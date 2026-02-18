Camino al altar: El exclusivo bridal shower de Dominique Marinakys

San Pedro Sula. – Bajo la suave magia de una noche de febrero, el Salón Meza 23 del Club Hondureño Árabe se convirtió en el epicentro de una celebración que destiló elegancia y afecto. Dominique Marinakys Fernández, envuelta en un aura de felicidad contagiosa, fue la gran protagonista de una recepción prenupcial que capturó la esencia misma de la primavera: el renacer y la alegría.

Dominique comparte un momento especial con su futura suegra, Kathe Karow y, su madre, Julissa Fernández, quienes fueron parte esencial del festejo.

La decoración, logró convertir el recinto en un refugio de frescura. Motivos florales y globos crearon un escenario festivo que anticipaba la alegría del compromiso. La planificación de este encuentro estuvo a cargo de un grupo de mujeres fundamentales en la vida de la agasajada: Cada detalle fue un reflejo del cariño de su círculo más íntimo, desde la abuela Tetey hasta sus amigas más cercanas, quienes orquestaron una noche impecable.

Dominique Marinakys acompañada por comité de oferentes en su despedida de soltera.

Este bridal shower fue orquestado por un sólido pilar de afectos. Un comité de oferentes excepcionales —encabezado por su abuela Tetey, Julissa y Vanessa Marinakys— junto a figuras clave en su vida como Juliana Zavala, Hortensia Fasquelle, Alejandra Handal, Mariela Illescas e Iris Alvarado, se encargó de que la velada fuera un fiel reflejo de la personalidad de la novia.

Dominique Marinakys Fernández lució una imagen fresca y sofisticada, acorde a la temática primaveral de su agasajo.

La noche transcurrió entre anécdotas, consejos cargados de sabiduría y brindis por el futuro hogar que Dominique formará junto a su prometido, Daniel Murillo Fernández. Fue un espacio de complicidad donde las risas y los buenos deseos fueron el mejor adorno.

El camino hacia el altar culminará el próximo 7 de marzo en la Iglesia María Reina del Mundo, seguidos de la fiesta post boda en el Centro de Convenciones del Hotel Copantl.

Kathe y Vilma Karow.

Lo que se vivió este febrero fue apenas el preámbulo de una historia de amor que se encamina a su capítulo más romántico, marcando el inicio de una vida compartida bajo la promesa de la felicidad eterna.

Elena Szydel, Tricia Matuty y Cecilia Marinakys.

Carolina Fernández, Claudia Kawas. Iris Alvarado y Carolina Fernández.

Lidia Ester de Fernández, Ruth Fasquelle y Nena Marinakys de Díaz Lobo.

Mariela Fernández con Ana y Suyapa Ouzande.

Mónica Córdoba y Claudia Kawas.