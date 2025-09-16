Chicha y Limón martes 16 de septiembre de 2025

GRAMMARLY!!…¿Que les parecieron los desfiles patrios?…TGA y El Progreso se llevaron las palmas…Mañana los docentes celebran su día…Imágenes del cumpleaños de Jeymi Sosa…Emilio Ordoñez y Diana Pineda pasean su amor por Dubái…Los dorados XV de Amanda Vargas…Los que parten tarta…El oráculo del chisme…El Progreso de feria todo el mes…Notas de interés…Efemérides y más…¡Solo aquí mis vidas!

Abrimos boca con una amiga muy especial de esta revista: Jeymi Sosa…la preciosa hija de Francisco y Sandra Sosa arribo con júbilo al tercer piso de vida…y lo hizo rodeada de su gente en El Molino…Ataviada de punta en blanco, uno de los tonos mejor aspectados para celebrar otra vuelta más al sol, agradeció la presencia de amigos y familiares en su día…Flanqueada por sendos arreglos florales, a cuáles mejores y muchos globos en tonalidades peach & golden, Jeymi poso con sus seres queridos en el marco de una cena a ritmo de karaoke, donde las remembranzas renacieron a flor de piel en cada asistente…Jeymi más feliz que nunca y súper agradecida con Dios por otro año más de bendiciones…Gráficas memorables que hay que volver a apreciar…solo gente linda…#Blessings.

*.-El Progreso siempre dando catedra de orden y limpieza en los desfiles patrios…mis respetos señores: hay alcalde en el pueblo…cual pueblo: una de las ciudades con más auge en la Costa Norte de Honduras…todo progreseño le hace honor al nombre de su ciudad porque siempre prospera…La Perla del Ulua celebra la Feria Internacional de El Progreso con una serie de actividades en honor a la Virgen de Las Mercedes.

*.-Este sábado 20…se desarrolla uno de los eventos más esperados en la Feria ribereña: El Festival del Arroz Michael Hawit…actividad que preside todos los años el patriarca del arroz, el mismísimo caballero de fina estampa don Michael Hawit, flanqueado por su linda esposa, doña Gloria Bueso de Hawit…quienes se codean al tu por tu con todos los emprendedores que instalan su venta con los distintos platillos y bebidas, preparadas con esmero por ese grano bendito de arroz.

*.-La cita es frente al parque Ramón Rosa, donde verán “carpas y carpas” de rica comida con toda la variedad de arroz…¡el aroma los llevará mis amores!…porque ese olor trasciende cuadras enteras…medio pueblo se vuelca a apoyar esta actividad de la Feria progreseña…también habrá juegos para los niños…El evento familiar más esperado en El Progreso.

*.-Arroz con pollo, arroz con camarones, paella, arroz chino, casamiento o sea arroz con frijoles, arroz con chancho, arroz relleno, arroz a la jardinera, arroz vegetariano, arroz millonario, arroz con leche y hasta arroz de hospital ( blanco al vapor para la dieta o sopas )…ETC…todo preparado con carnes, mariscos, condimentos Badia, frutos secos y demás vegetales de Supermercados Colonial…y empujado con deliciosa horchata…”rico-rico-rico”…como pregona la doctora Pastora-Rodríguez…#ojiverde…#muca.

Y El Molino sigue en tendencia para celebrar ágapes chic por estas fechas…porque la familia Vargas-Portillo celebro el debut en sociedad de su preciosa hija Amanda Sofia…quien lució divina en su fiesta de quinceaños, muy en familia…Su padre Miguel Vargas, la acompaño en el protocolo con el intercambio de zapatillas y el vals al ritmo de Chayanne…su linda madre Yolanda Portillo observo muy emocionada…El resto de la noche se desarrolló entre música y risas…Los invitados llenaron la pista de baile, celebrando en un ambiente festivo y animado. Para Amanda Sofía, cada segundo fue un recuerdo imborrable, una noche que vivirá para siempre en su corazón como el inicio de una nueva etapa.

*.-Y la próxima semana estará de plácemes esa talentosa librana de buen ver: 1.70 m de estatura y envidiables medidas 33-23-33…con esa piel de porcelana fina, tipo Porcelanosa, con la cual labura el apuesto José Borrell…La Dra. Pastora & Rodríguez aun canta con su melodiosa voz aquel tema de Ana Cirre: “Casi perfecto”…¿dedicado a quién?…#rubio…#guapo.

