Daniela Castro celebra sus quince años con una mágica fiesta

San Pedro Sula. – Los salones San Pedro del Centro de Convenciones del Hotel Copantl se transformaron en un escenario de ensueño para recibir a la encantadora jovencita Lizzy Daniela Castro Enamorado. Como salida de un cuento de hadas, la quinceañera hizo su entrada triunfal acompañada de un selecto cortejo, dando inicio a una noche que quedará grabada en la memoria de los asistentes.

La encantadora jovencita Lizzy Daniela posó para el recuerdo en el escenario principal de su fiesta temática con sus padres Jenny Enamorado y Darwin Castro.

El protocolo, cargado de emoción y simbolismo, inició con el tradicional cambio de zapatilla realizado por su padre, Darwin Castro. Acto seguido, su madre, Jenny Enamorado, colocó sobre su sien una delicada tiara, simbolizando su transición a una nueva etapa, mientras que sus padrinos, Melvin y Dania Enamorado, hicieron entrega de una joya conmemorativa como muestra de su especial vínculo.

Unidos por el cariño: Daniela junto a sus padres, Darwin Castro y Jenny Enamorado, y hermanos.

La ambientación, una creación magistral de Melissa Ramos, capturó la esencia de la temática con una paleta en tonalidades azul, blanco y rose gold. La fusión de arreglos florales clásicos con modernos arcos de neón creó el marco perfecto para las fotografías del recuerdo.

Bajo una atmósfera encantada, Daniela Castro celebra sus quince años rodeada de seres queridos.

La cumpleañera, quien reside en Texas, se dedicó a disfrutar cada instante junto a familiares y amistades que viajaron exclusivamente desde Estados Unidos, México y España para acompañarla. Entre risas, un exquisito candy bar y los ritmos de un popular DJ, la velada se extendió hasta las primeras horas del día siguiente, celebrando la vida y los sueños de una quinceañera radiante.

Fotos El Diario HN / Hugo Díaz

Tras el protocolo, Daniela disfrutó al máximo de la fiesta junto a su cortejo de damitas y caballeros.

Miriam y Daniel Castro.

Vicente Portales, Andrés Sune, Karen Ortega y Grethel Rápalo .

Anthony Rodríguez, David Peña, Diego Castro, Bryan Peña y Luis López.

Esmelida López, Diana Enamorado, Rosely Briones y Vilma Borjas.

Rosa María Ambriz y Walter Ortega.

Yamileth Girón y Meysy Ramírez.

Jennifer y Karen Castro, Selvin Fernández y Kenneth Castro.

Victoria y Ariana Castro.