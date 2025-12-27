viernes, diciembre 26, 2025

!Amor y complicidad¡ La boda de María Fernanda Cruz y Jacson Villanueva

María Fernanda Cruz y Jacson Villanueva contraen nupcias en San Pedro Sula. / Fotos El Diario HN / Hugo Díaz.

San Pedro Sula. – En una ceremonia marcada por el romanticismo y la complicidad, María Fernanda Cruz Espinal y Jacson Villanueva Pesquera, unieron sus vidas ante Dios. Lo que comenzó como una sólida amistad se transformó en una historia de amor que hoy alcanzó su momento más sublime frente al altar.

Celebran la unión matrimonial de Jacson Villanueva y María Fernanda Cruz.
El romántico “sí, acepto” de María Fernanda Cruz y Jacson Villanueva.

La pareja optó por una celebración íntima y acogedora en el Hotel Copantl. El salón Los Encuentros, bellamente decorado con flores blancas y verdes follajes, sirvió de escenario para el intercambio de votos. Un detalle profundamente emotivo fue la participación del padre del novio, Raúl Villanueva, quien ofició el enlace y declaró a la pareja unida para siempre.

Una entrada de película para una unión inolvidable: El enlace de Jacson y María Fernanda.
La boda de Jacson y María Fernanda.

Posteriormente, los recién casados sorprendieron a sus invitados al llegar al salón Napoleón del Centro de Convenciones en un elegante auto clásico descapotable. La velada continuó con el tradicional brindis de los padres —Raúl Villanueva, Alma Odilia Pesquera, Edwin Cruz y Leslie Espinal— y el primer baile de la pareja, sellando una noche que fue el reflejo perfecto de su amor.

Fotos El Diario HN / Hugo Díaz

Los recién casados, María Fernanda Cruz y Jacson Villanueva, comparten el brindis de honor junto a sus padres, Edwin Cruz, Leslie Espinal, Alma Odilia Pesquera y Raúl Villanueva.
Los padres de la novia, Leslie Espinal y Edwin Cruz.
Alma Odilia Pesquera y Raúl Villanueva, padres del novio.
Emin Samir y Nicole Handal.
Samuel Madrid y Roxana Alfaro.
Christopher Villanueva y Betsy Rivera.
Jesica Mendoza y Eduardo Ordoñez.
Mauricio y Stephanie Cruz con Alejandro Durón.
Meryn y Osman Durón.
Angie Ramírez, Samanta Javier y Genesis Pineda.
Victoria Fajardo, Adelayda Metzgen y Andrea Brizuela.
Perla y Kristen Portillo con Ivana Alvarado.
Luis y Doriana Obando.
Ronald González y Simei Maradiaga.

UTH e Inversa celebran una mágica gala navideña inspirada en “La Reina del Hielo y El Cazador”
