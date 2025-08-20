La XXXV Convención de Senadores JCI rinde homenaje a Ramón Enrique Fuentes

SAN PEDRO SULA. — En un evento que resalta el compromiso cívico y el liderazgo, el Senado de la Cámara Junior International (JCI) de San Pedro Sula fue el anfitrión de la XXXV Convención Nacional de Senadores, celebrada en el Centro de Convenciones del Hotel Copantl. La convención rindió un sentido homenaje a Ramón Enrique Fuentes, un destacado banquero y Senador JCI, por su invaluable trayectoria en los ámbitos cívico, empresarial y social del país.

La JCI rinde homenaje a Ramón Fuentes en su XXXV Convención Nacional de Senadores.

Ramón Enrique Fuentes, reconocido como miembro honorario de la JCI con el número 55066, tiene un historial impresionante dentro de la organización, habiendo servido como presidente local de JCI La Ceiba en 1992 y presidente nacional de JCI en 1993. Su liderazgo en el sector bancario hondureño es un claro ejemplo de excelencia profesional y servicio voluntario.

La mesa de honor de la XXXV Convención de Senadores JCI estuvo conformada por el homenajeado, autoridades civiles y Senadores nacionales e internacionales.

Raúl Villalta hace entrega de placa especial a Ramón Fuentes.

La convención congregó a senadores JCI de toda Honduras, junto con invitados especiales de Colombia y Panamá, así como representantes de diversas organizaciones civiles, autoridades municipales y empresarios. El objetivo principal del evento fue fortalecer los lazos de hermandad y contribuir al legado de la organización.

Belkys y Ramon Fuentes.

Jorge Luis Lazo, presidente del Comité Organizador, expresó que el homenaje a Fuentes no es solo un acto de gratitud, sino también una fuente de inspiración para las futuras generaciones de líderes de la JCI. Por su parte, el homenajeado Ramón Enrique Fuentes compartió su gratitud y reflexión sobre su camino en la JCI. “Recibo este reconocimiento con humildad, pero también con el firme compromiso de seguir aportando a los ideales de liderazgo, impacto positivo y ciudadanía activa que JCI promueve en el mundo”, comentó.

Leonardo Villegas, Ramón Irula, Juan Bendeck y Juan Carlos Meráz.

Allan Oviedo, Javier Molina, Jesús Fiallos y Joel Reyes.

La convención concluyó el domingo 17 de agosto con una exquisita barbacoa en la residencia del también Senador y Pasado Presidente de la JCI, Roger Valladares, en San Pedro Sula.

Alcalde Roberto Contreras, Zoila de Contreras con Belkys y Ramón Fuentes.

Carlos Luis Gutiérrez, Ramón Fuentes y Yorlin Hernández.

Emin y María Elena Abufele.

Elena y Jorge Dubón.

Carmen y Alejandro Larach.

Roberto y Zoila de Contreras.

Mariana y César Elvir.

Sofia Fuentes Allan Núñez y Natalia Fuentes.

Digna y Leonardo Villegas.

Marcela Barrientos y Lester Herrera.

Jorge Fuentes y Carla Daniela de Monzerrat.

Elizabeth Sierra y Danilo Lobo.

Besy de Arriaga y Alejandro Torres.

Brenda Diaz, Mariela Silva y Andrea Oviedo.

Jorge Luis Lazo y Fiorela Rodríguez.

Karina y Ramón Irula.

Karla Flores y Joseline Fiallos.

Luis Larach y Emin Abufele.

Sandra y Rolando Castejón.

Rosana y Héctor Pavel Fajardo.

Cecilio Girón, Lucas Morales, Marileyla y Javier Aizpúrua.