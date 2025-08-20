martes, agosto 19, 2025

Supermercados Colonial celebra 24 años con un tour de festejos en todas sus sucursales

Supermercados Colonial celebra 24 años con sus clientes.

San Pedro Sula. – Supermercados Colonial está de fiesta y lo celebra a lo grande. Como parte de su 24 aniversario, la cadena ha iniciado una gira por todas sus sucursales para festejar junto a sus clientes, colaboradores y proveedores.

La celebración arrancó el viernes 8 de agosto en la sucursal Colonial #4, salida a Tegucigalpa y continuó el pasado viernes 15 de agosto en la sucursal Colonial #3, salida a La Lima. Ambos eventos estuvieron llenos de sorpresas, música en vivo y degustaciones de marcas patrocinadoras.

El festejo culminará con dos eventos más, llenos de actividades y el tradicional corte del mega pastel alusivo a los 24 años: viernes, 22 de agosto: Colonial #2 (salida a Puerto Cortés) y viernes, 29 de agosto: Colonial #1 (Circunvalación).

Cada encuentro incluye el tradicional corte del mega pastel alusivo a los 24 años, actividades, degustaciones de marcas patrocinadoras y un ambiente festivo pensado para celebrar estos 24 años de compromiso con la comunidad y con sus clientes.

Esta serie de celebraciones es una muestra del compromiso de la marca con la comunidad. Si quieres más información sobre las próximas fechas, promociones y sorpresas, te invitamos a seguirlos en sus redes sociales, @supercolonial.

Chicha y Limón martes 19 de agosto de 2025
