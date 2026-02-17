Chicha y Limón martes 17 de febrero de 2026

PAPA GOBIERNO!!…¿Sobrevivieron a San Valentin?…este año no se vivió tanta euforia como otros…¿crisis?…El Tour del Trofeo de la FIFA se robó todas las miradas y se consolidó como el evento imprescindible de la temporada…Ing. Roldan Suazo y la Abogada María Antonia Fernández celebran sus “Bodas de Nacar”…La EIS ultima los detalles de su esperado Fashion Show el 6 de marzo…Yaudeth Burbara nuevo Gerente de la ENP…Imágenes del arte de Víctor Hugo Lacayo en la Galeria Colibrí del CCS…Suyapa Chiovelli y Lourdes María Guillen de plácemes este fin de semana…Onomásticos & astros: HOY tenemos eclipse, luna nueva y arranca el Año Nuevo Chino del Caballo de Fuego.

El paso del Trofeo Original de la FIFA por Expocentro ha sido un auténtico acontecimiento, atrayendo a lo más selecto de nuestra sociedad. ¡El ambiente estuvo simplemente eléctrico!

*.-Mas parejas están llegando al altar en este segundo mes del año, porque febrero es uno de los mejor aspectados para uniones, alianzas, asociaciones y obviamente matrimonios…Quienes recuerdan su boda son David Canahuati, de honorable familia salvadoreña y Fabiola Ventura, oriunda de esta ciudad de San Pedro Sula…Luego de tres años de amistad, idilio y complicidad, realizaron su sueño de amor en una noche del 2025.

*.-Ataviados de romance de pies a cabeza, Fabiola con magistral atuendo en tafetán de seda blanca, con sutil escote cuadrado a tirantes y caída libre…totalmente minimalista y chic, con estilismo que realzaba la felicidad de convertirse en la señora de Canahuati…#preciosa…mientras su amado la observaba con ternura toda la noche de celebración.

*.-David le aposto a un traje en blanco y negro…Adoc con el “all White” del recinto… Las distinguidas familias Canahuati-Rodríguez & Ventura-Arriaga convergieron en el altar de la iglesia María Reina del Mundo, donde se celebró la emotiva homilía…mientras los salones Jordán y Palestina del Club Hondureño Árabe lucían sus mejores galas, con el toque único de la planner Marcela Cueva, quien imprimió el toque glam.

*.-Muy emocionados formaron parte del protocolo nupcial: don David y doña Irma Rodríguez de Canahuati, padres de David Suhel; así como Guillermo y Leticia Arriaga de Ventura, progenitores de la bella Fabiola Elena…ambas madres derrocharon glamour y clase con sus atuendos…punto y aparte de la elegancia y charm de los caballeros.

La eterna reina Dania Patricia Prince Méndez, celebró su cumpleaños por todo lo alto en Miami… Sus inseparables amigos, los gemelos Gregorio y Juan Carlos López Ramírez, no escatimaron en detalles para festejarla a lo grande… Y es que los años no pasan por nuestra Miss Tierra 2003; la “reina de reinas” sigue luciendo simplemente espectacular.

*.-Hasta Ceibita La Bella…enviamos los siguientes avisos parroquiales: en El Danto se celebra a partir de este sábado los 59 años de doña Marixa Esperanza Montoya, quien como buena piscis se añeja muy bien en ron, vodka y tequila…jijijiji…¡Y aún conserva esa esbelta figura con la que posaba en las playas de Barra Vieja y Peru, allá en la Novia de Honduras! …El 2027 llega al sexto piso, la city y hasta Bader Dip lo sabe.

*.-Doña Marixa celebra todo el año entre amigas y vecinas, porque su casa es el epicentro, el “meeting point” de todos los ágapes en El Danto…como buena anfitriona y alma de la fiesta que es la hermana de los Montoya-Alvarenga…compadres de la ex productora general de Televicentro, Claudia Patricia Hernández: medalla de oro del María Regina y Señórita Atlántida 1994…Pati fue Honduras en: Nuestra Belleza Latina de Miami.

