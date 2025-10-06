“Si Votas, Ganamos Todos”: Empresarios de la zona norte instan a la ciudadanía a votar masivamente por la democracia

San Pedro Sula.- La Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC) lanzó este lunes la campaña “Si votas, ganamos todos”, una iniciativa ciudadana que busca motivar a la población hondureña a participar masivamente en las elecciones generales del próximo 30 de noviembre.

Durante la presentación, el presidente de la CCIC, Karim Qubain, afirmó que “cada voto cuenta, y cuando todos ejercemos ese derecho, fortalecemos la democracia, damos certidumbre y construimos un país donde prevalece la voluntad de la mayoría”.

La CCIC hizo un llamado a sus afiliados y a la población en general a convertirse en motivadores dentro de sus familias, comunidades y empresas, para que nadie se quede sin ejercer su derecho al voto.

Qubain subrayó: “Cuando la gente se queda sin votar, pierde la oportunidad de incidir en el rumbo de Honduras. Por eso hacemos un llamado especial a los jóvenes y a los empresarios: el voto de cada uno es necesario para lograr un proceso libre, limpio y transparente”.

Asimismo, destacó que “como representantes del sector empresarial organizado de la zona norte, hoy hablamos a una sola voz como un solo sector privado unido, sabemos que la estabilidad política y social es la base para el crecimiento económico, la generación de empleo y la confianza que necesita Honduras. Por eso, insistimos en la importancia de que este proceso se desarrolle de manera pacífica, libre y transparente, con reglas claras, respeto entre los actores políticos y total garantía de que será la voluntad de la mayoría la que determine a los ganadores”.

En su mensaje, el presidente de la CCIC también hizo un llamado especial a los jóvenes: “No se queden sin participar. Su voto, su decisión, es necesaria. Ustedes tienen en sus manos la posibilidad de marcar el rumbo de Honduras y de demostrar que la juventud es protagonista en la construcción del futuro de nuestro país”.

Como parte de su compromiso cívico, la CCIC anunció que también organiza presentaciones con los candidatos presidenciales, junto con los aspirantes a la alcaldía de San Pedro Sula de cada partido político, con el objetivo de que expongan sus propuestas y escuchen las inquietudes del sector empresarial que representa a miles de empleadores y trabajadores en la región.

La campaña “Si votas, ¡ganamos todos!” será difundida a través de los canales de comunicación institucional de la CCIC, incluyendo redes sociales y comunicación interna con sus empresas afiliadas, con el fin de multiplicar el mensaje y alcanzar a la mayor cantidad de ciudadanos posible.

Con estas acciones, la CCIC reafirma el compromiso del sector privado, unido en una sola voz, de promover la participación cívica y de recordar que votar es un derecho y un deber que fortalece la democracia.

Acerca de la campaña “Si votas, ¡ganamos todos!”

La Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC) impulsa la campaña ciudadana “Si votas, ganamos todos”, cuyo mensaje central es claro y positivo: cuando cada hondureño ejerce su derecho al voto, no solo gana un candidato o un partido, gana Honduras.

Votar fortalece la democracia, brinda certidumbre al país y asegura que prevalezca la voluntad de la mayoría.

La iniciativa tiene como objetivo motivar a la población a participar masivamente en las elecciones generales del próximo 30 de noviembre, generar conciencia sobre la importancia del voto como herramienta de decisión y promover un proceso electoral libre, limpio y transparente.

Canales de difusión:

La campaña se difunde a través de las plataformas digitales y canales internos con los afiliados de la CCIC, vallas publicitarias, así como en eventos empresariales, utilizando piezas gráficas y audiovisuales. Con esta acción, la CCIC reafirma que el voto de cada hondureño es esencial para la estabilidad, la confianza y el desarrollo del país, recordando que al final, cuando todos votamos, ganamos todos.