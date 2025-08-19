¡Se acerca la Gran Revancha! Se revelan los detalles del partido de futbol de creadores de contenido entre Honduras y El Salvador

San Pedro Sula. – Este martes 19 de agosto se llevó a cabo en Diunsa San Fernando la conferencia de prensa donde se presentaron los detalles de “La Gran Revancha”, el esperado partido de fútbol de creadores de contenido entre Honduras y El Salvador, que se disputará el viernes 22 de agosto en el Estadio Francisco Morazán.

Durante la conferencia, se resaltó el impacto que tuvo el primer encuentro, con boletería agotada en pocas horas y un alcance digital masivo en toda la región, lo que convierte a esta revancha en uno de los eventos deportivos y de entretenimiento más esperados del año.

Mario Alejandro Faraj, gerente de mercadeo de Diunsa, anunció: “Este jueves 21 de agosto, en Diunsa Universal, bulevar del norte, en San Pedro Sula, viviremos una gran fiesta con la presentación oficial de los equipos de Honduras y El Salvador. Los aficionados podrán disfrutar de firmas y fotos con los creadores de contenido, además de música con DJ en vivo, dinámicas futboleras y premios para los asistentes. Invitamos a todos a compartir esta experiencia única previa a La Gran Revancha en el Estadio Morazán”.

Por su parte, Lenin Guerrero, gerente general de “La Gran Revancha”, indicó: “La Gran Revancha se jugará este viernes 22 de noviembre en el Estadio Francisco Morazán de San Pedro Sula, a partir de las 7:00 p.m. Será un espectáculo sin precedentes, con más de 18,000 aficionados y la energía de los creadores de contenido más destacados de la región. Invitamos a todos a ser parte de esta experiencia histórica que promete marcar un antes y un después en el entretenimiento deportivo en Centroamérica”.

Con esta presentación oficial, “La Gran Revancha” reafirma su posición como un espectáculo que combina fútbol, entretenimiento digital y cultura de redes, y que promete unir a miles de aficionados en un mismo escenario.