Sportia Pádel Club hace historia con la Copa Royal Caribbean, el torneo de Pádel más grande de Honduras

San Pedro Sula. – El pádel en Honduras vivió una semana histórica con la realización de la Copa Royal Caribbean en Sportia Pádel Club, consolidada como el torneo más grande y prestigioso del país.

Los tres primeros lugares de la categoría C Masculina.

Del 29 de agosto al 6 de septiembre, más de 150 jugadores participaron en el torneo, que atrajo a un público estimado entre 300 y 400 personas por día, quienes disfrutaron de partidos de alto nivel, un ambiente vibrante y una experiencia social sin precedentes.

Ganadoras de los tres primeros lugares de la categoría C Femenino.

La Copa repartió más de L200,000 en premios, incluyendo más de 30 artículos como televisores, celulares, parlantes, certificados, indumentaria deportiva y el premio estrella: un viaje en crucero Royal Caribbean.



Los campeones de la categoría A recibieron premios en efectivo de hasta L28,000 en masculino y L20,000 en femenino, confirmando la importancia de la Copa en el calendario deportivo nacional.



“Con la Copa Royal Caribbean hemos marcado un antes y un después en el pádel hondureño. El entusiasmo de los jugadores y la gran respuesta del público confirman que este deporte está creciendo a pasos agigantados en el país”, afirmó Mario Alejandro Faraj, gerente de mercadeo de Sportia Pádel Club.



El evento también se vivió como una verdadera fiesta social. El área social del club reunió a cientos de asistentes en un ambiente premium, con música, bebidas y la participación especial de DJ Fox, quien estuvo presente durante todo el torneo animando con su música y creando la atmósfera perfecta.

El show musical estuvo a cargo de Key Key, interpretando su éxito interacional “Tengo un plan”.

Uno de los momentos más memorables fue el halftime show con Key Key, interpretando su éxito “Tengo un plan”, un espectáculo innovador que sorprendió a todos los asistentes y marcó un antes y un después en la forma de vivir los torneos de pádel en Honduras.

Artista hondureño Key Key

Ubicado en Merendón Place, Sportia Pádel Club se consolida como epicentro del pádel en Honduras. El club cuenta con canchas de primer nivel y está abierto todos los días al público, ofreciendo la oportunidad de jugar y vivir la experiencia del pádel en cualquier momento, no solo durante torneos.



La Copa contó con el respaldo de marcas invitadas como Coors Light, Luxxbet y LG, y patrocinadores como Diunsa, Gatorade Zero, Colonial Supermercados, Renovart Platinum y Hotel Real Intercontinental.



Con esta primera edición, la Copa Royal Caribbean en Sportia Pádel Club se posiciona como el evento de pádel más importante en Honduras, reafirmando el liderazgo del club como la casa del pádel en el país.



La Copa Royal Caribbean ya es historia en el pádel hondureñ