*.-Si de mujeres bellas se trata…mañana brindan por otra vuelta más al sol las encantadoras: Ivette Mallof-Gianineh y Hortensia Fasquelle, diva del tenis…y este viernes 19 lo hace en familia la siempre elegante dama Leyla Faraj de Chahín…Mientras tanto, este finde departe en casa el ex edil sampedrano Oscar Armando Calidonio & Alvarado, esposo de doña Karen.

*.-Y en la Capital de La República…la dinastía de los Villeda-Ferrari congratula a Pía Ferrari-Pastor, de quien esperamos su “secreto” para lucir siempre joven y dinámica…La ex Primera Dama, doña Ana García de Hernández también departe con sus bebas y nietos, con una excelente sorpresa que le llega desde la USA…¡Daniela ya aventó la primicia!

*.-Todo eso en la capirucha…mientras tanto en Olancho, el departamento más extenso y rico de Honduras, la familia presidencial se reúne para festejarle al patriarca: José Manuel Zelaya Rosales se vuela otro año más de vida…¡intacto, lucido y más congelado que de costumbre!…¿Y la buena vida?…Medio gabinete departe el viernes en TGA y desbarajustan el sábado.

*.-Otra celebración, pero más discreta, como su misma personalidad, será la que haga en casa el célebre diseñador Miguel Chong…los brindis empiezan este “finde” por parte de familiares y se extienden con sus clientas más VIP…una de las primeras será Norma de Callejas y Bonnie García no se queda atrás…¡Toda socialité capitalina tiene una pieza MC!

Crisbel Inés Flores celebró sus quince años en Villa D’ilina, donde fue homenajeada por sus padres, Olisel Perdomo y Maicol Molonphy…La celebración fue un emotivo encuentro de familiares y amigos, con la presencia de su abuelo paterno, Rubén Flores, quien viajó desde Chile para la ocasión. Sus abuelos maternos también se unieron a la fiesta, viajando desde Venezuela para estar presentes en este día tan especial… La firma Acontecimientos, liderada por Lidabel y Scarleth Mena, transformó el lugar con una decoración creativa con temática de Bridgestone…La música de David Ríos puso a todos a bailar, mientras Maritzas Bakery se encargó de la hermosa tarta de cumpleaños .

Crisbel Inés Flores competió con sus familia e invitados.

*.-La exquisita dinastía de los Pierrefeu celebra este fin de semana el natalicio de la bella Mary de Pierrefeu, esposa del siempre galán ex ministro de Turismo, Thierry Pierrefeu… Se unen a las celebraciones de Mary, Guy y Marisol de Pierrefeu e hijos, así como los Casanova y cercanas amistades de la colonia francesa radicada en la Capital de la República… Todos a celebrar en La Cumbre…Bendiciones Mary.

*.-Abrimos nuestros avisos parroquiales con Anuar Velásquez y Sandra Madrid, quienes un sábado 24, Día de Las Mercedes, se juraron amor eterno en Antigua Guatemala…Enlazados por las leyes civiles en elegante ceremonia realizada en el área social del centro de condominios Vizcaya…donde también se celebró su despedida de solteros.

*.-El matrimonio civil Velásquez-Madrid fue oficiado por el renombrado abogado Aníbal Hernández…Los enamorados son hijos de: Juan Miguel Madrid y Karina Ivonne Rodas, padres de la guapa Sandra…y de los inolvidables Saul y Maru Castro de Velásquez (QDDG).

*.-Una de las más emocionadas fue la abuela de Sandra, doña Sandra Reyes…O sea…que este fin de semana…Las familias Madrid-Reyes-Mazzoni & Rodas-Zerón, junto a los Velásquez-Gabrie & Castro-Flores y los más cercanos de Anuar y Sandra, brindaran entre vinos y delis por ese tercer año de vida matrimonial…Benditas “Bodas de Cuero”.

*.-Otros que celebraran su segunda Navidad como esposos y en un nido de amor enchulado con las bellezas de Ashley y Elements, son Rigoberto Bardales y Ruby Rodríguez, quienes en el 2023 estelarizaron la boda de sus sueños…Las familias Bardales-Flores & Rodríguez-Baires lucieron sus mejores galas y derrocharon felicidad con los asistentes en el Club Hondureño Árabe…El pastor Leonel Campbell los declaro esposos en el Salón Jerusalén y la fiesta se desarrolló en los salones Jordán y Natividad.

