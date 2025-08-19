Chicha y Limón martes 19 de agosto de 2025

SUNNY ANGEL!!…¿Como los trata agosto?…#supiste…El baby boom sigue en tendencia este 2025 y Pamela Miselem ya se subió al tren: pronto llega Antonella Desiré… La XXXV Convención del Senado JCI de Honduras rinde homenaje a Ramón Enrique Fuentes…El espíritu del Día del Niño ya está en Diunsa…Mauricio Umaña y Eva Ortega de luna de miel…Lorena Handal-Kattán de plácemes…El cumpleaños de doña María Elena Micheletti…El enlace Arriaga-Donaire todo un suceso…Onomásticos…Chismes…y ¡Aparecieron Las Perseidas!

Meza23, donde late el corazón del Club Hondureño Árabe, se revistió de ternura y encanto una cálida tarde de agosto…donde desfilaron elegantes damitas de sociedad de punta en rosa…acatando el “dress code” del ágape: El prematernal de Pamela Miselem, quien esta en la dulce espera de Antonella Desiré…nombre con el cual será llevada a la pila bautismal su primogénita…La futura mama arribo fresca y feliz, ataviada en linda túnica maternal en chifón de seda blanco con finos estampados.

*.-La hija de Marisol Miselem luce más plena que nunca en meses mayores, contando las semanas para tener a su lado a su primera bendición…Meza23 lucio sus mejores galas para el convivio que se prolongo hasta el ocaso de la tarde…Las oferentes del sarao se lucieron en detalles y montaje: Walleska Mendez, Breztny Alvarenga, Isabella Interiano, Sofia Handal y Nicole Miselem…El recinto lucio enternecedora atmosfera en tonos rosa y moca…con la conejita rosa develando género.

*.-.El club brillo en atenciones y logística, con un exquisito menú seleccionado por las oferentes…la estación de dulces no podía faltar como el mejor de los postres…dinámicas, consejos y los mejores deseos para Pamela, fueron el denominador común de la reunión de féminas…todas pendientes en las redes sociales de las primeras imágenes de Antonella, quien, sin lugar a dudas, será tan linda como su madre…¡Bendiciones!

Quienes ya pasean su amor por varios destinos del planeta son los súper enamorados Stephanie Donaire y Hernán Arriaga, unidos en fecha reciente con el sagrado lazo del matrimonio…La noche más esperada del año en las familias Arriaga-Altamirano & Donaire-Reyes…quienes se volaron la barda con este enlace que ya tapiza sus redes con el amor de sus hijos… La novia lució impoluta de pies a cabeza…ataviada en ajuar de corte clásico, con cuello Mao, mangas largas y caída libre…portando un sutil velo que caía magistralmente desde su bella cabellera…la hoy señora de Arriaga brillo en la noche mas feliz de su vida…y su apuesto esposo igual o más, porque no paro de sonreír en toda la velada, luciendo elegante smoking e irradiando cariño y complicidad con su amada esposa.

*.-El responsable de bendecir esta unión fue el padre Adolfo Fuentes de la iglesia Nuestra Señora de Suyapa…con posterior banquete de esponsales en el Salón Real del Hotel InterContinental…espacios que nos trasportaron a esas cálidas noches en Roatán, San Andrés, Punta Cana o Cancún…un montaje fabuloso de corte tropical refrendado en créditos por la firma Casa Arte & Floral bajo la planeación de Estefany Letona…Los hoy esposos son hijos de María Elena Reyes, madre de Stephani, Hernán Arriaga y Lixajaya Altamirano padres de Hernán.

*.-Fungieron como padrinos de la boda Arriaga-Donaire, la honorable pareja conformada por Fernando y Cinthia de Mancía…Elegantes invitados que disfrutaron cada faceta del protocolo nupcial…y los hoy esposos ni se diga, posando felices, mesa por mesa con sus seres mas apreciados…Rumba familiar que se prolongo hasta las primeras horas del día siguiente cuando la pareja partió a un destino sorpresa donde comenzaran a escribir un nuevo capítulo en su vida, ahora como esposos.

