sábado, diciembre 27, 2025

Supermercados Colonial impulsa la creatividad gastronómica con sus clases de Charcutería

Supermercados Colonial inspira a sus clientes con taller de Charcutería. / Fotos Cortesía para El Diario HN

San Pedro Sula. – Supermercados Colonial celebró el pasado 18 de diciembre una nueva edición de su exclusiva “Clase de Charcutería“, un espacio diseñado para que sus clientes dominaran el arte de la selección, montaje y presentación de tablas gourmet con productos de temporada.

El evento, que tuvo lugar en la sucursal #2 del Boulevard del Norte, fue dirigido por la reconocida creadora de contenido gastronómico Krista Sansur. Bajo su guía, los asistentes aprendieron paso a paso a combinar jamones, quesos premium, frutos secos y panes, logrando un maridaje perfecto con vinos seleccionados.

La actividad fue de carácter gratuito e incluyó todos los insumos necesarios para los participantes, gracias al patrocinio de marcas aliadas como Castillo Roble, Great Midwest, Paisa, Carando, Scott, Smithfield, Kraft, Panadería Los Andes y Vinos Trazos. Con este tipo de iniciativas, Supermercados Colonial reafirma su compromiso de ofrecer experiencias diferenciadoras que fusionan el aprendizaje con la convivencia familiar.

Previous article
!Amor y complicidad¡ La boda de María Fernanda Cruz y Jacson Villanueva
