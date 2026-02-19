Omoa se convierte en la capital de la pesca deportiva con el XIV Honduras International Billfish Open 2026

El Club de Pesca del Caribe organiza la décimo cuarta edición de este prestigioso torneo, que este año destinará sus fondos a la educación en Omoa y reafirma su compromiso con la conservación marina.

Omoa, Cortés. Las aguas del Mar Caribe se preparan para recibir a los mejores pescadores nacionales e internacionales en la XIV edición del Torneo Internacional de Pesca “Honduras International Billfish Open 2026”. El evento se llevará a cabo los días 05, 06 y 07 de marzo, teniendo como sede las instalaciones de “The Marine Grill & Marina” (anteriormente Acantilados del Caribe).

Los organizadores confirmaron a The Marine Grill & Marina como la sede oficial que recibirá a pescadores nacionales y extranjeros los días 05, 06 y 07 de marzo.

Organizado por la junta directiva del Club de Pesca del Caribe – Honduras, este torneo se ha consolidado como el referente de la pesca deportiva en la región, atrayendo a participantes de todo el país, Centroamérica y el Caribe.

Mauricio Canahuati miembro del Comité organizador del Club de Pesca del Caribe explican los detalles del torneo.

Un Torneo con Propósito Social

Más allá de la competencia, el evento tiene un componente altruista. A lo largo de sus 14 ediciones, el Club ha donado 5.2 millones de Lempiras a diversas instituciones benéficas. Para este 2026, los fondos recaudados se destinarán a dos proyectos clave en el municipio de Omoa: el Centro Educativo Básico General Pedro Nufio (Sector Chivana), y la Construcción de la Escuela José Trinidad Cabañas (Comunidad San Martín #3), en conjunto con la Fundación SCW Honduras.

Basilio y Cristopher Fuschich con Geovany Chahín.

Conservación y Deporte Responsable

El torneo mantiene su estricta política de “Catch & Release” (Capturar y Liberar) para las especies de pico (Billfish), como el Marlín Azul, Marlín Blanco y Pez Vela.

Sustentabilidad: Se premiará la liberación exitosa según el reglamento, otorgando puntos por cada ejemplar devuelto al mar para proteger el ecosistema.

Otras Categorías: También se premiarán por peso las capturas de Wahoo, Dorado (Mahi Mahi), Tuna y King Fish (mínimo 20 libras).

Semillero Deportivo: Los más pequeños tendrán su espacio en la Categoría Infantil (4 a 12 años), donde recibirán medallas y premios sin requisito de peso mínimo.

Representantes de EMSULA, reafirmando su rol como Patrocinador Diamante a través de sus marcas Gatorlit, Pepsi Black y Cervecería La 20.

El Respaldo de Grandes Aliados

El éxito de esta edición está garantizado por el apoyo de empresas líderes. EMSULA, a través de sus marcas Gatorlit, Pepsi Black y Cervecería La 20, se presenta como Patrocinador Diamante.

“Para Embotelladora de Sula es un honor ser Patrocinador Diamante del mejor torneo de pesca de Honduras. Nos enorgullece respaldar iniciativas que promueven el deporte y generan un impacto positivo en nuestras comunidades”, expresó la compañía.

Juan Carlos Fajardo, Tania Lozano.

Asimismo, instituciones financieras de prestigio como EFG Bank y Banco LAFISE se han sumado a la causa. Jorge Gonzáles, Gerente General de Banco LAFISE, destacó: “Nos emociona apoyar experiencias que conectan a la región a través de la excelencia y el altruismo. Ser parte de este evento nos permite reafirmar nuestro compromiso con el desarrollo de Honduras y la conservación ambiental”.

Con la confianza de patrocinadores y pescadores entusiastas, el Honduras International Billfish Open 2026 promete ser una experiencia inolvidable que une la pasión por el mar con el compromiso social.