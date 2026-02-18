Camino al altar: El exclusivo bridal shower de Dominique Marinakys

San Pedro Sula. – Bajo la suave magia de una noche de febrero, el Salón Meza 23 del Club Hondureño Árabe se convirtió en el epicentro de una celebración que destiló elegancia y afecto. Dominique Marinakys Fernández, envuelta en un aura de felicidad contagiosa, fue la gran protagonista de una recepción prenupcial que capturó la esencia misma de la primavera: el renacer y la alegría.
La decoración, logró convertir el recinto en un refugio de frescura. Motivos florales y globos crearon un escenario festivo que anticipaba la alegría del compromiso. La planificación de este encuentro estuvo a cargo de un grupo de mujeres fundamentales en la vida de la agasajada: Cada detalle fue un reflejo del cariño de su círculo más íntimo, desde la abuela Tetey hasta sus amigas más cercanas, quienes orquestaron una noche impecable.
Este bridal shower fue orquestado por un sólido pilar de afectos. Un comité de oferentes excepcionales —encabezado por su abuela Tetey, Julissa y Vanessa Marinakys— junto a figuras clave en su vida como Juliana Zavala, Hortensia Fasquelle, Alejandra Handal, Mariela Illescas e Iris Alvarado, se encargó de que la velada fuera un fiel reflejo de la personalidad de la novia.
La noche transcurrió entre anécdotas, consejos cargados de sabiduría y brindis por el futuro hogar que Dominique formará junto a su prometido, Daniel Murillo Fernández. Fue un espacio de complicidad donde las risas y los buenos deseos fueron el mejor adorno.
El camino hacia el altar culminará el próximo 7 de marzo en la Iglesia María Reina del Mundo, seguidos de la fiesta post boda en el Centro de Convenciones del Hotel Copantl.
Lo que se vivió este febrero fue apenas el preámbulo de una historia de amor que se encamina a su capítulo más romántico, marcando el inicio de una vida compartida bajo la promesa de la felicidad eterna.