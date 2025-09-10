miércoles, septiembre 10, 2025

Jeymi Sosa celebra su 30 cumpleaños con una fiesta inolvidable

El Diario HN
Autor: El Diario HN
1 min.
Jeymi Sosa celebra sus 30 años rodeada de amor y sorpresas. / Fotos El Diario Hn / Hugo Díaz.

San Pedro Sula. – Con una velada cargada de alegría y risas, la radiante Jeymi Sosa Paz dio la bienvenida a sus 30 años en una fiesta sorpresa inolvidable. El pasado domingo 7 de septiembre, el restaurante El Molino se transformó en el escenario perfecto para una celebración llena de emociones.

Con una fiesta sorpresa celebran la vida de Jeymi Sosa.

Familiares y amigos se reunieron para colmarla de abrazos, cariños y los mejores deseos, creando un ambiente de pura celebración. La festejada, con una sonrisa que iluminaba el lugar, fue el centro de atención de una noche repleta de detalles pensados ​​especialmente para ella.

Un cumpleaños lleno de sorpresas para Jeymi Sosa.

Entre las sorpresas más especiales, Jeymi recibió hermosos arreglos florales que llenaron de color la mesa principal, finos regalos, hasta una animada sesión de karaoke que sacó a relucir el talento musical y las carcajadas de todos los invitados.

Francisco, Sandra, Jaymi, María José y Francisco Sosa.
Glenda Paz, Jaymi Sosa, María José y Marco Tulio Fuentes.

Sin duda, fue una celebración que marcó el inicio de una nueva década de vida, llena de amor y momentos inolvidables para Jeymi.

Fotos El Diario HN / Hugo Díaz.

Angie Rivera, Jaymi Sosa, Camila Rodríguez y Blanca Yuja.
Glenda Paz, Jaymi Sosa y Waldina Torres.
Francisco, Jaymi y Sandra Sosa.
Jonathan Núñez, Mariela Trejo y Stella Núñez.
Franz y Alejandra Knur.
Angie Rivera, Blanca Yuja y Camila Rodríguez.
María José Fuentes y Karla Miralda.
Blanca y Nelly Sosa.
Claudio López y Marissa López.
Abigaíl Paz y Jefferson Sosa.
Jaymi Sosa y María José Fuentes.
Joaquín Sosa y Alessandro Sosa.
Job Murillo, Blanca, Joaquín, Jaymi, Sandra y Francisco, Nelly y Geovanni Sosa con Enma Majano, en una divertida foto

Diunsa entrega donativo de tablets a niños de la Escuela Froylán Turcios en San Antonio de Cortés
El Diario HN
El Diario HN