*.-Las apreciadas familias Cárdenas-Orellana & Matamoros celebraron en el 2022 el amor de sus hijos Marcos y Cindy, quienes luego de un noviazgo de siete años, llegaron al altar de la parroquia Santa Cruz de la colonia Tara donde se dieron el “sí quiero”…en una emotiva misa de esponsales donde asistieron ambas familias y cercanos a los enamorados.

*.-Marcos y Cindy Cárdenas de Matamoros, brindaron por su amor en los elegantes salones Napoleón del Centro de Convenciones Copantl…espacios idílicamente ornamentados en tonos blanco y verde follaje…en perfecta armonía con la mantelería, finísimos lienzos y la cristalería propia para la ocasión…Dichosas “Bodas de Cuero”.

Convertidos en una sola alma en el nombre del amor, cultivado con paciencia, cariño y comprensión, unieron sus vidas en el marco de una memorable velada los jóvenes Emilio Ordóñez y Diana Pineda…Familiares y su círculo social más cercano, fueron los testigos de este idilio y la consagración del mismo, sellado por solemne ceremonia civil juramentada por la abogada Cindy Castellanos y bendecido por Hernán Castellanos…Diana revestida de romance en una impecable columna corte sirena y pronunciado escote en V: regia, espontánea y feliz en todo momento, de la mano de su amado Emilio, enfundado en elegante smoking de rigurosa etiqueta nupcial…compartieron su amor con los asistentes a su enlace, celebrado en el Salón Napoleones del Centro de Convenciones Copantl…Las familias Ordoñéz-Pineda & Pineda-Borjas brillaron esa noche…Los padres de los ahora esposos que disfrutan su merecida luna de miel por Dubái y Europa, son las honorables parejas conformadas por: Jorgeli y Diana Borjas-Pineda, padres de Dianita…y por parte del apuesto Emilio, Fernando Lara y Rosibel Pineda…super felices e impecables toda la velada.

*.-Héctor y Sarita Bográn de Bustillo es otra de las parejas que celebra aniversario nupcial mis vidas… un cálido idilio que se cultivó durante tres años, desde que se conocieron en su centro de labores y coronaron con esplendidas bodas…jóvenes muy estimados en la society…#2019.

*.-La ceremonia civil la oficio la abogada Teresita Bográn en el Salón Trujillo del Copantl y se casaron por la iglesia con regio banquete en la misma casa hotelera, pero en los elegantes salones Napoleón…los ahora esposos, son hijos de los jóvenes matrimonios formados por: Héctor y Flor Bustillo y Alberto y Alicia Bográn…Benditas “Bodas de Hierro”.

*.-Eldad y Ana Lucia Soto de Ronen cumplen ocho años de amor del bueno y bendecidos con dos bellos hijos… inolvidable ese “bodón” oficiado por el padre Henry Asterio Rodríguez en el altar de la iglesia Nuestra Señora de Suyapa con posterior banquete en el Centro de Convenciones Copantl…ambos recintos ornamentados por Susana Prieto.

*.-Quienes brindan por sus “Bodas de Bronce”…son las estimada pareja formada por: Max “Killa” González y Vivian Romero de González, quienes en un septiembre mejor que este, brindaron con los suyos en magna rumba en el Club Árabe, organizada y montada por Viktor Toledo de Royalto… Max y Vivian disfrutaron luna de miel por Europa…#congratz.

*.-Fátima Bosch es la primera tabasqueña que se ciñe el cetro de la mujer más bella de México con miras al Miss Universo de Tailandia…junto con Venezuela y Chile, tres de las máximas latinas al cetro…Fátima gano el sábado en el marco de un espectáculo celebrado en Zapopan Jalisco, donde compitieron solo veteranas de los concursos de belleza con más de diez años de fogueo…La Bosch, favorita de Osmel, fue la Flor de Tabasco.