*.-Lixajaya Altamirano idéntica con el paso de las décadas, siempre fina, elegante y afable con todos…la recordamos como aplicada alumna de Norita Schauer en la Academia de Modelaje y Refinamiento Bella Dama…a fines de los 80’s…cuando compartía aulas con las también inolvidables: Fanny Hawit, Jacqueline Mendieta, María del Rosario Bono y hasta Rosa Eva Castillo, previo a sus compromisos internacionales…#memories.

La distinguida dama de sociedad María Elena Micheletti, fue consentida por sus hijos Wendy y William Hall con una animada celebración de cumpleaños…La fundadora del hogar Amor y Vida departió entre familiares y miembros de su congregación católica por una vuelta más al sol…pletórica de dicha, altruismo e integridad…la cita social celebrada en el Salón Real, al mejor estilo tropical, fue memorable…Entre los asistentes se encontraban sus más queridas amigas de toda la vida y miembros de su grupo de la iglesia católica, quienes compartieron anécdotas y buenos deseos con la cumpleañera…El ágape, además de ser un momento de encuentro y alegría, tuvo un noble propósito: en lugar de regalos personales, doña María Elena pidió a sus invitados que hicieran donaciones al Hogar Buen Samaritano.

*.-Institución que ella apoya y que brinda ayuda a quienes más lo necesitan…Este gesto altruista es un testimonio de su continua dedicación a la filantropía y su compromiso con la comunidad…entre las animadas asistentes al onomástico de doña María Elena Micheletti divisamos a: Hilda Córdoba, Lucy Khoury, Linda Coello, Orlanda y Gilma Noriega, Sarita Canahuati, Paty Poujol, Triny Aparicio y Normita Bejarano.

*.-Otras guapas féminas que consintieron con bendiciones a doña María Elena fueron: la siempre distinguida Marlen Suyapa Corletto Kattán, divina en verde pistacho la hermana de Graciela, diva de South Beach…así como la ex reina de belleza Oneida Irina Figueroa Cabrera, preciosa y chic la limeña, hija de la profesora Danelia Cabrera…Un convivio fuera de serie para una dama extraordinaria…Muchísimas felicidades doña María Elena.

*.-Teníamos un buen tiempo de no ver a Oneida Irina, pupila y musa del estilista y maestro de generaciones Donaldo García…Oneida salto a la palestra siendo Miss La Lima 1990…arranco la década con pie derecho porque ese titulo y su destacada participación en el Miss Honduras de ese año le cambio la vida por completo…Figueroa brillo por su porte y cache como una de las finalistas de esa justa ganada por Vivian Audely Moreno.

*.-Figueroa Cabrera fue Honduras en: Reinado Mundial del Banano en Machala Ecuador, Miss All Nations en Kualu Lumpur Malasia y se jubilo de las pasarelas en el Miss Maja Internacional 1991 en San Juan Puerto Rico…¡La limeña mas sobresaliente de esa década!…estampa real que aun conserva, porque la pose fotográfica nunca la pierde…¡Siempre diva!

*.-De hecho, solo Oneida y Claudia Mercedes Caballero acumularon millas con tres viajes de representación en esa edición del MH…La hermana de Ligia Yolanda Caballero llevo las cinco estrellas a: Miss Internacional 1990 en Japón, Miss Costa Internacional en Costa Rica 1991 y se jubilo con el Miss América Latina 1991 en Buenos Aires Argentina…Claudia declino participar en el Miss Universo 1991 en Las Vegas: argumento cansancio.

Oneyda Figueroa, Monserrat Barahona y Sara Canahuati, en la fiesta de cumpleaños de doña María Elena Micheletti.