*.-¿Qué será de la vida de esta hermosa ceibeña, ex de Cesar Quintanilla y bien nacida bajo el noble signo de Capricornio?…Se mantiene siempre activa en los medios y en su nave de un lado para otro, escuchando el playlist de Sean Paul: el booster de energía que la motiva día a día…Sean es capricornio como ella…otros “Capri” que la están rompiendo son: Rauw Alejandro y el mismo Ryan Castro…¡El bien llamado delirio de Shirley Cálix!…¡Saludos a ambas!

*.-Si de bellezas se trata…otra ceibeña que arranca brindis con mimosas este fin de semana es Monica Rapalo…su cumple # 52 es la próxima semana, pero la sobrina de doña Carmen Martínez empieza este “finde”…los años no le entran a la Miss Honduras 1992, siempre bella y dinámica, con ese “rostrazo” de Lancome que paseo por Tailandia, Colombia y Guatemala…Mónica nació linda y se embelleció con los años.

*.-De retache a esta cálida ciudad… les contamos que la apreciada familia López-Cueva sigue de ágape en ágape…primero fue el aniversario natal del apuesto Mario Francisco López, hijo de Mario y Marcela Cueva de López… ¡Ya tiene 23 añitos!… También brindaron por las “Bodas de Nacar” de los fundadores del clan o sea los padres de Marce: don Francisco y doña Marcela Manos de Cueva…y pronto el cumple de su bella hija Marcela.

Las celebraciones no paran para la guapísima Mavis Aragón, quien brindó por un año más de vida entre risas y mimos de sus seres queridos… ¡Radiante! Así fue captada en plena charla con su amiga Sonia Paz – Valerio, disfrutando de una reunión inolvidable. ¡Felicidades a la cumpleañera!

*.-Por estas fechas…la dinastía de los Martínez & Kattán-Pineda brindan en algún recinto chic con Moet & Chandon y es que la fecha lo amerita: el cuarto aniversario nupcial de AlejandroyPaolaPinedaKattándeMartínez…quienes unieron sus vidas en el altar de la iglesia María Reina del Mundo con posterior sarao en el Club Hondureño Árabe…La especial Rosita Kattán, comadre de doña Elda García, ya organiza esas efemérides.

*.-Quienes departen entre vinos y delis por su séptimo aniversario de casados, son los bellos Jonathan y Stephanie Corleto de Taylor… unas “Bodas de Lana”…Saludos a sus padres José Amílcar y Hortensia Méndez de Corleto…quienes sin lugar a dudas organizaran ese especial brindis.

*.-Felicidades en sus “Bodas de Algodón” a OmarHernándezyNatalieKoehl, quienes tuvieron su ceremonia eclesiástica y recepción post-boda en los Salones Emperadores del Hotel Copantl…con una temática floral donde Lidabel de Mena y su firma Acontecimientos transformaron ambos recintos y Denisse González fue la wedding planner…como olvidar esta boda con muchos detalles, bendiciones a los esposos Hernández Koehl.

*.-Con seis intensos años de amor y con una bendición en común llamada Mia Valeria, llegaron al altar de la iglesia Nuestra Señora de Suyapa en febrero del 2020, la especial pareja formada por: Merilyn Andrea Gallardo Cruz y Allan Josué Girón Mencía, tan enamorados como el primer día que se conocieron…¡Una de las bodas más idílicas ese año!

*.-Seis años donde estos tortolos se consolidaron como pareja, formaron un hogar y nació su linda hija Mia… luego, vieron el compromiso de legalizar su unión y bendecirla con el sacramento del matrimonio…fue así como el padre Fernando Ibañez los declaró esposos…Hoy los Girón-Mencía & Gallardo-Cruz brindan por sus “Bodas de Hierro”.

*.-Recuerdan su sexto año de casados Samuel y Valerie Peralta de Trochez…unidos por el civil y religioso en Angeli Gardens con producción de Lidabel y Scarleth Mena y su staff de Acontecimientos…el salón lucio impecable con muchos detalles donde sus invitados disfrutaron de principio a fin…la ceremonia civil fue celebrada por el alcalde de Pimienta don Raúl Ugarte y la religiosa por el Pastor Pablito Rodríguez…#Blessings.

