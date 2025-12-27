sábado, diciembre 27, 2025

Al menos quince personas pierden la vida en un accidente de autobús en Guatemala

Internacionales
El Diario HN
Autor: El Diario HN
Miembros de las fuerzas de seguridad guatemaltecas proceden a retirar los cuerpos de las víctimas tras el accidente en el oeste de Guatemala. / Foto EFE

Ciudad de Guatemala.- Al menos quince personas murieron en la noche del viernes y otras diecinueve resultaron heridas durante un accidente de un bus de transporte público en el oeste de Guatemala, según confirmaron este sábado los cuerpos de socorro.

Los Bomberos Voluntarios del país centroamericano detallaron a medios locales en el lugar del accidente que se movilizaron más de 18 ambulancias para atender la tragedia.

De acuerdo a la misma fuente, son 15 los fallecidos, incluida una menor de edad, además de 19 personas heridas.

El accidente se registró 175 kilómetros al oeste de la Ciudad de Guatemala, específicamente a la altura del municipio de Nahualá en el departamento (provincia) de Sololá.

Según medios locales, el autobús, con casi medio centenar de personas a bordo, se precipitó a un barranco de al menos 50 metros de profundidad bajo circunstancias que las autoridades investigan.

Con Información de EFE

Supermercados Colonial impulsa la creatividad gastronómica con sus clases de Charcutería
Nasry Asfura asumirá la presidencia de Honduras con una ceremonia austera y sencilla
