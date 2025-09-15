‘The Pitt’ y ‘The Studio’ se alzan con los máximos galardones de los Emmy de la televisión

LOS ÁNGELES.- La saga de salas de emergencia “The Pitt” fue elegida como el mejor drama televisivo del año y “The Studio” fue coronada como la mejor comedia, mientras Hollywood celebraba lo mejor de la televisión en los Premios Emmy anuales el domingo.

“The Pitt” dio la sorpresa al vencer a “Severance”, un inquietante drama laboral que llegó a la alfombra roja en Los Ángeles con el mayor número de nominaciones. El protagonista Noah Wyle obtuvo su primer Emmy a mejor actor de drama por su papel protagónico en la serie médica.

La estrella y cocreador de “The Studio”, Seth Rogen, también ganó su primer Emmy como mejor actor de comedia.”Estoy legítimamente avergonzado por lo feliz que esto me hace”, dijo Rogen mientras sostenía el trofeo de la serie de comedia.Las estrellas de “Hacks”, Jean Smart y Hannah Einbinder, ganaron premios a mejor actriz de comedia y mejor actriz de reparto por la historia de una comediante que choca con la cadena que gestiona su programa nocturno.

Este fue el cuarto Emmy de Smart por su papel en “Hacks” y el primero para Einbinder, a pesar de tres nominaciones previas. Einbinder dijo que se había convencido de que “perder era más guay”.Los ganadores fueron elegidos por aproximadamente 26.000 artistas, directores, productores y otros miembros de la Academia de Televisión.