Nehemías Hernández y Karina Castellanos, celebraron su unión matrimonial en una emotiva ceremonia eclesiástica llevada a cabo en el Salón Poinsettia de Angeli Gardens…El Pastor Leonel Díaz, del Centro Evangelístico Peniel, oficializó la boda y los declaró marido y mujer, uniendo sus vidas bajo las leyes divinas…La firma Acontecimientos, de la mano de Lidabel de Mena, se encargó de la decoración, transformando el salón en un hermoso jardín floral. Familiares y amigos se reunieron para presenciar el amor tan evidente de esta hermosa pareja. ¡Muchas felicidades y bendiciones para Nehemías y Karina en su matrimonio!

*.-Un artista de la society que celebra su onomástico por estas fechas es Eugenio Laínez… diseñador de interiores que este año brindara en su acogedor y súper chic apartamento… en el 2019 tiro la casa por la ventana con una rumba carnavalera al mejor estilo del Gran Gatsby en el Real InterContinental…fiesta temática que ya se extraña…¡Que se repita!

*.-La semana pasada cumplió años Edax Ucles y estos días le toco partir pastel a su hijo Edax Jr…quien arriba a su tercer año de travesuras…la más feliz de todas Pía Melara, esposa y madre, respectivamente…quien fue la artífice de ambas celebraciones familiares…¡Bendiciones!

*.-En este martes 16, fecha de sorpresas, porque hace su reaparición en este su oasis del cotilleo de sociedad La Naturalita & Orgánica…ataviada con su “outfit-cliche” favorito: short y miniseta en tonos neutro…a esta damita nunca la hemos visto de negro…nuestros psíquicos le aconsejaron: “el negro, negrea el aura y los siete chacras”…¡Les cae el chahuistle o sea pava total!…¿Será?…La N&O luce muy sport chic de El Récord.

*.-Destilando Miss Dior…esta chica se quita ese sombrero de ala ancha, tipo duende, se saca las gafas oscuras de Prada donadas por Rosita Alvarado y le pasa a Petra las ricuras que nos trae de Taco Birria…esta mujer viene a full skincare de Shiseido, por donde la vean…¡Tiene piel de geisha!: esas que persiguen Javier Dubon y Samuel Castillo por todo Kioto.

*.-Además, nos convida las frutas, legumbres y demás fiambres de Supermercados Colonial…esas canastas gourmet están de lujo…mi amiga no usa maquillaje en su día a día…solo para ocasiones especiales: mascara de ojos, perfilador de cejas y tinta labial…como esas riquísimas de Clarins y Lancome de El Récord…que son multiusos: labios, sombras y colorete…¡A veces se le ocurren unos toquecillos de paprika en sus mejillas!…#lol.

*.-Con ese estilismo nos recuerda a Julia Rebeca Mejía en sus años dorados en la facultad de Derecho en La Autónoma…cuando la hija de doña Rebeca (quien compartía aulas de clase con su beba) resaltaba esa preciosa piel de alabastro que aún conserva, con finísimos cosméticos todo terreno: con el labial naranja, acentuaba ojos y mejillas…#bella…tonos cálidos para un rostro de porcelana fina…¡Saludos!

Los apreciados Diana y Gerardo Caraccioli, celebran cuatro décadas de vida matrimonial… Un tiempo en el que su amor como pareja se ha fortalecido, logrando formar una linda familia. ¡¡Felices bodas de Rubí!!

*.-Pasamos al living con esta escuálida damita, para que nos cuente todo lo que se bate en la palestra…abrimos nuestro oráculo del chisme con la farándula, el siempre candente showbiz que da de que hablar…arranca con La Chica Dorada, Paulina Rubio, quien está a punto de perder la patria potestad de su hijo Andrea Nicolas, hijo de Nicolas Vallejo Nájera…nada que ver con los Romero-Nájera de Olanchito…¡El chico esta de correr!

*.-Entre la ausencia de sus padres, los contrastes de personalidad de su madre cuando la mira, los líos legales de sus progenitores, el bullying de colegio…el chaval esta que no cabe en su propio cuerpo…al parecer le dejaran escoger con quien se queda y Colate lleva las de ganar…para la madre mejor, porque ambos ya no se soportan…¿Vieron lo que la Rubio supuestamente hablo de Thalia en un podcast?…¡Dicen que truco de IA!

*.-Entre peras y manzanas, “algo” hay de cierto en ese matrimonio entre la Thalis y Motola…quienes se conocieron en una “cita a ciegas” en la mansión de los Estefan, en el corazón de Miami…con Lili “La Flaca” Estefan como testigo…¿Ustedes creerán que inmediatamente que se conocieron, se fueron a vivir juntos hasta aquel “bodón” en la San Patricio de NY?…Lili ni por cerca pensaba en salir en cinta de Lina, la Miss Cuba Universe-25.

