Laboratorio Bueso Arias celebra 75 años de historia, servicio y calidez humana en Honduras

San Pedro Sula. — Laboratorio Bueso Arias (LBA) conmemora este mes de agosto sus 75 años de servicio ininterrumpido en Honduras, reafirmando su compromiso con la salud de las familias a través de un legado de innovación, calidad y calidez humana. Fundado en 1950 por el Dr. Abraham Bueso Arias, el primer laboratorio privado de análisis clínicos del país, LBA se ha consolidado como un referente nacional, expandiendo su presencia a 17 sucursales en 6 ciudades importantes.

Para celebrar este hito, Laboratorio Bueso Arias ha lanzado su campaña de aniversario bajo el lema “Somos Innovación, Familia y Legado”. Esta iniciativa no solo honra el pasado de la organización, sino que también proyecta su visión a futuro. La campaña destaca la constante incorporación de tecnología de vanguardia, el trato cercano con pacientes y colaboradores, y la continuidad de un legado que ha trascendido generaciones.

Actividades de celebración

Como parte de los festejos, el lunes 18 de agosto se llevaron a cabo activaciones simultáneas en las sucursales principales de San Pedro Sula (Guamilito y Benque), Tegucigalpa, Siguatepeque y El Progreso. Los pacientes y visitantes disfrutaron de un ambiente festivo con música de marimba, obsequios y actividades especiales.

El Laboratorio Bueso Arias cuenta con instalaciones modernas y confortables. Un claro ejemplo es el edificio principal en San Pedro Sula, ubicado en el barrio Guamilito, diseñado para ofrecer una experiencia superior a sus pacientes.

El primer local de Laboratorio Bueso Arias se estableció en el barrio El Benque, en San Pedro Sula. Actualmente, esa sucursal sigue siendo una de las más populares entre los clientes.

Además, durante el mes de agosto, se celebrará una misa de Acción de Gracias y un evento conmemorativo en San Pedro Sula. Esta reunión contará con la presencia de colaboradores y la familia Bueso para rendir homenaje a los 75 años de servicio a Honduras.

A través de los años, clientes como Waleska Pérez, Samantha y Oscar Canales han reafirmado su confianza en Laboratorio Bueso Arias, un legado de lealtad que ha pasado de una generación a otra.

Linda González y Derin Díaz, son solo algunos de los clientes cuya fidelidad a Laboratorio Bueso Arias se ha mantenido por muchos años.

A través de los años, clientas como Maribel de Rodríguez y Angie Herrera han reafirmado su confianza en Laboratorio Bueso Arias. El la gráfica con Marco Serrano.

Con este aniversario, Laboratorio Bueso Arias reafirma su promesa de seguir siendo un aliado confiable en el cuidado de la salud de los hondureños, manteniendo vivo el espíritu de su fundador y proyectando una visión de futuro basada en la excelencia científica y la cercanía con la comunidad.

Lic. Valeria Bueso, Lic. Ana Clemencia Bueso-Ferez y Hellen Peña.

Parte del equipo de colaboradores de Laboratorio Bueso Arias en la sucursal de El Benque.

Lic. Ana Clemencia Bueso-Ferez y Lic. Valeria Bueso, con colaboradoras de Laboratorio Bueso Arias del Barrio Guamilito en el edificio principal.

La Marimba alma costeña musicalizó el ambiente en Laboratorio Bueso Arias El Benque.

La Marimba Usula deleitó a los clientes con su amplio repertorio musical en la sucursal principal de Laboratorio Bueso Arias, ubicada en el barrio Guamilito de San Pedro Sula.