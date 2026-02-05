La Clase 2026 de la Santa María del Valle celebra su Senior Breakfast

San Pedro Sula. – Bajo una temática inspirada en la distinción de los “autos clásicos”, la Clase 2026 de la Escuela Santa María del Valle protagonizó una mañana inolvidable durante su tradicional Senior Breakfast. El salón Los Encuentros del Hotel Copantl fue el escenario donde los 58 jóvenes compartieron momentos de profunda camaradería y emoción.
La estancia, transformada por la experta Marcela Cueva, lució una estética “rústico-chic” con centros de mesa en canastas artesanales. La paleta cromática en tonos verde, amarillo, azul y nude aportó una atmósfera de frescura y energía primaveral al recinto.
Durante el evento, organizado por la junta directiva de padres de familia, los estudiantes disfrutaron de un variado banquete y música en vivo. El protocolo incluyó la entrega de diplomas que reconocieron la excelencia académica y las habilidades de vida de estos futuros profesionales.
Los Seniors se preparan ahora para su graduación el próximo 5 de junio y su gala Prom el 13 de junio en el Centro de Convenciones del Hotel Copantl.