El comentarista conservador Charlie Kirk, aliado de Trump, muere tras recibir un disparo en EE.UU.

Washington.- El comentarista y activista conservador Charlie Kirk, un estrecho aliado del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue asesinado este miércoles tras recibir un disparo en el cuello durante un evento en una universidad de Utah.

Según varios videos que circulan en las redes sociales, se puede ver a Kirk recibiendo un disparo mientras hablaba sentado bajo una carpa ante centenares de personas.

«El gran, e incluso legendario, Charlie Kirk ha fallecido», confirmó el propio Trump en la plataforma Truth Social.

«Nadie comprendió ni tuvo el Corazón de la Juventud en Estados Unidos mejor que Charlie. Fue querido y admirado por todos, especialmente por mí, y ahora ya no está con nosotros. Melania y yo expresamos nuestro más sentido pésame a su hermosa esposa Erika y a su familia. ¡Charlie, te queremos!», agregó Trump.

Kirk estaba recibiendo atención médica en el Timpanogos Regional Hospital, ubicado en la ciudad de Orem, donde tuvo lugar el ataque frente a unos dos mil asistentes.

La Universidad Utah Valley (UVU) confirmó en un comunicado que hubo un disparo en el campus contra un orador invitado y que hay un sospechoso detenido, el cual, según informó el diario The New York Times, no es el autor del tiro.

La UVU suspendió las clases a lo largo de toda la jornada y se desalojó el campus instantes después del tiroteo, mientras el FBI se encuentra desplegado en la zona para investigar el suceso.

¿Quién era Charlie Kirk?

Nacido en octubre de 1993 en Illinois, casado y padre de dos hijos, Kirk era un activista, escritor y comentarista conocido principalmente por haber fundado Turning Point, una organización estudiantil que promueve los valores conservadores.

El comentarista solía participar en debates universitarios en los que confrontaba sus ideas con las de estudiantes progresistas.

Kirk prestó además su apoyo a Trump en varios de sus mítines de campaña electoral del año pasado y estuvo presente en la ceremonia de investidura del hoy presidente.

«En honor a Charlie Kirk, un verdadero gran patriota estadounidense, ordeno que todas las banderas estadounidenses en todo Estados Unidos ondeen a media asta hasta el domingo por la tarde», anunció Trump en la plataforma Truth Social.

Asimismo, el republicano canceló una cena que tenía prevista este miércoles con colaboradores en la recién remodelada Rosaleda de la Casa Blanca.