*.-Por cierto…cuando La Flaca Estefan conducía su programa de chismes, en meses mayores de su actual y polémica reina de belleza, hicieron un contacto en vivo con Laura Zapata y la alacránica actriz mexicana le replico con ironia a la flaca: “¿Acaso no puedes hacer el amor sin que se te note?”…como si ella le iba criar a la beba que llevo en sus entrañas…Junto con Niurka y Laura Bozzo, son las “indeseables” de la televisión mexicana.

*.-Dicen las malas lenguas y la de “La Tia Gigi Carbajal” que no se queda atrás, que al parecer: “supuesta y alegadamente”, La Zapata es la aparente bruja que hechizo a Yolanda Andrade, luego de aquella guerra de declaraciones que datan de varios años atrás…La Joe se las visto negras en los últimos meses y todo apunta, que es por la hermana más “cuchillera” (peleona) del matriarcado Sodi-Miranda…¡No se lleva ni con su familia!

El cineasta hondureño Carlos Membreño promociona la película de corte religioso Jesús Luz del mundo, una producción que no solo cuenta una historia, sino que transmite un mensaje… Honduras forma parte de este proyecto de gran magnitud con el talento de Jimmy Tovar, Allan Paul y Cristian Banegas. Este 16 de octubre llega a los cines de Honduras, ha estar pendientes.

*.-Retomando a la Chica Dorada, como buena géminis, peca de deslenguada cuando le llegan al precio…igual de bocona y avispada, pero en toda su vida real y profesional, es la argenta Flor de La V…esta piscis cultiva un ejército de enemigos en toda la República Argentina que es un gusto…a pesar de eso, la tucumana fascina por su forma de ser: creativa exagerada, ocurrente y dicharachera…¡Trabajo con Cris Miro en Mardel!

*.-Agrega La N&O…que Florencia de La V tiene un cierto parecido en gesticulación y sonrisa con la capitalina Jennifer Funes, alias La Dura…a la ex Reina de las Palillonas, fashionista, influencer y hasta conductora de TV, le “blanquearon” look y actitud, cuando llego a las filas de su actual casa de trabajo…porque su imagen de antes como “Chica OF” dejaba mucho que desear: llegaba gótica, osada y hasta “descompuesta” al set de El Hilo.

*.-En la época de Carola Martínez…cuando a cada invitada le ponían a full pantalla el “historial” de ex parejas…entre oficiales y casuales…para ir “identificando” con quien sí y con quien no, hubo romance…Esa vez, La Dura lució menos dura que de costumbre y no precisamente en carácter, porque perdía aplomo y dicción por ratos, al ver cada “portento” en pantalla…¡Hasta el futbolista Romel Quioto figuro en la lista!…¡Falto Danny Ocean!

*.-¿Con ese venezolano de Miami?…cuenta ese chisme: dicen que La Dura es la supuesta edecán consentida de ese cantante…¡Con razón lleva tres conciertos en Honduras!…¿O sea que viene por La Dura?…corrección: la ex dura…recuerda que ya le blanquearon la imagen a “Niña Buena”…plus jugoso salario, nada de OF y peor aún, escándalos en redes…completamente condicionada con lo anterior, firmo su contrato.

*.-Por cierto…media nación sigue comentando que “La capirucha” es la nueva capital del biyuyo en Honduras…¿Acaso?…ahora que cada semana se presenta un artista internacional por allá y a full gentío…ya andan promocionando a Carin León para Octubre…¡Ni SPS que es SPS!…Ojalá y contraten a Flor de La V para conducir algún evento especial en Indie…A seguirla en todas sus plataformas digitales para contenido desopilante.

Compartiendo entre amigos Víctor Manuel y Liseth Rodríguez, Belky y Ramón Fuentes en la boda de Sofía y Alan.

*.-MICA dice que sigue esperando una cita o invitación a salir por parte de Fancony…ya sea sobrio o más animado que de costumbre…como suele grabar parte de su contenido en redes el más codiciado de Los Hijos de Morazán…¿será?…Así de atónita, como nosotros con esa sugerencia, quedo su pupila Karlen Pérez en la sala de los famosos…¡Mas que perpleja la futura señora de Leone!…¿Gaby Galeas que decía?…¡Gozaba sin parar!

