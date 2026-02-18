Hijo de Trump invierte en un fabricante israelí de drones con contratos en el Pentágono

Washington.- Eric Trump, hijo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, invertirá en una fusión valorada en 1.500 millones de dólares entre el fabricante israelí de drones Xtend y la constructora estadounidense JFB Construction Holdings.

El segundo hijo del mandatario participa activamente en la transacción mediante el aporte de capital a la fusión, que combina la tecnología avanzada de Xtend con la infraestructura y experiencia en desarrollo de JFB, según informó la empresa en un comunicado.

La inversión de Trump permitirá acelerar la producción de drones en Estados Unidos, ampliar las capacidades de fabricación y posicionar a la empresa para futuros contratos y salida a bolsa, lo que lo convierte en un actor central en la expansión de la compañía, según la misma fuente.

Xtend ha obtenido contratos con el Departamento de Guerra de EE.UU., incluido un acuerdo anunciado en noviembre pasado, cuyo valor no fue revelado, y previamente cerró otro por 8,8 millones de dólares en diciembre de 2024.

Este mes, además, fue seleccionada entre 25 compañías para participar en el Programa de Dominio de Drones del Pentágono, destinado a acelerar la adquisición de drones de bajo costo a gran escala.

La compañía israelí promociona sus sistemas como drones de «bajo costo por derribo» y sus productos han sido utilizados por el Ejército israelí, incluido en operaciones en Gaza, según reportes de medios como Al Jazzera.

De concretarse la fusión, Xtend combinaría su plataforma tecnológica con la experiencia en infraestructura y desarrollo de JFB, que construye propiedades comerciales y residenciales en Florida y otros estados.

La inversión ha generado críticas de expertos en ética que advierten de posibles conflictos de interés, dado que la compañía mantiene y aspira a ampliar contratos con el Gobierno federal durante el segundo mandato de Trump.

Por su parte, organizaciones de vigilancia han señalado que el acuerdo se suma a otras controversias relacionadas con los negocios de la familia presidencial mientras el mandatario permanece en el cargo.

Con información de EFE