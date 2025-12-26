viernes, diciembre 26, 2025

Top 5

Más Noticias

UTH e Inversa celebran una mágica gala navideña inspirada en “La Reina del Hielo y El Cazador”

DestacadaFarah la Revistasociedad
El Diario HN
Autor: El Diario HN
1 min.
Don Roger Valladares, presidente de UTH y Grupo Inversa, compartiendo un momento especial rodeado de su distinguida familia durante la cena navideña 2025.

San Pedro Sula. – Con el objetivo de celebrar los logros del año y fortalecer el espíritu de unidad, la Universidad Tecnológica de Honduras (UTH) y el Grupo Inversa, llevaron a cabo su cena navideña 2025 en el Centro de Convenciones del Hotel Copantl de San Pedro Sula. El evento fue presidido por don Roger D. Valladares, presidente de ambas instituciones, quien dio la bienvenida a socios, colaboradores y autoridades académicas.

Yamileth Molina y Abigaíl Ayala.
Ana Rivera, Ruth Arita e Idania Maldonado.

La ambientación del Salón Napoleón destacó por su creatividad, inspirada en la temática “La Reina del Hielo y El Cazador”, lograda gracias a la fusión de Elevate Hub, Impacto Media y Jackeline Cabrera. La noche transcurrió entre una cena de gala, actividades de integración y sorteos para el personal.

Orlando y Michelle Merino.
Gisela Hernández y Marina Villalvir.

La jornada cerró con un ambiente festivo y musical, propicio para que los integrantes de la familia UTH e Inversa intercambiaran deseos de prosperidad para el ciclo 2026. Con esta celebración, el corporativo reafirma su compromiso con el bienestar de su talento humano y la visión de excelencia para el año venidero.

Gisselle Chirinos y Julissa Mejía.
Lizbeth Contreras y Patricia Jiménez.

El evento no solo fue una fiesta, sino el marco perfecto para brindar por los éxitos del año y recibir con optimismo un 2026 que promete nuevas metas y oportunidades para el corporativo.

Antonio Henríquez y Kathia Coto.
Keyli Balderramos y Yemsy Guzmán.
Angie Cruz y Sindy Melgar.
Mario Villatoro y Alwin Cruz.

Previous article
Nasry Asfura es declarado presidente electo de Honduras tras un tenso escrutinio
El Diario HN
El Diario HN

Más leído

Acerca de Nosotros

Revista digital de Honduras, lo mejor de la vida social, eventos empresariales y noticiosas.

Lo Último

Nasry Asfura es declarado presidente electo de Honduras tras un tenso escrutinio

Ciudad 0
Tegucigalpa. — El Consejo Nacional Electoral anunció el miércoles...

Festival del Mejor Tamal Catracho en San Pedro Sula

Empresas 0
San Pedro Sula. - El sabor y la tradición...

Chicha y Limón martes 23 de de diciembre de 2025

Chicha y Limon 0
CORAZON DE ORO!!...Llego la Navidad y el país aun...

Más Popular

La historia de Guillermo Anderson

Farandula 0
Nombre real Guillermo Anderson Nacimiento 25 de febrero de 1962...

Destituyen a la Miss Honduras Universo 2016 Sirey Moran

Arte y Cultura 0
San Pedro Sula.- Nuevamente el concurso Miss Honduras Universo,...

Desde la ciudad de Corleone llega a SPS el sabor de Corleone´s Pizza

Empresas 0
San Pedro Sula.- Al entrar a Corleone´s Pizza Lounge...

Suscríbete

Contáctanos

Redaccioneldiariohn@gmail.com

© El Diario HN. Todos los Derechos Reservados.