*.-Otras soberanas viajeras del MH-90 fueron: la ocotepecana Emma Jannette Villeda, quien fue Honduras en el Reinado Mundial del Banano y en el Miss Wonderland International en Taipei Taiwan, ambos en 1991…Así como la sampedrana graduada de La Salle, Berenice Luna, quien nos represento en el Miss América Latina en San Salvador y en el Miss Costa Internacional de Costa Rica, ambos en 1990…declino viajar a Japón al Miss Internacional 1991: ¡Fue reemplazada por Marly Karina Prudoth!

*.-La soberana ganadora del MH-90, Vivian Audely Moreno…para ese entonces recién desempacada de Corpus Christy, donde fue compañera de colegio de la malograda Selena Quintanilla…solamente viajo al Miss Universo 1990 en Los Angeles…donde fue comadre de la venezolana Andreina Goetz Bloom…cuya bella hija Clara Vega, es la imbatible en el venidero Miss Venezuela 2025, con miras al Miss Universo 2026…#WAO.

*.-El Certamen Nacional de la Belleza, por esa época ya venia con cierto desfase de fechas…para sus detractores una clara decadencia…porque el MH-88 se celebro en octubre de ese año…en 1989 no hubo elección…sino hasta febrero de 1990 cuando destacaron las reinas arriba citadas…luego en 1991 no hubo MH sino hasta marzo de 1992…¡Las venían eligiendo cada dos años!…año sin monarca electa, reinaban las de la justa anterior.

*.-Al parecer, fue por ese “bendito” desfase de años, que en 1991 cuando el país estaba sin Miss Honduras electa…porque la tenían que haber electo en febrero de ese año…nos quedamos sin representación en el Miss Universo de Las Vegas 91 ganado por Lupita Jones…Doña Norma de Funez, invita a varias a ser Honduras en el máximo conclave del planeta: Oneida Irina, Emma Jannette, Marly Karina y hasta Berenice…¿no había renunciado a todo?…no…Las “moons” renunciaron luego del Miss SPS-91 en agosto.

*.-Entonces ¿Qué paso?…¿porque ninguna quiso ir al Miss Universo en mayo de 1991?…¿dinero?…¿vestuario?…¿visado?…naaa…siempre habían patrocinadores locales y nacionales…y por visa no era el problema: doña Norma solo llamaba a la embajada y le daban cita…Alla llegaba con la soberana bien producida de pies a cabeza: con banda, tacones y corona…¡Elegantísima!…partiendo plaza, apartada de la eterna fila que pernoctaba día y noche a las afueras de esa sede diplomática…¡pa’dentro!

*.-Y una linda damita quien bien puede enlistarse en las filas del MHU es Eva Julissa Ortega Suazo, quien acaba de unirse al amor de su vida: Mauricio Fernando Umaña Ordoñez…luego de varios años de amor, comprensión y paciencia…cultivando una hermosa relación sentimental que culmino con una boda en el altar de la iglesia María Reina del Mundo y un elegante banquete nupcial en el Centro de Convenciones del Copantl.

*.-La pareja lucio más relajada y feliz imposible, en la noche mas esperada de sus vidas…Eva Julissa ataviada en un ajuar corte evase, con pronunciado escote en V y recamado de rutilantes destellos…tonos que resaltaban en su impecable piel canela y refinado estilismo…Mientras que el apuesto Mauricio aposto por un traje a tres piezas, conservando su estilismo en barba y cabello…Las familias Umaña-Ordoñez & Ortega-Suazo super elegantes y cuidando cada detalle del sarao…¡Bendiciones!

*.-Y la cosa va de guapas…porque la “bomba sexy de la TV nacional” Alejandra Rubio, engalano con su gracia, belleza y audacia el Carnaval de San Lorenzo…enfundada en vistoso traje azul…mientras que en la Ciudad de Las Colinas se celebraba como un “after party” del cumpleaños de Arturo Calix, una edición más del tradicional Festival Internacional del Maíz, animado por Pilo Tejeda y como jurado de las soberanas Miguel Caballero Leiva…¡Por ahí andaban Las Chicas Zablah!

