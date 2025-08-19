Laboratorio Bueso Arias celebra 75 años de historia, servicio y calidez humana en Honduras

San Pedro Sula. — Laboratorio Bueso Arias (LBA) conmemora este mes de agosto sus 75 años de servicio ininterrumpido en Honduras, reafirmando su compromiso con la salud de las familias a través de un legado de innovación, calidad y calidez humana. Fundado en 1950 por el Dr. Abraham Bueso Arias, el primer laboratorio privado de análisis clínicos del país, LBA se ha consolidado como un referente nacional, expandiendo su presencia a 17 sucursales en 6 ciudades importantes.
Para celebrar este hito, Laboratorio Bueso Arias ha lanzado su campaña de aniversario bajo el lema “Somos Innovación, Familia y Legado”. Esta iniciativa no solo honra el pasado de la organización, sino que también proyecta su visión a futuro. La campaña destaca la constante incorporación de tecnología de vanguardia, el trato cercano con pacientes y colaboradores, y la continuidad de un legado que ha trascendido generaciones.
Actividades de celebración
Como parte de los festejos, el lunes 18 de agosto se llevaron a cabo activaciones simultáneas en las sucursales principales de San Pedro Sula (Guamilito y Benque), Tegucigalpa, Siguatepeque y El Progreso. Los pacientes y visitantes disfrutaron de un ambiente festivo con música de marimba, obsequios y actividades especiales.
Además, durante el mes de agosto, se celebrará una misa de Acción de Gracias y un evento conmemorativo en San Pedro Sula. Esta reunión contará con la presencia de colaboradores y la familia Bueso para rendir homenaje a los 75 años de servicio a Honduras.
Con este aniversario, Laboratorio Bueso Arias reafirma su promesa de seguir siendo un aliado confiable en el cuidado de la salud de los hondureños, manteniendo vivo el espíritu de su fundador y proyectando una visión de futuro basada en la excelencia científica y la cercanía con la comunidad.