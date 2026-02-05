jueves, febrero 5, 2026

Top 5

Más Noticias

UTH y Tecnológico Nacional México se unen para abrir nuevas oportunidades globales a sus estudiantes

Empresas
El Diario HN
Autor: El Diario HN
1 min.
UTH y Tecnológico Nacional Mexico consolidan su expansión internacional. / Fotos Cortesía.

Chalco, México. – En el marco de su estrategia de internacionalización y liderazgo regional, autoridades de la Universidad Tecnológica de Honduras (UTH) realizaron una visita oficial al Tecnológico de Estudios Superiores de Chalco (TESCHA) en el Estado de México, con el fin de robustecer los proyectos de innovación y movilidad que ambas instituciones desarrollan conjuntamente.

La delegación hondureña estuvo encabezada por el Rector de la UTH, Javier Enrique Mejía, acompañado por la Dra. Alelí Castro, Directora de Investigación, Desarrollo e Innovación.  El equipo fue recibido por el Dr. Ernesto Rivas Rivas, Director General del TESCHA.

IA y Movilidad: El futuro de la educación regional

Durante el encuentro, se evaluaron los hitos alcanzados desde la firma del convenio en julio de 2024, destacando: El desarrollo de un Agente de Inteligencia Artificial conjunto, que posiciona a la UTH a la vanguardia en soluciones tecnológicas aplicadas a la educación. Se dio seguimiento al proceso de movilidad de estudiantes de Ingeniería Informática, quienes fortalecen sus competencias técnicas en entornos internacionales.

El Rector Javier Enrique Mejía destacó que esta colaboración no solo beneficia a la movilidad docente y estudiantil, sino que impulsa la investigación científica de alto impacto. “Nuestra misión es llevar la excelencia académica de UTH más allá de nuestras fronteras, creando alianzas que transformen la vida de nuestros estudiantes a través de la tecnología”, señaló la representación institucional.

Con esta visita, la UTH reafirma su compromiso de seguir expandiendo su red de colaboración internacional, consolidándose como la universidad líder en innovación y vinculación global.

Previous article
La Clase 2026 de la Santa María del Valle celebra su Senior Breakfast
Next article
Miles de hondureños acuden con la esperanza de conseguir empleo al llamado de la Feria de Oportunidades
El Diario HN
El Diario HN

Más leído

Acerca de Nosotros

Revista digital de Honduras, lo mejor de la vida social, eventos empresariales y noticiosas.

Lo Último

Miles de hondureños acuden con la esperanza de conseguir empleo al llamado de la Feria de Oportunidades

Ciudad 0
San Pedro Sula. - Con una gran afluencia de...

La Clase 2026 de la Santa María del Valle celebra su Senior Breakfast

Destacada 0
San Pedro Sula. - Bajo una temática inspirada en...

Sentencian a cadena perpetua al culpable del segundo intento de asesinar a Trump en 2024

Internacionales 0
Miami.- Una jueza estadounidense sentenció este miércoles a cadena...

Más Popular

La historia de Guillermo Anderson

Farandula 0
Nombre real Guillermo Anderson Nacimiento 25 de febrero de 1962...

Destituyen a la Miss Honduras Universo 2016 Sirey Moran

Arte y Cultura 0
San Pedro Sula.- Nuevamente el concurso Miss Honduras Universo,...

Desde la ciudad de Corleone llega a SPS el sabor de Corleone´s Pizza

Empresas 0
San Pedro Sula.- Al entrar a Corleone´s Pizza Lounge...

Suscríbete

Contáctanos

Redaccioneldiariohn@gmail.com

© El Diario HN. Todos los Derechos Reservados.