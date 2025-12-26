UTH e Inversa celebran una mágica gala navideña inspirada en “La Reina del Hielo y El Cazador”

San Pedro Sula. – Con el objetivo de celebrar los logros del año y fortalecer el espíritu de unidad, la Universidad Tecnológica de Honduras (UTH) y el Grupo Inversa, llevaron a cabo su cena navideña 2025 en el Centro de Convenciones del Hotel Copantl de San Pedro Sula. El evento fue presidido por don Roger D. Valladares, presidente de ambas instituciones, quien dio la bienvenida a socios, colaboradores y autoridades académicas.

La ambientación del Salón Napoleón destacó por su creatividad, inspirada en la temática “La Reina del Hielo y El Cazador”, lograda gracias a la fusión de Elevate Hub, Impacto Media y Jackeline Cabrera. La noche transcurrió entre una cena de gala, actividades de integración y sorteos para el personal.

La jornada cerró con un ambiente festivo y musical, propicio para que los integrantes de la familia UTH e Inversa intercambiaran deseos de prosperidad para el ciclo 2026. Con esta celebración, el corporativo reafirma su compromiso con el bienestar de su talento humano y la visión de excelencia para el año venidero.

El evento no solo fue una fiesta, sino el marco perfecto para brindar por los éxitos del año y recibir con optimismo un 2026 que promete nuevas metas y oportunidades para el corporativo.