Víctor Bendeck y Brenda Palada de Bendeck, recuerdan como si fuera ayer esa fantástica boda en alta mar…a bordo de un crucero que los llevo por distintos puntos del Caribe…El pastor German Ponce oficio esa ceremonia ante la presencia de los padres de los novios y sus más allegados…Previa unión, Brenda fue consentida con sus amigas con una despedida de soltera, siempre en alta mar, pero en Cabo San Lucas, México… En la gráfica Víctor y Brenda con su primogénito. Felicidades a los Bendeck-Palada en sus “Bodas de Cuero TF”.

*.-Si de amores se trata…les comentamos que las honorables familias progreseñas Rubí-Fuschich & Ferrera-Parham celebran el sexto aniversario nupcial de sus hijos Abrahán Basilio y Victoria Alejandra, unidos por el civil en el salón Jade de Luna Turquesa…ceremonia oficiada por Rina de Villatoro y como testigos a Roxy Fuschich y Nilson Cruz.

*.-Días después…Abrahán y Victoria protagonizaron una linda boda en la iglesia Nuestra Señora de Suyapa en El Progreso con posterior banquete en Villa San José…Muchísimos años más de amor para esta joven pareja de emprendedores…¡Toda la dicha del mundo para los Rubí-Ferrera!

*.-RobertoZavalayCarlotaSarahiBarrera celebran sus Bodas de Lino, su cuarto año de matrimonio… Esta pareja se casó en ceremonia realizada en el Hotel Faro Marejada en Puerto Cortes, donde se dieron cita familiares y amistades de una boda exquisita…Lidabel y Scarleth Mena de la firma Acontecimientos transformaron el salón en un jardín floral moderno…La Versátil puso a todos a bailar de principio a fin…#Congratz.

*.-Carlos y María Lilian Lara de Rodríguez, celebran su 8vo. aniversario de bodas ceremonia que celebraron en la Iglesia El Buen Pastor y la recepción post-boda en el Hotel Copantl…parece que fue ayer este lindo enlace repleto de detalles…Carlos y María Lilian disfrutaron de su Luna de miel en París y Roma, festejaron su aniversario con sus hijos Alicia y Carlos André.

*.-Definitivamente que este 2026 será un año de grandes sorpresas…¿Adivinen quien llegó?…¡El Zambo Cipriano!…quien se deslizo desde su epicentro de luz y fe en Comayagüela hasta esta la Gran Ciudad…¿Qué haces ahí parado como La Muerte de punta en negro?…te pareces a “Puro Hueso”…#billy&mandy…pasa al baño y te cambias al menos la camisa…ya sabes que ese tono de ropa está prohibido acá….#lol.

*.-Luego de “iluminar” su outfit, Cipriano nos saluda con besitos limpios con aroma a “Teint de Neige” de Lorenzo Villoresi, que con esa camisa blanca Polo Ralph Lauren, de Almacenes El Record, armoniza de maravilla su aura de Virgo…Nos cuenta que Grimorio sigue celebrando en su natal Ilama a la Virgen de Lourdes en su feria patronal que arranco con el tradicional Guancasco a inicios de mes…¡Mañana es Miércoles de Ceniza!

Referentes de la sociedad sampedrana, Luis y Rosibel de Jeer personifican la esencia de un matrimonio sólido… Su historia es un testimonio vivo de lo que significa construir un hogar bajo los cimientos de la lealtad absoluta y un afecto incondicional que inspira a todos a su alrededor.

*.-Año del caballo de fuego una etapa que comienza hoy 17 de febrero de 2026 y que se extiende hasta el 5 de febrero de 2027…Es importante que se vayan preparando porque la fuerza y la vitalidad se van a expandir de una forma exponencial, muy grande, con esteroides…Después de transitar en el 2025 bajo la sabia, astuta y reflexiva serpiente de madera, un ciclo de estrategia, silencio y planeación, ahora el universo nos abre las puertas a un periodo totalmente distinto…Todo se mueve: ¡Rotación continua!