*.-Fernanda Castillo, Daphne Paz e Izza Sevilla…guapísimas y partiendo plaza en el pueblo con su imponente estampa real…dejaron huella en el pasado reinado de las fiestas patronales en Santa Rosa de Copan…La Sultana de Occidente recién corono a sus soberanas en honor a Santa Rosa de Lima…Por cierto, Izza Sevilla alista maletas nuevamente para el continente asiático: será Honduras en el Miss Tourism World en China…a desarrollarse en el mes de septiembre y donde brillara con su fino linaje.

*.-El Gallo Zablah la tiene a marcación personal con la famosa “dieta de la piña”…que hizo milagros en Nelly Reyes en todos sus compromisos mundiales en Corea y Tailandia…donde la bella chelita destaco y gusto mucho por su gracia y encanto…En China si le toca desfilar en traje de baño a Izza, quien, sin lugar a dudas, la culta ceibeña deslumbrara en cada una de sus apariciones en el gigante de Asia…¡Pendientes de la soberana!

*.-Y al Miss Grand Internacional quien ira por Honduras?…una de las justas más esperada del planeta será el próximo 18 de octubre en la lejana Tailandia y aun no hay representante oficial…aunque varios portales apuestan por la bella capitalina Zu Clemente…aún no hay nada oficial, ya que la chica tendría que viajar a fines de septiembre…Otra beldad que barajan es la misquita Dayana Bordas…¿Estará Honduras en el MGI?

*.-Si de monarcas se trata: La reina de reinas o sea la madre de todas las reinas hondureñas, doña Pastora Pagán…festeja en familia con champagne, los 70 años de haber triunfado en el Miss Universo…Del JTR donde fue “Reina de los Estudiantes” a ser la soberana de la Feria Juniana, Miss SPS y Miss Honduras 1955, hasta consagrarse como la única hondureña semifinalista del Miss Universo 1955 en Long Beach CA…#WAO

*.-Tal fue su éxito en la justa más importante y rankeada del planeta…que el finado Erik Morley, para ese entonces dueño del Miss Mundo, invita ese año a doña Pastora y a su amiga, la inolvidable venezolana Susana Duijm…para representar a sus naciones en el conclave británico con sede en Londres…donde resulto vencedora la espigada y elegante dama criolla, oriunda de Aragua de Barcelona, estado Anzoategui…¡Lo demás es historia!…Muchísimas felicidades a doña Pastora Pagan por ese triunfo.

*.-Si de bellas se trata: Grecia Melissa Orellana Soler…más conocida en el mundo fitness como Grecia Orellana…quien fue sorprendida por sus amigas más cercanas con un íntimo ágape en elegante recinto de la city con motivo de una vuelta más al sol…como buena nacida bajo el signo Leo, Grecia llego deslumbrante a la cita…Felicidades Grecia.

Agregó un año más de vida la dinámica y especial dama, Sonia Pineda, quien fue finamente agasajada por su gentil esposo Ángel Vargas…Sonia, reconocida como una de las más destacadas wedding planner de la ciudad disfrutó de la compañía de sus seres queridos e íntimas amistades, con quienes compartió divertidos y alegres momentos en un recinto chic de la city…¡Brindando con espumoso champagne por más éxitos!..#Kisses.

*.-Una estimada socialité continúa recibiendo las felicitaciones vía redes por su onomástico: nos referimos a Amal Kawas, quien fue consentida en su residencia por su familia y las delicatesen árabes de sus hermanas que cocinan riquísimo…¡Muchísimas felicidades Mon Guerlain!

*.-Dos lindas damitas celebran sus 21 primaveras: Fresia Isabella Carranza y Alejandra Isabel Guillen, quienes recuerdan en familia esos saraos de 15 celebrados con mucha pompa y animados por DJ Luna…quien tiene más eventos en puerta…¡Acuario tiene que ser el galán de la tornamesa!