*.-A propósito de La Galeas…cuenta Cipriano que hace ya algún tiempo atrás, salía con Miro Cuculiza…¿a poco?…lo que no sabemos si era en plan de conocerse o algo más…hacen muy buena pareja…Ese muñequito de pastel Basilio’s que vemos en “El Reto del Sabor”, es hijo del peruano Mirko Cuculiza, empresario restaurantero y coffe master…y de la siempre bella Rosa María Lara de Cuculiza, arquitecta y diseñadora de interiores.

*.-Miro Cuculiza es uno de los solteros más correteados y codiciados de la society capitalina…graduado con honores de la Clase 2012 en la Escuela Americana…donde fue compañero de las bellas: Elenita Corrales, María Renee Simón, prima de Paty Simón…ambas sobrinas-nietas de la legendaria dama Bessy Ondina Simón…Rebecca Hirsch, Carolina Atala, Vicky y Analisa Álvarez, Alexandra Wagui, Francesca García y Tiara Facusse…hija de Miguel Mauricio y Rostro Yummy Nuts…#Divinas.

*.-Otras classmate del hermano de Lorella Cuculiza-Herzog fueron: Melissa Pineda, Lujan Rodríguez, Natalia Quiñonez, Ana Valeria Villela, Jacky Fortín, Valeria Distefano…Vicky Bendeck, Alice Lo, Paola Callejas, Elizabeth Mourra, Rosemarie Parodi, Karin Sarmiento…o sea…¡Solo belleza con estirpe!…¿Noviazgo con alguna de estas divas?…¡Adivinen con quien!

*.-Por el lado de los caballeros, destacaron en esa American’s Prom: David Canahuati, Alejandro Martínez, José Andrés Villeda, Juan Carlos Pineda, David Vilches, Ricardo Palacios, Emilio Kafati, Sebastián Montenegro…Gabriel Atala, Diego Melara, Álvaro Betanco, hermano de Cristian…Kenneth Johnson, José Manuel Pons, Carlitos Soto, Rodrigo Faraj, entre otros “modelos Gucci” con los que Miro aún mantiene contacto.

En un tributo a la patria, la Miss Honduras Universe, Alejandra Fuentes, deslumbró con un atuendo alegórico diseñado para conmemorar las Fiestas Patrias de Honduras.

*.-De retache a esta cálida city, con escala más que obligada en Granja D’Elia…me cuenta Eva Gabunda, quien anda en todo menos en misa, que HOY cumple 66 años El Meme…¿Cuál Meme de millones que pululan en la web?…El único que tiene corazón de cuartería…#OMG…#lol…¡Ese flaquito hiperactivo es tremendo!…#terrible…¡Pero con muy buen gusto para las féminas!…con esa sonrisa y esos ojos vidriosos seduce a quien sea.

*.-Dicen los que lo han tratado, que El Meme exuda unas feromonas naturales con aroma a latex, que cosa seria…#uyyy…al menos danos algunas pistas, a ver si coincidimos en algún lugar con este prospecto otoñal de porte interesante…¿Dónde labura?…dicen que con Nelson…¿Cuál Nelson?…¿DJ Nelson?…#nooo…¡El esposo de Sandra!

Para celebrar las Fiestas Patrias, la Embajada de Honduras en Chile organizó un evento dirigido a la comunidad hondureña residente en la capital chilena… La fiesta, realizada en coordinación con la Municipalidad de La Cisterna, en Santiago, contó con la actuación de Pilo Tejeda y La Banda Blanca, quienes pusieron a todos a bailar en una noche llena de orgullo catracho.

¿Ya vieron a Consuelo por VIX?…con la bella Cassandra Sánchez-Navarro (Cindy La Regia) quien ya promociona la segunda temporada de “Chelo”…y “El Gran viaje de tu vida”? con Colin Farrell y Margot Robbie (La modelo de Nasralla en Cinco Deportivo)…#identicas…¡Recomendables!…Al igual que Amapola en “Amanecer”..jijijiji…¿Qué se repite la historia de Avent?…si sus protagonistas aún no se recuperan…#WTF…Con estas puntadas nos despedimos, hasta la próxima entrega mis amores, recuerden que los queremos en P!”#$%&.