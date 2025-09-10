Zelenski apela a crear un escudo aéreo para Europa tras el derribo de drones rusos en Polonia

Berlín.- El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, apeló este miércoles a crear un «escudo aéreo» europeo después de que Polonia registrara repetidas violaciones de su espacio aéreo en la pasada noche, en la que las defensas antiaéreas polacas y de la OTAN en la región se activaron para derribar drones rusos.

Según informó Zelenski en X, tras hablar con el primer ministro polaco, Donald Tusk, y los jefes del Gobierno de Reino Unido, Keir Starmer, e Italia, Giorgia Meloni, y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, el mandatario ucraniano apeló a trabajar «en un sistema conjunto de defensa aérea y crear un escudo aéreo eficaz sobre Europa».

«Debemos responder juntos a todos los retos actuales y estar preparados para las posibles amenazas que puedan afectar a todos los europeos en el futuro», señaló Zelenski, que pidió una «respuesta apropiada» para Rusia ante lo ocurrido en Polonia, algo sin precedentes desde que comenzó la invasión rusa contra Ucrania.

El presidente ucraniano recuperó con esos términos una idea que ya pidió en el pasado consistente en que los países de la OTAN utilicen sus capacidades de defensa antiaérea para derribar, desde territorio de la alianza cercano a Ucrania, drones y misiles rusos que sobrevuelen el oeste del país.

Zelenski subrayó la necesidad de los europeos de «aumentar significativamente la financiación conjunta para la producción de drones interceptores», una tecnología que a su entender ya ha demostrado su eficacia.

El presidente ucraniano también ofreció a Polonia asistencia para formar en el derribo de drones rusos, en particular los modelo ‘Shahed’, de origen iraní.

«Donald y yo acordamos una cooperación adecuada a nivel militar. También coordinaremos nuestras acciones con todos los Estados miembros de la OTAN», concluyó Zelenski su mensaje, en alusión a Tusk.

Con información de EFE