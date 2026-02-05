UTH y Tecnológico Nacional México se unen para abrir nuevas oportunidades globales a sus estudiantes

Chalco, México. – En el marco de su estrategia de internacionalización y liderazgo regional, autoridades de la Universidad Tecnológica de Honduras (UTH) realizaron una visita oficial al Tecnológico de Estudios Superiores de Chalco (TESCHA) en el Estado de México, con el fin de robustecer los proyectos de innovación y movilidad que ambas instituciones desarrollan conjuntamente.

La delegación hondureña estuvo encabezada por el Rector de la UTH, Javier Enrique Mejía, acompañado por la Dra. Alelí Castro, Directora de Investigación, Desarrollo e Innovación. El equipo fue recibido por el Dr. Ernesto Rivas Rivas, Director General del TESCHA.

IA y Movilidad: El futuro de la educación regional

Durante el encuentro, se evaluaron los hitos alcanzados desde la firma del convenio en julio de 2024, destacando: El desarrollo de un Agente de Inteligencia Artificial conjunto, que posiciona a la UTH a la vanguardia en soluciones tecnológicas aplicadas a la educación. Se dio seguimiento al proceso de movilidad de estudiantes de Ingeniería Informática, quienes fortalecen sus competencias técnicas en entornos internacionales.

El Rector Javier Enrique Mejía destacó que esta colaboración no solo beneficia a la movilidad docente y estudiantil, sino que impulsa la investigación científica de alto impacto. “Nuestra misión es llevar la excelencia académica de UTH más allá de nuestras fronteras, creando alianzas que transformen la vida de nuestros estudiantes a través de la tecnología”, señaló la representación institucional.

Con esta visita, la UTH reafirma su compromiso de seguir expandiendo su red de colaboración internacional, consolidándose como la universidad líder en innovación y vinculación global.