UTH celebró el Día Mundial del Turismo con webinar internacional sobre Inteligencia Artificial

San Pedro Sula. – La Facultad de Turismo de la Universidad Tecnológica de Honduras (UTH) se unió a la celebración global del Día Mundial del Turismo (27 de septiembre) con un evento de alto nivel: el Webinar Internacional “Turismo Inteligente: IA al Servicio de la Experiencia Viajera”.

La actividad no solo conmemoró la fecha de aprobación de los estatutos de la antigua Organización Mundial del Turismo (OMT), hoy ONU Turismo, sino que se centró en el futuro de la industria.

Bajo la dirección del Máster Reinaldo García, Director de Turismo, la UTH convocó a un público internacional de docentes y estudiantes de toda Latinoamérica. El evento destacó por su carácter panamericano, contando con la participación de jóvenes de Perú, Ecuador, Argentina y Colombia, miembros de la Confederación Panamericana de Escuelas de Hotelería y Turismo (CONPEHT).

El Webinar se enfocó en el papel transformador de la Inteligencia Artificial (IA) en el sector. Entre los temas centrales se abordó: Personalización de itinerarios y la implementación de precios dinámicos. Gestión sostenible de destinos turísticos. Creación de experiencias de viaje innovadoras y personalizadas.

Los asistentes tuvieron la oportunidad de explorar herramientas de automatización y casos de éxito que están redefiniendo la industria turística a nivel global, enfatizando un turismo más inteligente, humano y sostenible.

Este evento de trascendencia internacional fue posible gracias al apoyo de la Dirección del Departamento de I+D+i (Investigación, Desarrollo e Innovación), liderada por la Dra. Gizeth Alelí Castro Orellana. La Dra. Castro ha sido una fuerza impulsora en la innovación y la internacionalización de la formación de los futuros profesionales del turismo en la UTH.