*.-Un ciclo de pasión desenfrenada, de acción y un año que será de riesgo. Sí, mis amores, prepárense porque el caballo de fuego llega con sus colas encendidas galopando sin frenos, lleno de entusiasmo y con la capacidad hasta de mover montañas…El caballo en el zodíaco chino simboliza la libertad, la vitalidad y la decisión…Y al unirse con el elemento fuego, se convierte en una fuerza arrolladora de creatividad, impulso y pasión.

*.-Durante estos próximos doce meses a partir de HOY, veremos cada caso, tan impactante como viral en segundos…carros a toda marcha prendidos en fuego, aviones con turbina en llamas, rastras en llamaradas en plena carretera, mercados, grandes hectáreas de bosques presas del fuego con incendios implacables (tipo Los Angeles y España)…temblores, socavones, Incendios y explosiones a la orden…¡Se reactiva una guerra!

*.-También significa que este 2026 va a ser un año en el que muchos se atreverán a dar el gran salto para iniciar negocios, para mudarse, migrar, abrir el corazón, romper cadenas, grilletes y paradigmas y salir de la zona de confort…Es un año para vivir con intensidad, con coraje y con la certeza de quien no arriesga no gana…Ahora si papa, llegó el momento de que lo arriesguen todo…Pero atención, mis vidas, porque el exceso de fuego los puede quemar….¡Seguirán los incendios por todo el planeta, en especial, zonas muy vulnerables!…”donde menos espera, salta la chispa maldita”.

*.-Este 2026, aunque trae consigo una energía vibrante y transformadora, también nos coloca frente a desequilibrios elementales…El calendario chino nos advierte de la deficiencia de agua, metal y madera, lo que puede traer consecuencias en los distintos ámbitos de la vida…La falta de agua reducirá nuestra capacidad de fluir, de adaptarnos…¡Severas sequias como nunca antes vistas en Distrito Central, La Ceiba y Corredor Seco!

*.-Podremos sentir rigidez en nuestras relaciones y diálogos tensos donde antes había armonía…La ausencia de metal puede traducirse en decepciones impulsivas, falta de disciplina y proyectos que se desordenan cuando no hay claridad…¡Renuncias laborales inesperadas!…idem alianzas o asociaciones…Y la escasez de madera puede cortar la inspiración, sofocar la innovación y apagar esa chispa creativa que necesitamos para reinventarnos…¡Se reactivan virus y enfermedades creídas controladas!

La nota festiva llega hasta Estados Unidos con el cumpleaños de la guapísima Esmeralda Flores… Radicada en la paradisíaca isla de Hilton Head, Carolina del Sur, nuestra cumpleañera del mes festejó un año más de vida arropada por el afecto de su familia y su círculo más íntimo. ¡Radiante y muy querida!

*.-Ojo señores empresarios…porque esas renuncias les caerán como balde de agua fría, cuando más necesitan esa mano de obra: ¡safuca peluca y a la chingada!…A entrenar y capacitar a TODO el personal de su empresa, en todas las áreas, de tal forma que cuando falte uno, otro lo supla a cabalidad…llámese por renuncia, incapacidad, despido o vacaciones…”Todos tienen que saber de todo”…¡Hasta la recepcionista!

*.-Por eso, el reto será aprender a equilibrar la pasión con la moderación. No basta con correr a toda velocidad…Hay que saber hacia dónde vamos y cómo lo haremos con: visión, coherencia, sentido común y lógica…armonizando espacios con feng shui y sabiduría ancestral, que siempre nos dan las herramientas para equilibrar lo que falta.

*.-¿Cómo compensamos la energía en este año 2026 del caballo de fuego? Primero con agua…Debemos meditar cerca del mar un domingo al mediodía…Como también sumergirnos en un río o lago los fines de semana…armonizar el hogar en tonos azul y blanco para fluir como las corrientes en la coordenada norte…y con metal, al vestirnos de blanco, gris o dorado…adornar espacios con figuras metálicas y afinar la disciplina con arreglos de bambú…así como pulir todo lo de madera con aceite rojo.

