inspirada en la distinción de los “autos clásicos”, la Clase 2026 de la Escuela Santa María del Valle protagonizó una mañana inolvidable durante su tradicional Senior Breakfast. El salón Los Encuentros del Hotel Copantl fue el escenario donde los 58 jóvenes compartieron momentos de profunda camaradería y emoción.

Los futuros graduados celebraron una mañana llena de risas y nostalgia.

La estancia, transformada por la experta Marcela Cueva, lució una estética “rústico-chic” con centros de mesa en canastas artesanales. La paleta cromática en tonos verde, amarillo, azul y nude aportó una atmósfera de frescura y energía primaveral al recinto.

Valeria Acosta, Karina Sánchez y Fabiana Canahuati.
Fabiana Cano, Mía Cruz y Virginia Herdocia.

Durante el evento, organizado por la junta directiva de padres de familia, los estudiantes disfrutaron de un variado banquete y música en vivo. El protocolo incluyó la entrega de diplomas que reconocieron la excelencia académica y las habilidades de vida de estos futuros profesionales.

Sebastián Flores, Taufik Asfura, Geovannny Michelem y Mario Larios.

Los Seniors se preparan ahora para su graduación el próximo 5 de junio y su gala Prom el 13 de junio en el Centro de Convenciones del Hotel Copantl.

Rafael Barahona y Ana Matute.
Taufik Asfura y Ana Ferrera.
Natalia Romero y Marcos Alfaro.
Natalia Sandoval, Mariale Castillo y Valeria Umanzor.
Valeria Gámez y Karla Mejía.
Sebastián Flores y Geovannny Michelem.
Marla Linares y Valeria Bográn.
María Fernanda Castellón y Luciana Melara.María Fernanda Castellón y Luciana Melara.
Sofía Reyes y Valeria Acosta.
Valeria Fernández y Lourdes Gutiérrez.
Luciana Melara y Anna Matute.
Jacobo Zavala, Alejandro Morales y Alejandro Martínez.
Luis Obando y Alessandra Caraccioli.
Ayelen Amador, Laura Handal y Jimena Amador.
Ana Castro, Laura Flores y Laura Matthews.
Daniel Hode, Carlos Tosta, Francisco Fajardo, Mario Larios y Rafael Barahona.
Los estudiantes disfrutaron el Senior Breakfast.