*.-Quien arribo otro año más de vida fue la jovencita Heidy Denisse Mena Sánchez, graduada de la carrera de Contaduría y Finanzas de Usap… sus padres Mario y Lidabel Sánchez de Mena y sus hermanas Scarleth, Grethel y Alexa Lidabel, junto a su prometido Isaac Martínez, le celebraron en familia con sus amigas…¡Este fin de semana hay boda en la dinastía!

*.-Siguiendo con gente linda… celebró un año más de vida la especial dama, Miriam Xiomara Amaya… su hermano que reside en USA, Martín Amaya y su bella esposa Liza, fueron los oferentes del especial festejo para Miriam, en el que abundaron los detalles, como lindos arreglos florales, la deliciosa tarta de cumpleaños con diseño único…¡Bendiciones Miriam!

*.-Si de divas se trata: Marga López de Amador, dichosa esposa de Amaury Amador, que en estas fechas celebra en la intimidad de su hogar por arribar al sexto escalón del quinto piso…57 pletóricos años repletos de éxitos y parabienes…Inolvidable el sarao de sus 50 en el viñedo de Angeli Gardens, donde esperan a los Amador-López para seguir brindando por Marga…Admirada pareja de la sociedad sampedrana…¡Congratulaciones!

*. -La ejemplar dinastía de las Vásquez-Corado de la colonia Tara, también partió pastel por estas fechas con el onomástico de la encantadora Nena, esposa de Besser Irías…se sumaron a las felicitaciones para la especial Nena, sus hermanas Juanita y Berta Lidia…todas hijas de la recordada y queridísima matrona de generaciones Zoila Corado…Felicidades Nena.

Un galán que arrancó con las celebraciones de su onomástico número 35 es el joven empresario, Gamal Nazar…Fue finamente agasajado por su bella esposa Melanie Andonie, las numerosas muestras de felicitación de sus amigos, familiares no se hicieron esperar…Muchísimas felicidades y que lo pase súper…¡Que sigan esos brindis en Cima!…#Congratz.

*.-Hasta New Jersey…enviamos un fraternal saludo por su onomástico al especial caballero Arnaldo Gonzales Garrido quien acaba de aquilatar otra vuelta más al sol…El 2024 se dejó venir a esta su Honduras del alma para departir entre amigos…Hoy le toco compartir con sus padres en el “Garden State”, Arnaldo y Aracely Garrido-Gonzales, junto a su guapa hermana Adriana…Toda la dicha del mundo para Arnaldo jr…#Blessings.

*.-Los bellos David Cortes y María Fernanda Loreto brindan con champagne por su primer año de casados…inolvidable luna de miel que los llevo por Europa, Dubái y Las Maldivas…un periplo de amor único que jamás olvidaran…Las honorables familias Cortes-Bandy & Loreto-Mendoza se lucieron como esplendidos anfitriones del enlace del 2024 de sus dinastías…idilio que se venía cocinando desde hace algunos años.

*.-David Abraham y MaFer, recibieron la bendición divina por parte del reverendo padre Jorge Faraj de la Catedral Ortodoxa San Juan Bautista… seguida de un regio banquete de esponsales en los salones Napoleón del Centro de Convenciones Copantl…espacios regiamente ornamentados en “All White”, destacando los elegantes chandeliers y delicados arreglos en flores blancas en nardos, rosas y jazmines…¡Benditas Bodas de Papel!

*.-Los remozados salones Emperador del Centro de Convenciones Copantl, lucieron en el 2022 sus mejores galas gracias a un convite que sigue tapizando de alegría las redes sociales de sus protagonistas: el banquete de esponsales de José Rubén y Marissa Judith Trigueros de Muñoz, quienes brindan por sus “Bodas de Cuero”….¡Que bodon!

*.-Josué Obando y Scarlett Michelle López de Obando departen en familia por su sexto aniversario nupcial, ya que en el 2019 estelarizaron una boda tan emotiva como romántica…Los clanes Obando-López brindaran por la dicha de sus hijos en estas “Bodas de Hierro” en C B Artisan Deli en el Copantl, con ese ambiente tan retro como elegante…Felicidades.