*.-Rodearnos de plantas…Incorporar verdes intensos en la decoración, y la adecuada ingesta de vegetales frescos (verdes, rojos y anaranjados)…así como la inclusión de hierbas aromáticas en nuestra dieta diaria (cilantro, apio, orégano y albahaca) para despertar el ingenio creador…Esas ensaladas frescas y coloridas del Instagram, llévenlas a su mesa amigos.

*.-Como si fuera poco, este año ardiente nos regala su color de la suerte, el rojo vermilión, vermillión, bermellón o bermejón…Este color es vibrante: un rojo amanecer o anaranjado rojizo que encarna la fuerza del fuego yang…Debemos llevarlo en al menos una prenda de vestir y en los espacios de casa…¡Estrenar ropa interior de este tono el primer día de cada mes es recomendable!…#nueva…#roja…#regalada…Idem renovar la canela en polvo en todas las esquinas de casa y oficina…¡Hasta el colchón!

*.-La piedra mágica será el rubí, la joya de Aries, de los guerreros, una piedra que trae coraje y que en el 2026 va a actuar como un escudo protector frente a las tormentas…tipo nafta para encender nuestros más grandes sueños…Pilas porque este año del caballo de fuego no será un año para caminar, será para galopar con intensidad, para vivir al máximo, para arriesgarse incluso en lo pasional, amar, crear y reinventarse.

*.-Y si usted, apreciado lector, estimada lectora, esta jodido por los abates de la crisis, la vida o de una pareja que le chingo la existencia y no se puede comprar una joya de rubí por onerosa e inalcanzable…aquí les dejamos otras opciones de piedras rojas semi preciosas que les pueden ayudar en este año nuevo chino del caballo de fuego: jaspe rojo, cornalina, granate, ágata roja, coral, aventurina, espinela y hasta sunstone…#zared.

*.-Prosigue Grimorio con los signos mejor aspectados en este año nuevo chino…todos los signos fuego: Aries, Leo y Sagitario…y de forma correlativa, sus respectivos signos opuestos del elemento aire: Géminis, Libra y Acuario…Aries sigue en el candelero como el máximo protagonista de este 2026, un ciclo más que aleccionador e inolvidable para los carneros del zodiaco…¡En Navidad serán otros Aries, ni se imaginan!.

*.-Otros máximos son: Leo y Sagitario…serán los protagonistas del año en el segundo semestre…Cancer, luego de Abril, a meterse al gimnasio o armarse de una buena dieta, porque cuando despidan a Jupiter, los dejara con las arcas llenas de: prosperidad, suerte, abundancia, buena fortuna, viajes y expansión hasta de peso, mis cangrejitos del zodiaco…¿Ya se pesaron?…mi tercer ojo los mira más hermosos, más embarnecidos…#wtf.

San Pedro Sula se viste de gala como anfitriona del XXXIX Torneo de Tenis La Amistad Honduras 2026. Más que una competencia, esta jornada es un despliegue de fraternidad donde la delegación sampedrana recibe con los brazos abiertos a las delegaciones de Bolivia, Panamá, Guatemala, México, Costa Rica, Puerto Rico y El Salvador, fortaleciendo los lazos que unen a nuestra región.

*.-Muchos Cancer, por estas fechas, solo son cachetes: arriba y abajo…por donde se vean les brota la buena vida…jijijijji…¡Hasta los más flacuchentos ganaron sus librillas demás en estos últimos seis meses!…los cancerianos y cancerianas que “habitan” en el barrio de El Chaparral, pilas con la dieta y el ejercicio, porque bajitos y gorditos, parecerán “chimbos de gas”…#ojo.

Mañana arranca la cuaresma y en todos sus viernes no se come carne, ni cruda, solo cebichito y mariscos…en Supermercados Colonial encuentran los mejores…esos días almorzaremos en Los Pescadores…Cerramos con chisme: dicen que este año se casa La Bicha Catracha y el afortunado es un paisano de la influencer de Apacilagua…Aldahir, sobrino del empresario Orlin Portillo…#OMG…Abrazos con aroma a Ibreez de Rasasi, junto con Versace Man Eau Fraiche y el Marwa de Arabiyat, tres aromas de suerte para PISCIS este 2026…Hasta la próxima entrega mis amores, a cuidarse ya saben los queremos en P!#$%&.



