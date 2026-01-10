Supermercados Colonial premia la fidelidad de sus clientes con el sorteo de “Mágica Navidad Colonial”

San Pedro Sula. – En un ambiente lleno de emoción y transparencia, Supermercados Colonial, realizó con éxito el sorteo final de su aclamada campaña “Mágica Navidad Colonial”. El evento, que tuvo lugar este viernes, marca la culminación de una temporada dedicada a premiar la lealtad de sus clientes con beneficios de alto valor.

El abogado y notario público Héctor Maldonado dio fe de la legalidad del sorteo.

El sorteo se llevó a cabo bajo un estricto protocolo de transparencia, certificado por el abogado y notario público Héctor Maldonado. Para asegurar igualdad de condiciones, se unificaron las tómbolas de las cuatro sucursales de la cadena en una sola estructura principal.

El evento contó con la destacada conducción de Keren Martínez, quien lideró la dinámica del sorteo con profesionalismo.

Mas de 500 mil boletos participaron en el sorteo de la promoción “Mágica Navidad Colonial”.

La selección de los ganadores fue transmitida en tiempo real a través de las redes sociales de la marca, permitiendo que la audiencia y los medios de comunicación presentes fueran testigos del momento en que seis familias hondureñas transformaron su realidad para este 2026.

Colaboradores de Supermercados Colonial.

La campaña distribuyó premios enfocados en el bienestar y el hogar, destacando a los siguientes ganadores: Alexandra Nicole Melgar y la empresa Lincoln Industrial recibieron certificados de L.40,000.00 para compras en Mueblería Elements. Suany Murillo y Erlan Noé Hernández se alzaron con certificados de L.40,000.00 canjeables en Jetstereo. Bajo la modalidad de “Súper del Año”, Heisel Aimé Orellana y Luis Lemus (en representación de Todo Print Publicidad) obtuvieron el beneficio de una mensualidad de supermercado gratis durante todo el año 2026.

Francisco Pereira, gerente de Mercadeo y Comunicaciones de Supermercados Colonial.

Francisco Pereira, Gerente de Mercadeo y Comunicaciones de Supermercados Colonial, junto a los ejecutivos Jorge Quintana y Héctor Gómez, destacaron que esta iniciativa es posible gracias al programa Puntos Colonial.

Héctor Maldonado, Francisco Pereira y Héctor Gómez.

Durante la vigencia de la promoción, los clientes pudieron canjear cada 300 puntos por un boleto electrónico. Además de los premios mayores, la campaña entregó cientos de gratificaciones instantáneas que incluyeron productos tradicionales de la temporada como pavos Butterball, jamones Castillo del Roble y canastas navideñas.

Con este evento, Supermercados Colonial reafirma su posición como una marca cercana a su comunidad. Los representantes de la cadena invitaron a la población a seguir atentos a las plataformas digitales de @supercolonial, donde próximamente se anunciarán nuevas promociones y sorpresas diseñadas para el bienestar del consumidor hondureño.