Si de familias honorables se trata: los Knuth-Avendaño…quienes el pasado fin de semana celebraron el onomástico del apuesto y talentoso Christopher Knuth…esposo de la guapísima Lorna Avendaño-Knuth…quien, junto a sus bendiciones, sorprendieron a Chris con un íntimo ágape…¿Qué le depara a Christ el cuarto número maestro?: 44 añitos!!

*.-Pasamos a la social media… las redes sociales de Raúl Chumilla y María Luisa Reyes de Chumilla, derrochan muchas muestras de aprecio por sus “Bodas de Lana”… el altar elegido para bendecir este sacramento fue el de la iglesia Nuestra Señora del Rosario en Antigua Guatemala… con cuatro años de relación sentimental, de los cuales dos últimos como novios oficiales en un compromiso celebrado “por todo lo alto” en España.

*.-Banquete de bodas fue celebrado en el 2018 con mucha prestancia, en el centro de eventos del hotel Casa de Santo Domingo…donde han celebrado su amor varios de nuestros socialités… Los ahora esposos, son hijos de: Rafael Reyes y María Luisa Moran, así como de Isidro Chumilla y Florecita Pina, que derrocharon glamour en el día más emocionante de sus hijos…A seguir brindando por ese séptimo aniversario de casados.

*.-Las honorables familias Silva-Castillo & Valladares-Maldonado, se reúnen muy pronto para festejar una fecha super especial…el tercer aniversario nupcial de sus hijos, Cristóbal y Nancy Valladares de Silva… quienes este miércoles 27 brindan por sus “Bodas de Cuero”…inolvidable enlace celebrado con mucha clase en el hotel Maya Colonial.

*.-Celebran su cuarto año de matrimonio Gustavo Barahona y Eunice Merari Moncada…la abogada Ruth Moncada los declaró unidos en matrimonio antes la ley y el pastor Manuel Vásquez, tío de la novia, los unió ante Dios…La fiesta post boda fue en los jardines del Hilton Princess y las artífices del sarao fueron Lidabel y Scarleth Mena de Acontecimientos quienes decoraron en tonos peach, ivory & golden…Muchas felicidades.

*.-Igualmente felicitamos a los comunicadores sociales Carolina Lanza y Cesar Enamorado, quienes este jueves 21 de agosto, amanecen tiernitos y consentidos por sus seres queridos…Carolina recién regresa de unas merecidas vacaciones familiares por Nueva York donde lo paso de lo lindo con Thiago y Elder…Mientras que Cesar brilla con luz propia en LM5 y El Reto del Sabor…Para ambos les deseamos muchos años más de vida.

La Embajada de China, a través de su embajador Yu Bo, entregó un reconocimiento oficial al talentoso músico hondureño Manu Martínez por su valioso aporte a la música y al intercambio cultural entre ambas naciones.

*.- Estarán en el candelero de la palestra artística en las venideras fechas antes de sus onomásticos…Igual Miguel Caballero Leiva y Alex Cáceres…y en las venideras semanas de septiembre: Jefry Rodríguez, Carmen Boquín, Miguel Chong, Ana García de Hernández, Armando Calidonio y hasta “Los Comandantes”…¡serán tendencia!…”Antes de un cumple, pasa de todo”….El sol este viernes 22 entra a Virgo y el 23 inicia la Luna Nueva.

Porque los Leo que aún no cumplen años, Virgo y hasta los Libra, están en su periodo crítico de los 60 días previos a su onomástico…donde todo se revuelca: salud, carácter, stress, familia, vecinos, amores, trabajo, ETC…¡y hasta lo más tapado!…#uyyy….todo se descubre antes del cumple…#supiste…para ellos nuestras mejores vibras y de punta en blanco en modo Zen…Hasta la próxima entrega mis amores, cuídense mucho ya saben que los queremos en P!”#$%&.